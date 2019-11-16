 Жінка загинула під час зіткнення Mercedes і Volkswagen на Вінничині, ще трьох людей госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Аварія сталася 15 листопада близько 17:50 біля села Щітки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Попередньо встановлено, що водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і зіткнувся з Volkswagen Caddi.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій і 51-річна пасажирка Volkswagen Caddi, а також 4-річна дитина. Постраждалих доставлено в міську лікарню. 33-річна пасажирка Volkswagen Caddi загинула на місці події.

37-річного власника Mercedes-Benz затримано в процесуальному порядку. Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, його перевіряють на причетність до скоєння ДТП.

Автомобілі поміщено на штрафмайданчик. Обставини ДТП з'ясовує слідство.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

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