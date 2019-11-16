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 Події, Фоторепортаж
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 На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад "БРСМ" у вересні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Київщині затримано злочинну групу, яка здійснила у вересні цього року розбійний напад на складське приміщення ТОВ "БРСМ". Як наслідок, було викрадено велику суму грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"На Київщині наприкінці вересня 2019 року група невідомих напала на одне з ТОВ, яке займається паливно-мастильними матеріалами. Погрожуючи зброєю двом охоронцям, нападники зв'язали їх. З приміщення злодії винесли сейф, в якому було 900 тис. гривень, печатки та різні документи", - йдеться в повідомленні.

На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 01

Згодом співробітники поліції за декілька кілометрів від місця злочину знайшли цей сейф порожнім. За фактом розбійного нападу поліція Переяслав-Хмельницького відділу поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі своїми колегами з районного відділу поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і вийшли на слід зловмисників у місті Яготин, де вони мешкали. Встановлено, що один із затриманих раніше працював на цьому підприємстві і його звільнили.

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На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 02
На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 03

У затриманні групи злочинців брали участь бійці КОРДу і полку "Миротворець", полку поліції особливого призначення.

Наразі за місцем проживання зловмисників тривають обшуки. Там поліція виявила і вилучила пістолети, ножі, боєприпаси, інші речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 04

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На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160095
 
   
 Топ коментарі
 
Удивительно в этой истории то, что этих посадят, а вот тех, кто в "БРСМ" бодяжил 95-й бензин (которого "БРСМ" и "WOG" в Украину не ввозили, как показало следствие в свое время) - те так и живут прекрасно и вольготно.
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Ничего не меняется со времен 90-х. Коммуняксие главари руками ими же сформированных бандосов и ментов сделали передел собственности из государственной в частную. Естественно себе забрав самые лакомые кусочки. В среде бандосов организовали войны в которых они сами большинство своих поубивали, шалупонь по тюрьмам или под асфальт. С ментами почти тоже самое верхушка вошла во власть, а мелкотню посадили или убили руками тех же бандосов. Теперь дети коммуняк и ментовских начальников 90-х уважаемые люди и талантливые бизЬнЄсмЄны...
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Кабмін скасував рішення Гройсмана про обмеження тарифів на опалення і гарячу воду. - nv.ua.
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Правильно сделали, эпоха бидности уже ведь закончилась.
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Удивительно в этой истории то, что этих посадят, а вот тех, кто в "БРСМ" бодяжил 95-й бензин (которого "БРСМ" и "WOG" в Украину не ввозили, как показало следствие в свое время) - те так и живут прекрасно и вольготно.
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Не забули. Ідуть судові справи. А на засідання ініціативних груп приходить тітушня та зриває збори.
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так это они не идут, а стоят эти дела мёртвым ходом. сочувствую. шо то даже Дубинский не гугу по делу, вроде как от туда выдвигался, слышал только в основном про "мама любит скорость"\"полиграфы"\ и т.п.... сми тоже молчат, видел что-то на предвыборах, а потом опять тишина
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Так, воно пройшло по нашому округу. Зараз люди за голову хапаються.
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ну как обычно, проскочили в раду и забыли.
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Коли у нас горіла нафтобаза брсм, то причиною пожежі було саме бодяження бензину. "З котів білок робили".
У мого тестя будинок був у мазутних плямах, довелось перефарбовувати фасад. А з полуницею, абрикосою взагалі біда.
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Ничего не меняется со времен 90-х. Коммуняксие главари руками ими же сформированных бандосов и ментов сделали передел собственности из государственной в частную. Естественно себе забрав самые лакомые кусочки. В среде бандосов организовали войны в которых они сами большинство своих поубивали, шалупонь по тюрьмам или под асфальт. С ментами почти тоже самое верхушка вошла во власть, а мелкотню посадили или убили руками тех же бандосов. Теперь дети коммуняк и ментовских начальников 90-х уважаемые люди и талантливые бизЬнЄсмЄны...
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Да только после майдана у вас они немного притихли, а у нас по полной живут по- беспределу и "законы" под себя пишут.
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Готівка, готівочка, готівошечка. А безнал то від лука... Сороса.
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о как ...900 тисч просто "наскладе" ...податковій не цікаво звідки на складі стільки "налу" ?
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для "складу" це багато ...точніше докуя ...на складі взагалі нічого крім накладних не має бути ...й то до кінця зміни ...навіть "контора" має проводити всі операції у безготівковому вигляді ...через банк ...вони ж там не олівцями у роздріб торгують ...але це я так ...як має бути ... а як є у нашій країні ми бачимо ...головне торгівцям "семечками" на базарах поставити касові аппарати ...
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Коли товар береться за готівку, то роблять невеличку скидку. Багато хто готовий віддати певний відсоток за обмін готівки на банківський переказ.
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Странная для Украины аббривиатура "брсм".В Беларуси это Беларуский республиканский союз молодежи , лукашенковские соколы,понятней-"павлики Морозовы".С кем наш лукавый у вас бизнес мутит?
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