 Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - джерело. КАРТА

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, з Южного, Чорноморська та Одеси за ними вийшли спеціальні судна: пошуково-рятувальний "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака". Росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі.

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За даними "Думської", зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, неподалік кримського мису Тарханкут.

У якому стані перебувають катери та "Яни Капу" після річного полону, невідомо.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь.

7 вересня 2019 року в рамках взаємного обміну з РФ військовополонені моряки повернулися в Україну.

У листопаді міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки.

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