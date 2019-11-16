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 Політика України
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 Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - джерело. КАРТА

Українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, сьогодні вночі повернуть українській стороні.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, з Южного, Чорноморська та Одеси за ними вийшли спеціальні судна: пошуково-рятувальний "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака". Росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі.

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За даними "Думської", зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, неподалік кримського мису Тарханкут.

У якому стані перебувають катери та "Яни Капу" після річного полону, невідомо.

Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - джерело 01

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь.

7 вересня 2019 року в рамках взаємного обміну з РФ військовополонені моряки повернулися в Україну.

У листопаді міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160092
 
 
 Топ коментарі
 
Отправила не екипажи, а корабли. Получается они не на ходу, нужно тащить буксиром один корпус, на металлолом. Плюнули и растерли. не велика потеря те корабли, проще и лучше заявить что в таком виде-не принимаем, то хоть лицо можно сохранить и самоуважение
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Не можна. Мабуть, Міжнародний Трибунал може покарати кацапів за невиконання його рішення. Значить бубочцінелоху42роки потрібно забрати, хоч шкаралупку, щоб пуйло ж не постраждало
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Тянут из Керчи? То есть кацапье опять отдает разграбленный хлам - коробки, в которых даже двигателей не осталось! На кой черт наши идиоты принимают корыта вместо кораблей?
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Особого значения матч уже не играет, выход из группы им обеспечен.
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Отчехвостим их в Питере на Звенит-Арене на ЧЕ-2020!
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"сегодня ночью вернут украинской стороне"
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карта безсмысленая вообще покажите где там Керч ?
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...с тех пор ничего так и не изменилось...скунс, навсегда остается вонючим скунсом... Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 8032...
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...опять ведь на* бут кацапи...почему без приемки и в чистом море принимать согласились?...каркас голый впарят да еще и полонием протертый..
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Разводилово нелоха продолжается.Для начала обменял наших моряков,которых и так не мог дальше держать по решению суда,потом добился отвода наших ВСУ с позиций и как говорят жители орло,его сепаратня свои позиции не покинула,а теперь опять отдает то,что обязан отдать - катера.Что получит от нелоха?
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а вот будь президентом петя...он бы такого не допустил конечно, да соя? Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 9404 вот держи рошенку, заработал. рашка же четко и ясно заявила, что решения суда выполнять не будет и она его и не собиралась выполять. будь президентом петя, наши моряки и сейчас бы гнили в гэбэшных застенках
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..за такой ответ, ватникам дороги во все порты мира закрыли б.. и консервные банки ихние конфисковали б.... Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 8023...на ипонутых духариков управу найти всегда можна..
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какие дороги закрыли? что ты мелешь, чебурашка ватная? Как ходили рашинские посудины - так иходят, идиёт.
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...боярка не кончилась еще?...смотри белочка придет ..ходят, точнее плавают, руцке только плавают, потому как моряки дома уже и посудины обещаны суду быть возвращены были...усек, ДЛБ? ...или уже не соображаешь ?, тогда под лавку...
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Полгода, боклан, ПОЛГОДА после решения суда. Ты совсем там блинами с лопаты обожрался, чебурашка? ни одно государство не закрыло порты для твоих сограждан. но продалжай перемоги выдумывать, у казламордых это отлично получается.
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так объясни почему не закрыли? с момента решения морского трибунала прошлом полгода. Полгода!!! решением было - освободить немедленно и суда и экипаж, рашка этого не сделала. и никаких санкций не было и нет до сих пор. Вот это факты. А все эти разговоры про закрытые порты - влажные мечты
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да я уже тут наслушался и про всесильное "международное право" и про всесильный и ужасный "морской трибунал" Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 5267А когда по факту предъявляешь, что ничего из этого не работает, тебе пишут, что ты вата, зебил и т.д. Про соевых продажных 8-процентных кретинов вообще молчу-это предатели Украины на побегушках шоколадного зайца.
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про НЕМЕДЛЕННО сам придумал?...зачем?...
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Я ничего не придумал-таким было решение морского трибунала - немедленно и безо всяких условий. Моряков нам вернули, но это был обмен, корабли до сих пор не вернули. Формально и фактически решение трибунала не выполнено! а мне тут пытаются втюхать, что дескать это такой страшный и всесильный трибунал. Сильнее только резолюции ООН и озабоченность наших западных союзников наверное, да? Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 9437
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...про немедлено-не прописано, суды такого уровня пустых слов не употребляют...обмен-пиар на этом деле был, не более...вернули бы все и лодочки и морячков...додик плюгавый, понты перед судами такими не колотит...
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Ще й як працює. Саме тому і повернули. Інше питання, що ви дійсно Зебіли.
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не вернули, а обменяли! это был обмен, а не возврат! Мы взамен 24 моряков отпустили 24 террористов, пропагандонов и прочее отребье
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Соєсосе, смокчи волохатого
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Я поражаюсь, как можно так внаглую искажать факты? На кого это рассчитано? На тех, у кого память короче месяца?

Моряков ***** отдал по обмену, без обмена не отдавал. Суда вообще не хотел возвращать, не суетился бы наш МИД, Зе, Запад, не отдал бы и по сей день.
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А чому моряків віддали ? За спасибі ? Навряд.. А може Зе обміняв їх на те, що попередники не хотіли віддавати ? Ти про це думала ? Чи гадаєш, втікла в Німеччину, а вони нехай там вовтузяться з кацапами.
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Моряков отдали по обмену
Вы шо, новости не читаете?
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Чучело ты. Наказание за не выполнение трибунала должно было наступить на следующий день 7 сентября как Зелупа спасло ***** от санкций и произвело обмен. Почему Зелупа не захотела подождать еще неделю а именно пошло на сделку с ****** как раз за день до начала ввода санкций?
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Повернення екіпажів і кораблів--це рішення суду. Невиконання цих рішень привелиб до значних санкцій і в першу чергу заборона використання іноземних портів. І чому наш клоун до закінчення строку (один день) поспішив виручити путіна і обміняти вбивць на наших моряків Потрібно бути ідіотом,що це зробити. Але він не зовсім ідіот.він ворог України ,ненависник всього українського,,да і гроші з таким же жидом коломойським дуже хочеться хапанути. Президент не тільки зраджує державу Україна, порушує конституцію,а іще і продажна тварюка,а іншого висновку немає.
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какого срока? откуда этот срок вообще взялся? почти год прошел с тех пор как суда захватили и никаких санкций не было
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я как бывший мореман могу пояснить, как это работает. работают санкции после международного суда только: если банановая страна (то есть ответку не запилит): если бизнес-контракт (санкции на компанию). Все. Остальное - влажные мечты. МОжно хоть себе на лбу выбить тату что Путин - )(уйло, но это не умалит того факта что пораша морская держава.
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Я вот это и пытаюсь им доказать. Что международные законы не работают в полной мере. Крупные и сильные в военном или экономическом отношении страны могут игнорировать решения любых судов и ничего им за это не будет. Вот выиграли мы в Стокгольме у газпрома 3 лярда баксов и где они? Тот же суд оон призвал рашку разрешить деятельность Меджлиса в Крыму-они выполнили? ага щаззз
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не фантазируй так буйно.. Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 8916...с такими судами клон твой, говно полное жидкое, которое как известно плавает, а не воин.... Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 41..
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в чем фантазия, чебурашка? Вот твои штаны как раз таки мокрые после маняФантазий, что ЕСЛИ ТО, А ЕЖЕЛИ ЭТО, Тебе пишут факты, а ты до сих пор как страус голову в песок прячешь. АУ! Очнись! Ты не в песок голову суешь, а в гальюн.
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Не отпустили, а обменяли, на моряков до сих пор в рашке ведутся уголовные дела. Что по твоему ЕС мешает ввести санкции?
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Ну да, пусть мол наши сидят, и тогда возможно военным судам рашки запретят заходить в некоторые порты.))
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тогда возможно

ключевое слово
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Як крадій, який підкине тобі пустий гаманець і втече. Вночі. Нахрена взагалі погодились на це? Там все зняли, відірвали що можна було і пропили давно.
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Урра. Кацапы сейчас притащат нам металолом. А Зелупа будет радостно с трибуны рассказывать про победу его миролюбной многоходовочки.
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Молодец, держи рошенку!
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Покупаю. Вот что действительно у Пети хорошо получается - это конфетки. Тут без троллинга - очень вкусно.
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если бы не тупость пети мальдивского год назад, когда он из своих шкурных интересов послал 24 моряков на убой кацапам, с кораблями все было бы в порядке, да 24 кацапа и их подстилок сидели бы в наших тюрьмах, а не смылись бы в рашу. И Цемах был бы тоже у нас
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Проблема в том что моряки оказались трусами и предателями. Сдали без единого выстрела корабли да еще в международных водах, где могли вообще то уйти, вместо етого с кацапами селфи устроили на пирсе и руки друг другу жали. За такое в нормальной стране расстреляли бы или посадили надолго за измену и за порчу военного имущества.
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значит моряки виноваты? А петя чистенький? А кто их отправил туда, где у противника многократное превосходство? почему нельзя было переправить катера и буксир по суше?
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Яны Капу ,ТТХ водоизмещение 303 тонны,на ишаках его предлагаете переплавлять?
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по воде проще и дешевле.
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Во первых корабли были направлены в украинские воды Азовского моря. ***** совершило нападение на украинские суда в международных водах фактически обявив Украине войну. Согласен что Парашенко зассал дальше раздувать войну и вводить против Фашистской Росии санкции, так как торговля с окупантами для него была важнее.
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это жирный троллинг?
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Що ви сците, соєсоси? Брига здав катера та моряків, і надії не було їх повернути. Тепер і моряки дома і катера забираєм. Що тут поганого соєсоси?
Ви реально дебіли.
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Это идиоты. У них все плохо. моряков вернули - плохо. Сужа вернули - плохо. Сенцова вернули - плохо. Дебилы, сэр.
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ага, Донбасс вернут - тоже плохо. Типа Зеля не так вернул - надо было по-другому !
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Да-да, при этом призывают отрезать Донбасс нафиг/отдать русне/оградиться от него стеной, но они не сепаратисты и сепаратизм осуждают!
Я такое только у российской и пророссийской ваты видела - полное перекрытие аналитического отдела.
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Соевые совсем ополоумели.....Получается они против возвращения наших кораблей???? Я уже ничему не удивляюсь....но это просто дно моральное....
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На цензорі, або вата,або кацапня--гидко навіть читати.
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Здорово. Зеля все таки молоток. Моряков вернул, теперь суда. Как бы его не критиковали, разведение войск продолжается. Возможно так к миру придем.
ОФФТОП: У меня опять тут погромы. В любой момент могут связь выключить. три дня назад без нета и сотового был. онли спутник.
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Цілий вечір на медветчукових каналах ,прихильник параши, скорик,доказує,що не потрібно вимагати гроші від газпрому,а домовлятись за газ. Ви жиди всі продажні, чи тільки частина. Для вас гроші головне.
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позитивный комментарий. Но, увы, будем реалистами - пока существует паРаша - Крыма не видать.
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подозреваю что от катеров и буксира одни корпуса остались. все остальное кацапы скоммуниздили....вот это прорыв в отношениях!!!! да зеля?
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