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 Морські піхотинці біля Широкиного вшанували пам'ять загиблих побратимів. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 листопада, на Приазов'ї військовослужбовці окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вшанували пам'ять загиблих на війні побратимів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 01

На висоті неподалік від населеного пункту Широкине, яку українські морпіхи утримували кілька років поспіль, командир частини полковник Андрій Гнатов та представниками всіх підрозділів морської піхоти вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців бригади, які загинули, захищаючи Україну.

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 02

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Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 03
Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 04

Морпіхи поклали квіти до меморіального знаку, встановленого нещодавно поруч із каплицею.

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 05
Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 06

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Захід ініційовано командуванням морської піхоти України і цього року проводився вперше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160085
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Героям!!! Герои не умирают!
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Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
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Вічна пам'ять і слава нашим Героям! Україна пам'ятає...
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Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
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настоящие мужики и истинные Герои!.. спасибо Вам!
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**
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

Забить бы наглухо ту дверь
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
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Не усім зрозуміло, що є Широкіно. Для молоді краще створити новий фільм, сценарій якого повинні написати самі морські піхотинці.
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Эти солдаты должны быть вписаны золотыми буквами в историю Украины, а мы обязаны помнить, что совсем еще молодые ребята отдали свои жизни за независимость Страны!!! Мы все перед ними в долгу!!! Вечная память!!!
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А мы не забудем то, что сказал Беня...За базар придется дать ответ
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маскавиты будут отвечать за каждую загубленную душу украинца!
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Пока все смеялись над кремлевским фейком про "распятого мальчика", российские солдаты в Сирии распяли человека. Отрезали руки и голову. На трупе написали "ЗА ВДВ!". Подожгли. С хохотом сняли все на камеру и залили в интернет. Это все что нужно знать про "русский мир"
(C)
@natohawks

Це може статись і в Україні якщо не зупинити зелену цвіль яка вирішила знищити патріотів то роззброїти армію
☹️
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Вічна пам'ять полеглим Героям України!!! Спочивайте з миром (((
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