 Морські піхотинці біля Широкиного вшанували пам'ять загиблих побратимів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На висоті неподалік від населеного пункту Широкине, яку українські морпіхи утримували кілька років поспіль, командир частини полковник Андрій Гнатов та представниками всіх підрозділів морської піхоти вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців бригади, які загинули, захищаючи Україну.

Дивіться також: Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни. ФОТОрепортаж





Морпіхи поклали квіти до меморіального знаку, встановленого нещодавно поруч із каплицею.





Дивіться також: Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою. ФОТОрепортаж

Захід ініційовано командуванням морської піхоти України і цього року проводився вперше.