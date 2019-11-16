 Морські піхотинці біля Широкиного вшанували пам'ять загиблих побратимів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
На висоті неподалік від населеного пункту Широкине, яку українські морпіхи утримували кілька років поспіль, командир частини полковник Андрій Гнатов та представниками всіх підрозділів морської піхоти вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців бригади, які загинули, захищаючи Україну.
Морпіхи поклали квіти до меморіального знаку, встановленого нещодавно поруч із каплицею.
Захід ініційовано командуванням морської піхоти України і цього року проводився вперше.
Преклоняюсь.
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
Забить бы наглухо ту дверь
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
(C)
@natohawks
Це може статись і в Україні якщо не зупинити зелену цвіль яка вирішила знищити патріотів то роззброїти армію
☹️