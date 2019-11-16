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 Політика України
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Все про:Медведчук (525) Ківа (86) Опозиційна платформа - За життя (12)

 "Сексопатологія у формі садизму": Ківа перетворив Медведчука на Фредді Крюгера. ФОТО

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа виклав в соцмережі відредаговане спільне фото з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Як передає Цензор.НЕТ, Ківа відредагував фотографію з ВР в масці Джокера, частково перевтіливши Медведчука на знаменитого американського маніяка з фільмів "Кошмари на вулиці В'язів" Фредді Крюгера. Фотографію Ківа підписав: "П'ятничне", зробивши і інший напис: "Кошмар Слуг Сороса".

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Сексопатологія у формі садизму: Ківа перетворив Медведчука на Фредді Крюгера 01

Фредерік "Фредді" Чарльз Крюгер - маніяк-вбивця, головний негативний персонаж серії фільмів жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Може вбивати людей в їх же снах, але іноді проривається і в реальний світ, де продовжує наводити страх і жах.

Після першої появи Фредді Крюгера на екранах персонаж став предметом для обговорення серед психологів. Деякі з них стверджують, що Крюгер і його способи вбивств відображають дитячий страх перед дорослішанням, а також всілякі підліткові комплекси.

Основним джерелом ненависті до дітей став неймовірний стрес, який зазнав Крюгер в дитинстві, коли до нього неймовірно жорстоко ставилися однокласники, які називали його "виродком від сотні маніяків".

Остаточний діагноз звучав би як: Сексопатологія в формі садизму. Така патологія особистості аж ніяк не унікальна, та й рідкісною її назвати теж не можна. Сексуальні садисти були і серед педофілів (очевидно, що і герой Крейвена мав латентну схильність до педофілії), і серед наймасовіших маніяків XX століття. Розвитку хвороби сприяли і складні стосунки з матір'ю, яка навряд чи могла нормально сприймати дитину, знаючи таємницю його народження, і глибоке презирство інших дітей, які дізналися цю таємницю. Ще до своєї демонізації Фредді Крюгер проявив всі риси, характерні для психопатів зазначеного типу: осудність і усвідомленість скоєного, холодний розрахунок і витончена жорстокість. І це дозволяє поставити вигаданого героя за психічним особливостям в один ряд з особистостями на кшталт Зодіаку, Кемпера або Чикатило.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160072
 
 
 Топ коментарі
 
Обидва на фото - тридвараси в поганому сенсі цього слова..Але , за час мого перебування на цензорі - це перший раз , коли одну іх "легендарних фотожаб" цензора останнього часу редакція новин сайту намагається використати як новину.. Невже більше новин немає? Чому промовчали про те, що петя не прибув на допит до військової прокуратури щодо Іловайська?
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Дебил. В жоппаблоке других не держат.
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Кива дурак, медведчук тварь, путин хуйло...
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Он самокритичен и его фотошоп соответствует реалиям.)
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Де ти побачив Че? Не бачу на фото нікого схожого на команданте.
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Сегодня в зраде супер опозиция бют,пес ,опж голос.Оказывается даже так можно было "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера - Цензор.НЕТ 8249.Профессор преображенский был прав "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера - Цензор.НЕТ 8249
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Щас инвестиции повалят в страну клоунов и идиотов и на кого вы тогда все время обижаетесь?
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Интересно Кива же был в Правом Секторе
А теперь с Медведчуком обнимается
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Ну, Медведчука он только немного подправил.
===Фредерик "Фредди" Чарльз Крюгер - маньяк-убийца, главный отрицательный персонаж серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов".===
Прав старик Фрейд, четкая подсознательная ассоциация
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Обидва на фото - тридвараси в поганому сенсі цього слова..Але , за час мого перебування на цензорі - це перший раз , коли одну іх "легендарних фотожаб" цензора останнього часу редакція новин сайту намагається використати як новину.. Невже більше новин немає? Чому промовчали про те, що петя не прибув на допит до військової прокуратури щодо Іловайська?
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Важнее новости конечно нет. Что он может скажет? Что путин напал на Украину. Всё!
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Про "зелені коридори" , про які він домовлявся з ****** - багато чого міг би розповісти для слідчих..
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Значит порошенко в иловайске виноват, а путин нет. Я правильно понял?
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І ***** винне, і петя - також винен.. Українське суспільство повинне отримати судову відповідь - що ж все таки сталось під Іловайськом.. Чесний і відповідальний керівник держави, при каденції якого сталась ця трагедія - не буде уникати українського слідства щодо причин цієї трагедії..
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Ты настолько глуп что до сих пор не понял? Нужна причина? Путин обманул Порошенко. Вот и вся причина. У кацапов это называется военная хитрость. Вина Порошенко и всей Украины только в том что никто и подумать не мог что россия нападёт.
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Не треба пов'язувати провини твого найсолодшого ідола перед Україною з якимись міфічними, придуманими тобою та ****** , провинами України, кацапа..
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Ленчик, а скажи пожалуйста- это кто тебя, что называется, за язык дергает? Я вот прочел ваш совместный диалог, и не нашел в нем каких либо предпосылок вывалить собеседнику "твого найсолодшого ідола", вот поведай простую вещь, тебя просто прет писать пакости кому либо? В ином случае придется признать, что тебе во всем и везде мерещится Порошенко, а это уже клиника.
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Ты просто дурак! У московского выкормыша, то есть тебя, лёня, Порошенко всегда будет виноват. Да, ватничек?
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Кива психически неадекватен. Ещё и с сексуальным уклоном. Его отец был осуждён при ссср к смертной казни за убийство участкового. Там у них вся партия из шизиков. Рабинович, отсидел 12 лет за хищения в особо крупных размерах. Уходя от криминальной ответственности косил на дурака, мочился под себя, испражнялся, чем вызывал брезгливое отношение у сокамерников. Но был психической экспертизой признан вменяемым и приговорён к отбыванию наказания, вышел по УДО.
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Про батька Ківи-фейк.І без цього вистачає сюжетів про подвиги цього придурка.
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Весь мир - театр цирк, и люди в нём артисты клоуны (с)
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- Соломон Маркович, имею спросить за ваше мнение с этих двух поцев?
- Два дебила, это сила, таки гласит старая еврейская мудрость, Давид Моисеевич. И прошу таки заметить, шо это вам не ЗеДебил, шо а минуточку, эти таки пожизненно.
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Да, с такими керманычами у Украины будущего точно нет. Люди, что вы натворили, кого навыбирали во власть?
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Кто мешал юге правдолюбу и пете "величайшему политику всех времен и народов" определить это в сизо.Ну ответ простой,сам с ними в теме
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Два конченных мерзавца, которые паразитируют на украинском обществе. Если в Верховную Раду зайдут в большинстве настоящие патриоты, а не васякие "слуги народа" а точнее слуги уродов, то этим канальям, пожизненный срок на нарах гарантирован!
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для начала своих пересажайте, что бы не было кривотолков. эти не скрывают, что они враги Украины, а есть такие которые прикрываясь патриотическими лозунгами разрушают страну и они опаснее во сто крат т.к. не знаешь кто вонзит кинжал в спину.
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Такое уродство порождает жалость,но не страх,баран кивка тупее чем его маска.
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ки ва или ки ви как вам будет угодно ШизофрениК , это уже давно открытая информация, какие могут быть удивления.
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Подарите Киве комиксы нехай в Раде читает.Так куме?
-Так.Ще Лего,раскраску и подписку на Мурзилку "Сексопатологія у формі садизму": Ківа перетворив Медведчука на Фредді Крюгера - Цензор.НЕТ 2139
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Что такое я сейчас прочитал? Вы тоже это прочитали или я сплю?
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мертвячук обычный свинотруп он просто зарусляченый.
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