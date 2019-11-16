 Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС. СХЕМА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в фейсбуці.

"Попри заяви про мирні ініціативи російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів.

Так, зокрема, у районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське на Донеччині, збройні формування Російської Федерації дві доби поспіль ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік межі вищезазначеної ділянки", - йдеться в повідомленні.

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"Учора вдень противник вів вогонь з великокаліберного кулемету з напрямку Вікторівки по наших позиціях у районі Новогнатівки. Сьогодні ж зранку, протягом пів години, російські окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів по укріпленнях Об'єднаних сил неподалік Старогнатівки. Вогонь вівся з напрямку Петрівського".

Ворог, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь у відповідь та розраховує зафіксувати обстріли у межах ділянки №3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу, переконані в штабі ООС.

Як повідомлялося, 11 листопада згідно з Мінським домовленостями в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області завершилося практичне розведення особового складу, озброєння і військової техніки.

З ділянки розведення №3 відведені 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км і зайняли заздалегідь обладнані позиції.

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