 Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС. СХЕМА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в фейсбуці.
"Попри заяви про мирні ініціативи російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів.
Так, зокрема, у районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське на Донеччині, збройні формування Російської Федерації дві доби поспіль ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік межі вищезазначеної ділянки", - йдеться в повідомленні.
"Учора вдень противник вів вогонь з великокаліберного кулемету з напрямку Вікторівки по наших позиціях у районі Новогнатівки. Сьогодні ж зранку, протягом пів години, російські окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів по укріпленнях Об'єднаних сил неподалік Старогнатівки. Вогонь вівся з напрямку Петрівського".
Ворог, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь у відповідь та розраховує зафіксувати обстріли у межах ділянки №3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу, переконані в штабі ООС.
Як повідомлялося, 11 листопада згідно з Мінським домовленостями в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області завершилося практичне розведення особового складу, озброєння і військової техніки.
З ділянки розведення №3 відведені 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км і зайняли заздалегідь обладнані позиції.
Спостерігають ?
Вы не в состоянии понять ЧТО вам написали?
"Отмечается, что наемники РФ, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют украинских военнослужащих на огонь и рассчитывают зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, убеждены в штабе ООС."
тиші там не було і коли розводили...
і тепер нема...і що
Зе до дупи...
путя не настільки дурний
судя по товему айпишнику ваши сооружения мы скоро разнесем.
з ЦИМ
взяв з авторської...
У зоні розведення важко поранено комбрига 128 бригади та ще 3 офіцерів: штаб бреше про «підрив на міні»
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на свідчення очевидців. Окрім командира бригади в наслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету зазнали поранення ще троє офіцерів частини
Саме в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади знаходиться ділянка розведення військ №3 у районі населених пунктів Богданівка-Петрівське.
Також напередодні бойовики обстріляли вантажний автомобіль "Урал" 128-ї бригади з керованих протитанкових ракетних комплексів. В наслідок чого було поранено 4-х бійців.
це перед розведенням така була тиша...
і її не буде....
а ці далі робитимуть вигляд що все окей...
не в них сук стріляють
Если разведение войск на Донбассе проходит по плану Кремля, то кто тогда этот миротворец Зеленский?
ВЕТЕРАНИ
де бракорозводний документ
Особый статус Лугандона
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Іншими словами російська сторона не боїться, що укараїнська строна зафиксирует обстрелы в пределах участка №3 і В дальнейшем украинская сторона будет использовать эти материалы для обвинений России на мировой арене в нарушении мирного процесса, а ось УКРАЇНСЬКА боїться. Похоже на біблійське:тебе влупили в лівий писок-підстав правий.