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 Політика України
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Все про:операція Об'єднаних сил (1772) розведення сил (87) Петрівське (28)

 Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС. СХЕМА

Російсько-терористичні війська на Донасі здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу Петрівського і Богданівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в фейсбуці.

"Попри заяви про мирні ініціативи російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів.
Так, зокрема, у районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське на Донеччині, збройні формування Російської Федерації дві доби поспіль ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік межі вищезазначеної ділянки", - йдеться в повідомленні.

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"Учора вдень противник вів вогонь з великокаліберного кулемету з напрямку Вікторівки по наших позиціях у районі Новогнатівки. Сьогодні ж зранку, протягом пів години, російські окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів по укріпленнях Об'єднаних сил неподалік Старогнатівки. Вогонь вівся з напрямку Петрівського".
Ворог, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь у відповідь та розраховує зафіксувати обстріли у межах ділянки №3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу, переконані в штабі ООС.

Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС 01

Як повідомлялося, 11 листопада згідно з Мінським домовленостями в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області завершилося практичне розведення особового складу, озброєння і військової техніки.

З ділянки розведення №3 відведені 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км і зайняли заздалегідь обладнані позиції.

Також читайте: Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160059
 
 
 Топ коментарі
 
Клоуну так хочется на нормандский сходняк, что уже невтерпеж. Там ему по губам поводят все по очереди. Такого бардака и позора в Украине еще не видели.
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Я думаю это агрессивное меньшинство обстреливает и порошенко что бы навредить миролюбивым инмциативам зе по дружбе с рассией в интересах америки?
Не?
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При Пете они каждый день получали ответные удары. Поэтому сидели тихо как мыши в норах. А при Зе, который запретил отвечать на обстрелы, сепаратисты творят что хотят.
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А погибших украинских воинов когда было больше?
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В соотношении с убитыми сепаратистами сейчас погибших украинских воинов больше.
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А шо наші сидять тихо під обстрілами ?
Спостерігають ?
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Тобто терористи і війська не відвели, і обстріли продовжуються. І це б замовчали, але хтось зафіксував, або ОБСЄ, пбо ще хтось, бо у зону розведення ім.Нєлоха. Бо укрчїнські незалежні ЗМІ і вотонтери твди не допускаються.
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а коли хомячки повідомлять про наші втрати? Під вечір?
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Идиоты крикливые....
Вы не в состоянии понять ЧТО вам написали?

"Отмечается, что наемники РФ, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют украинских военнослужащих на огонь и рассчитывают зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, убеждены в штабе ООС."
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головне гавкатись...не читаючи...
тиші там не було і коли розводили...
і тепер нема...і що Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9260
Зе до дупи...
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***** был уверен что националиты не дадут Зеле развести войска (там у него свои люди), поэтому выдвинул это дурное теробвание. Теперь сам не знает как выкрутиться.
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Дашотыгаваришь? А ***** очень боится и не знает как ему выкрутиться? По мойму ***** шаг за шагом идет к своей цели и захватывает все новые территории. Ето очевидно для всех здравомыслящих
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зебилы вертятся как ужи на сковороде, не знают как обелить клоуна.
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15 беззбройних ветеранів Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1635 Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 86
путя не настільки дурний
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щоб повірити що ті зроблять погоду...
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Дебилы!!!!! Мы защищаем свою землю - Украину или интересы Израиля?????
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Ну что уроды, как вам разведение и мир от *******? Давайте еще ОРДЛО дайте автономию и посмотрим как вы уже будете воевать с уже автономной признаной республикой.
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Просто нужно отвести ВСУ не на 2 км а на 70км. чтобы не правацировать. Верно я говорю? Завтра или чуть позже ЗЕ так и скажет.
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Ну как заготовочки Ермака на 9 декабря , подходят под расклад путинских контактов с Зеленским? Новый год будет для зеленой братвы жарким
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А бойцов и технику уже начали возвращать на прежние позиции? Или *издеть,- не мешки таскать? Рашисты под прикрытием огня с флангов преспокойно займут наши сооружения, благо, разминирование проводится строго, как ***** требует. **аный стыд! Такого трусливого и бестолкового руководства нет ни в одной стране мира. Чистой воды пох*исты!
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"преспокойно займут наши сооружения"

судя по товему айпишнику ваши сооружения мы скоро разнесем.
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.....сколько раз еще росия НАС должна наи........ь , чтоб МЫ перестали с ней иметь дело ((((????
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Увы но я все больше убеждаюсь , что повторяется история столетней давности , прошлый раз правда кацапы не давали 25 лет пожить в своей стране , но и тогда точно так же не кто не хотел защищать свободу и независимость Украины , правда потом через десяток лет своих детей с голоду жрали , что теперь как величайшая трагедия преподносится . Хотя величайшая трагедия украинского народа в том , что 80% населения страны что тогда , что сей час не хочет защищать Украину и умирать за свободу для своих детей . Так что в который раз повторяется истина , что СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ это дерево которое должно поливаться кровью патриотов . И которое к моему громадному сожалению в Украине врятли вырастет вообще.
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Пардон, может не разведения, а разводняка и отведения?
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Я думаю, що перестануть обстрілювати в т ому мічці, почнуть в іншому. Можуть і почати в Харківській області, щось там видкмають. Але щоб московит перестав стріляти, то цього не буде ніколи. Що йому казати своїм балванам? А так є ворог!
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Стопроцентно...разводняк і брехня зельоная..
взяв з авторської...
У зоні розведення важко поранено комбрига 128 бригади та ще 3 офіцерів: штаб бреше про «підрив на міні»

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на свідчення очевидців. Окрім командира бригади в наслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету зазнали поранення ще троє офіцерів частини
Саме в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади знаходиться ділянка розведення військ №3 у районі населених пунктів Богданівка-Петрівське.
Також напередодні бойовики обстріляли вантажний автомобіль "Урал" 128-ї бригади з керованих протитанкових ракетних комплексів. В наслідок чого було поранено 4-х бійців.
це перед розведенням така була тиша...
і її не буде....
а ці далі робитимуть вигляд що все окей...
не в них сук стріляють Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4833
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А так і буде................. доки там знаходитимуться різні "херої" з "витиранами".
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А вот молдаване, нормально развелись, и с 992 года, никто не погиб. Дураки?
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З ким розвелись Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7834
де бракорозводний документ Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7834
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Всё правильно пишут,хотят засечь огневые позиции,потому что если полезут,то не знают откуда будет им прилетать и они окажутся в мешке.
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а договор про розведення предполагає обстріли Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2254
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От Пєтя приде і Крим поверне!!! За 2 тижні!! Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6957
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Просто осваивают
Особый статус Лугандона
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что наемники РФ, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют украинских военнослужащих на огонь и рассчитывают зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, убеждены в штабе ООС.

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Іншими словами російська сторона не боїться, що укараїнська строна зафиксирует обстрелы в пределах участка №3 і В дальнейшем украинская сторона будет использовать эти материалы для обвинений России на мировой арене в нарушении мирного процесса, а ось УКРАЇНСЬКА боїться. Похоже на біблійське:тебе влупили в лівий писок-підстав правий.
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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