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 ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку "Гомільшанські ліси". ФОТО

Прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДУ Держгеокадастру Харківській області (ч.2 ст. 364 КК України). Через їхні дій з державної власності вибули землі Національного природного парку "Гомільшанські ліси".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"За даними прокуратури службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га та оціночною вартістю понад 200 млн грн. Зазначені земельні ділянки розташовані у межах Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду, зміна їх цільового призначення можлива лише у виняткових випадках для суспільних потреб за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх винних осіб", - йдеться у повідомленні.

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"Прокуратурою області також вирішується питання про пред’явлення позовних заяв в інтересах держави з метою скасування незаконних наказів ГУ Держгеокадастру у Харківській області, якими передано у власність громадян земельні вказані ділянки, та повернення особливо цінних земель до державної власності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку Гомільшанські ліси 01

ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку Гомільшанські ліси 02
ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку Гомільшанські ліси 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160057
 
 
 Топ коментарі
 
Надо приглашать американских спецов и ПРИ ПОМОЩИ ИХ СПУТНИКОВ делать ревизию кадастра земель
ВСЕ УКРАДЕНО ЕЕЩЕ ПРИ КУЧМЕ
- А ЗАКОН ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ НУЖЕН ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЭТО ФАКТ
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Зараз зебоби скажуть що такого ні разу не буде при продажу землі.
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Ничего страшного. Теперь ету землю можно не только украсть а и десять раз перепродать и стать феодалом. Да еще и кредиты под 3% из наших налогов государство на ету землю даст и феодал сможет ее сдавать в оренду в 3 раза дороже. Чистый навар не выходя из офиса.
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Надо приглашать американских спецов и ПРИ ПОМОЩИ ИХ СПУТНИКОВ делать ревизию кадастра земель
ВСЕ УКРАДЕНО ЕЕЩЕ ПРИ КУЧМЕ
- А ЗАКОН ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ НУЖЕН ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЭТО ФАКТ
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Зараз зебоби скажуть що такого ні разу не буде при продажу землі.
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Ничего страшного. Теперь ету землю можно не только украсть а и десять раз перепродать и стать феодалом. Да еще и кредиты под 3% из наших налогов государство на ету землю даст и феодал сможет ее сдавать в оренду в 3 раза дороже. Чистый навар не выходя из офиса.
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поэтому жуля и вопит о непринятии закона тк прийдется делать ревизию ее земель
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Суд скажет что все законно . По Кернесу и Добкину тишина по выделению земли. В Кропивницком после ЕвроМайдана тоже взялись за земельные участки выделенные преступной властью, ВФЯ и Юща. Оказалось все по НПА, так и застроили рекреационную зону.отдыха .
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Вся земля давно распродана папередниками.Поэтому сейчас "аппазиция" опзж,бют и песы против.Прийдется по новой ее выкупать,а как же олигархат опять будет платить.
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И как жеж,блин,не застроить такую красоту...
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