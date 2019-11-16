 ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку "Гомільшанські ліси". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"За даними прокуратури службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га та оціночною вартістю понад 200 млн грн. Зазначені земельні ділянки розташовані у межах Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду, зміна їх цільового призначення можлива лише у виняткових випадках для суспільних потреб за погодженням з Кабінетом Міністрів України.



Наразі досудове розслідування триває. Проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх винних осіб", - йдеться у повідомленні.

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"Прокуратурою області також вирішується питання про пред’явлення позовних заяв в інтересах держави з метою скасування незаконних наказів ГУ Держгеокадастру у Харківській області, якими передано у власність громадян земельні вказані ділянки, та повернення особливо цінних земель до державної власності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".



