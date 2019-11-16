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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:армія (2610) ВПС (104) літак (722)

 Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29. ФОТОрепортаж

Інженери і льотчики Повітряних Сил завершили приймання чергового модернізованого винищувача МіГ-29. Це другий літак, який був переданий до бойового складу протягом тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Защнаєься, що  Держпідприємство "Укроборонпрому" Львівський державний авіаційно-ремонтний завод повністю виконало зобов’язання перед Міністерством оборони України щодо проведення ремонту літаків у 2019 році.

За обсягом оновлень останні два відремонтовані літаки дещо відрізняються від винищувачів, поставлених раніше. Тут додатково інтегровано рідкокристалічний монітор для виведення параметрів польоту та бортових систем літака.

На дисплей можна виводити й іншу інформацію, що допоможе льотчику ефективніше виконувати бойові завдання в повітрі. До переваг модернізованих МіГ-29 відносять й розширення можливості контролю та реєстрації параметрів технічного стану літака, його двигуна і бортових систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У літака SkyUp загорілася шина шасі під час посадки в аеропорту Шарм-ель-Шейха, ніхто не постраждав, - Міністерство цивільної авіації Єгипту

Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 01
Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 02
Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 03

МіГ-29 - винищувач 4-го покоління радянської розробки. Станом на 2018 рік у складі ВПС України перебувало 37 винищувачів МіГ-29 різних модифікацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160056
 
   
 Топ коментарі
 
Так.... Тож ще Порошенківська спадщина..
От ЗЕ обіцяв 100 нових танків на рік, 50 літаків, 10 есмінців та підводний човен.
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А "Зірку смерті" тобі ніхто не обіцяв?
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Так.... Тож ще Порошенківська спадщина..
От ЗЕ обіцяв 100 нових танків на рік, 50 літаків, 10 есмінців та підводний човен.
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А "Зірку смерті" тобі ніхто не обіцяв?
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Відповідь некоректна. Різні категорії зброї: пані Ксенія назвала існуючі типи озброєння, ви - фантастичний.
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Порошенко уже более чем полгода не президент, за все теперь отвечает Зеленский, забыли?
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вин такэ обицяв лише у чийсь хвороблывий уяви.
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-Даду даду , 100 школ и садиков .

-Всего по 100 ,, даду даду .. !! - В Зеленский

Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 5357.
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.....Если бы ты жил в начале 90 тых , то это бы знал .
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шо там? я тебе не лох переходить на брошенные под ноги ссылки.
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Ну так и ВоваНеЛох... Потому и така от фигня, малята... (((
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Чекаємо від Портнова заяву проти Порошенка через виділення коштів на ремонт літаків.
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Позорище!
Принятие на вооружение единичного старого совкового говна возводится в ранг достижения
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літак модернізований таким чином, щоб відчувати здобич.
є там спеціальна штука, винахід карпатського мольфара-бандерівця - такий собі кацапо -навігатор.
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При Петюне и такого не было Но ты ж молчал в тряпочку.
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Учитывая, что их делал ещё сэрэсэр, лет 30-40. Не меньше
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Проект создания лёгкого фронтового истребителя нового поколения в СССР был начат в конце 1960-х годов.
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Проект создания танка был начат в Великобритании в 1917 году.
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Скажи це пілотам B-52 або UH-1.
"Йоу, мен, та твій Ірокез - металобрухт, ще над в'єтнамськими джунглями літав!"
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Когда слышишь звук военной ласточки, то сердце радуется у многих жителей нашего города .
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Уже почти 30 лет как нет Союза, а его железки всё модернизируют и модернизируют, пока от них не останется окончательно одна ржавчина...Печально что не разрабатывают у нас проекты новых современных самолётов. Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 4076
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F 15 старіший, стоїть на озброєнні США, Японії, СА, Ізраїля. Отака от зрада.
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Випередили (див. комент нижче). А бомбардувальник B-52 "Стратофортресс" та багатоцільовий ґвинтокрил UH-1 "Ірокез" - ото взагалі діди-воювальники, старина Ірокез весь В'єтнам пройшов (і всі війни після нього). Fucking zrada! Всі на Пентагон, motherfuckers!
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Так при Порошенко все разработали, построили заводы под производство 100500 бомбардировщиков.. пришел Зеленский и сдал Украину Путину Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1626
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США танки не производит для себя с 80-х годов..
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Інформація для роздумів: ґамериканський бомбардувальник B-52 та ветеран В'єтнаму гелікоптер Bell UH-1 "Ірокез" - ще ті діди-воювальники. І не тільки вони. Панцери "Абрамс" та "Леопард", штурмовий гелікоптер "Апач", позашляховик "Хаммер" - далеко не салаги. Та навіть "Джавелін" - не сказати щоб "останній писк мілітарної моди". Про ґавтомат Калашникова теж можна згадати: модифікацій та похідних моделей багато - але основа та ж само, дідівський АК-47. Те ж саме стосується німецьких машинових ґверів.Висновок: вдалі збройні системи можуть залишатися в строю десятиліттями, не треба постійно вигадувати супер-пупер некст-ген вундервафлі. Достатньо модернізувати заслужених дідів - наприклад, замінити важке залізяччя на новомодні керамопластики, вдосконалити двигун, напхати вумної електроніки... але основа, повторюю, залишиться старим добрим "Ірокезом" або "Стратофортресс".
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цікаво було якесь відео подивитись, пілотажу з кабіни пілота
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Пропоную фан-кліп: композиція німецьких ветеранів електронного жанру Military ***, група Funker Vogt з композицією Starfighters (Винищувачі). Відеоряд - ґавтентичні зйомки військових (зокрема морських) пілотів НАТО.
Рекомендую до перегляду всім небайдужим до теми авіації.

Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 2169
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По модернизации инфы не нашёл, но по новым боевым леталкам русни, если кому интересно:
Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 4672
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