 Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус "біля апарата", - робота ВР 15 листопада. ФОТОрепортаж

Перед нардепами в рамках Години запитань до уряду виступила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона повідомила нардепам, що Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям.
Також за її словами, на програму медгарантій у бюджеті-2020 закладено 72 млрд грн.
Тим часом, стало відомо, що народних депутатів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу".
Далі, Рада прийняла в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту.
Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 3 грудня.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради 15 листопада.
Міністри нудьгують у ложі Кабміну в очікуванні початку засідання Ради, яке сьогодні відкрилося з 20-хвилинним запізненням.
"Нудьгуючий" Тимофій Милованов спостерігає за нардепами.
Андрій Герус (СН) дискутує зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.
Стефанчук комусь дзвонить.
Слухавку взяв Герус: "Біля апарата".
Глава МВС Арсен Аваков щось вивчає, поки міністр фінансів Оксана Маркарова про щось розмовляє з нардепами.
Микола Тищенко (СН) щось шепоче на вухо колезі по фракції Олені Шуляк.
Розмова двох "слуг народу" в Раді.
Андрій Парубій (ЄС) і Сергій Рахманін ("Голос").
Нарада прем'єра Олексія Гончарука, спікера Дмитра Разумкова і першого віце-спікера Руслана Стефанчука.
Разумков і Гончарук.
Михайло Радуцький (СН), Антон Яценко ("За майбутнє") розмовляють з нардепом від СН.
Ярослав Железняк ("Голос") і Андрій Осадчук ("Голос"). Олег Макаров ("Голос", в окулярах).
Ольга Василевська-Смаглюк (СН) розмовляє в секторі ОПЗЖ з Тарасом Козаком (ОПЗЖ).
Разумков, Стефанчук і Гончарук.
Колеги по фракції розмовляють з Аліною Загоруйко (СН, сидить).
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька слухає розповідь нардепа.
Дискусія "слуг народу".
Александр Корнієнко (СН, справа) і Ярослав Юрчишин ("Голос").
Андрій Парубій і Дмитро Разумков.
До дискусії Парубія і Разумкова приєднався Стефанчук.
Герус і Корнієнко вивчають з Разумковим Регламент Ради.
Черга до міністра охорони здоров'я Скалецької.
Скалецька і Гончарук.
Олександр Кабанов (СН) вивчає телеграм-канали.
Фото: Цензор.НЕТ
А дамы то какие красавицы Варвары-красы-клинные косЫ))
Но он явно поскромничал - они там ВСЕ такие !!!