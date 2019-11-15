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 СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ. ФОТО

У результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" обіймав посаду аміра джамаату "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у "ІДІЛ" ‒ заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані". У 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бара Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.

Влітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни.

За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків "ІДІЛ", так званих "Амніятів".

Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав.

Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави".

Наразі терорист перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.

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СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ 01СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159963
 
 
 Топ коментарі
 
Поймалі путінского соколіка значит.
Одного из ключевых лидеров ИГИЛ на Киевщине задержала СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ - Цензор.НЕТ 1981
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Кто молодцы ? МВД Грузии и ЦРУ ?! ...согласен , потому что сбу на такие операции не способна ...
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В этом направлении она точно способна....Одного з ключових лідерів ІДІЛ затримала на Київщині СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ - Цензор.НЕТ 5 Еще со времен совка подобные личности любили прятаться у нас под видом студентов и т.д. А координацию спецслужб по таким вопросам никто не отменял...
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я знаю в чем сбу у нас профи - это получать кеш с бизнеса .. и это все!!!
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В этом вопросе профи тоже хватает, но тем не менее..
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У нас кого только нет, граница открыта даже для врага, сплошной безвиз. Не удивительно, что все мировое отребье уже в Киеве.
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Игорь , ну чо ты мелишь? Как не способно если написано СОВМЕСТНАЯ операция!!! У тебя со зрением туго или ФСБ вам по духу ближе? ОНО СПОСОБНО?
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ЦРУ подсуетило и тех и других, и МВД Грузии и СБУ
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моніка-ця ху..ня тобі не допоможе! сотні героїчно пійманих виродків з даєш не спасуть тієї опи, в яку ти ведеш країну разом з бєнею
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"Гражданин Грузии" трудно перевести красиво) Одного з ключових лідерів ІДІЛ затримала на Київщині СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ - Цензор.НЕТ 5767
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В Грузії, в Панкісі проживають етнічні чеченці.
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Поймалі путінского соколіка значит.

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Беня еврей, а они с арабами не дружат.
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Обалдеть! Уже ИГ спокойно живут в Украине!
Что тогда,говорить про сепаров кацапских и путинских фесбешников! Ппц.
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«Гдє ФСБ там і ІГІЛ.»(с)
Народная прімєта.
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..они -"близнецы-братья",как и "жёлтые жилеты" во Франции,"зелёные человечки" В Крыму и "ихтамнеты" В "лугандоне"...
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Это секретное подразделение ********* вместе с вагнеровцами. А ты не знал? Одного з ключових лідерів ІДІЛ затримала на Київщині СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ - Цензор.НЕТ 9853
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Можно только представить, сколько этого отребья развелось за те 5 лет, что свынохряк подмахивал пуйлу...
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НАРОД ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ШО НАПИСАЛО = ЭТО - ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ
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И что же я такого написала, соевое тро-ло-ло?
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Только у меня подозрение, что слабоумные франчески наносят Украине куда больше вреда, чем боевики ИГИЛ?
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Заткнись. Вали, куда шел. Ослоумный чмошник.
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Очередного добровольца, как Тумгоева, на растерзание отдают?
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В статье сказано, что он игиловец и террорист. А Тумгоева выдал потрох. И Тумгоев действительно был добровольцем.
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Верить тому, что болтает баклановское ФСБУ? Себя не уважать. Эти предатели скатились к откровенной скабеевщене
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Нигде нет инфы о нем. Не факт, что я верю всему, что вещает "баклановское ФСБУ", тем более тут, на Цензоре. Если у тебя есть инфа, дай ссыль.
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Нет в Мацкве Виноградаря, поэтому пишет, как может...
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киевляне называют свой район Виноградарь Виноградником
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хахах, ну ты загнул СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ - Цензор.НЕТ 147 . первый раз слышу такую ересь
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ты наверное не киевлянка, поэтому не знаешь этого как и Прощай, а я киевлянин с рождения
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Свыню и Зелю , нам Бог послал . Идите боком НАТО , ЦРУ . - Фирташ наше все.
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Неточно. Нам Бог послал "избирателей" вроде вас СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ - Цензор.НЕТ 9266
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Помню его. Жаль, что ушел в раскол. Те, кто за ним не пошли, сражаются до сих пор, а ему пришлось прятаться. Очень жаль, что так вышло.
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Він тут жив завжди. Придивіться добре -- це Арсеній Яценюк. Він колись утилізував кацапню, а зараз воює проти кацапні в Сирії.
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што? кулявлобное ничтожество бакайцынюк только бюджет утилизировало и стену плача с на мордовией на бумажке строило.
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В нас є реальні прикордонники, чи тільки єнерали в Києві на Володимирській сидять?
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Не узнаю его в гримме, это Мустафа или брат его наем?
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Блин, типичный кацапский поп . Вот и подтверждение, что ИГИЛ создали кацапы.
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2. По какому паспорту он попал в Украину?
Когда введут визы с странам постсовка ?
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у нас корупційне дно!
І цим користуються покидьки всього світу
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Дивно, що його турки не вирахували. Може подвійний агент.
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СБУ и НАБУ с ГБРом не хотят проверить Миграционную службу, которая легализовала этого урода?!.. ему же кто-то делал документы, какие-то юристы этим вопросом занимались..
Тут же можно насобирать несколько десятков томов уголовного дела с кучей эпизодов..
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Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. Источник: https://censor.net.ua/p3159963
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дак у него на рыле морды написано что он удмурт и расово неполноценный. чего так долго тянули с арестом?
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игил "детище"сша,они их создали и финансируют,как в Афгане когда то Усаму Бен Ладена
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тебе наверное госдеп в портки насрал и обрыгал.
Давай тунгусс, переходи на вяличие твоей изгойной засрашки 404.
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А кто же помог легализоваться в 2018 году.. За Пиманову уже тишина, как и за разборки между ГПУ/СБУ/НАБУ, не давших провести операцию НАБУ.
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