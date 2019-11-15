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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6785) податкова міліція (1333) тютюн (85) ДФС (2370)

 Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві вилучили партію тютюну невідомого походження, який реалізовувався відвідувачам кальян-барів, розташованих у самому центрі столиці, на вулиці Хрещатик.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Ці заклади відпрацьовувалися правоохоронцями в межах проведення операції "Акциз-2019" і супроводження кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України. В них були виявлені пачки тютюну без марок акцизного податку та без жодних документів, які б підтверджували його якість і походження.

При цьому, як з'ясувалося, кальяни не мили і не чистили після кожного відвідувача, як це має бути, а заправляли заново в антисанітарних умовах.

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Що входить до складу пачок, які підписані, як тютюн, належить з'ясувати експертам. А також перевірити, чи є в складі небезпечні для здоров'я людей домішки, адже були випадки, коли виявлялися підпільні цехи, де тютюн в складі замінювали звичайними листами з дерев, додавши гліцерин і різні добавки.

Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 01
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 02
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 03
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 04
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 05
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 06
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 07
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 08

На цей момент встановлюється походження вилучених 900 пачок тютюну, зокрема перевіряється, чи могли вони бути ввезені в країну контрабандою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159935
 
 
 Топ коментарі
 
Ну ты ведь облизываешь свою жену. Хотя не можешь знать на 100% кто и, главное, сколько людей её облизывали до этого.
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Хотя.... Если быдло выбрало комика в руководители, то почему бы налоговикам не заняться инспектирование туалетов? Пока в Макдоналдс.
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Как вообще можно курить какую-то дрянь...И облизывать эти трубки...
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Ну ты ведь облизываешь свою жену. Хотя не можешь знать на 100% кто и, главное, сколько людей её облизывали до этого.
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Жены нет. Но когда будет,проверю по здоровью,психику и даже ее бывшую жизнь и ее родственников ))
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Глупости. Человек сам решает когда ему что иметь. Еще не настал период,когда это будет мне нужно.
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Звичайно людина сама це вирішує, а після 40 вже не потрібно вирішувати Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза - Цензор.НЕТ 7405
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Фигня это все. Главное быть здоровым самому и жениться на молодой без потологий. А больных можно и в 18 лет полно видеть. Даже и меньше возростом. Из-за еды.
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Якщо палили СН, то замість кримінального переслідування треба нагородити орденом та виплатити премії.
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Понравилось, что фискалы уже и за санстанцию топят)))
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Хотя.... Если быдло выбрало комика в руководители, то почему бы налоговикам не заняться инспектирование туалетов? Пока в Макдоналдс.
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теперь попрут партии сомнительной розливухи.
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Зачем изымают? Пусть себе курят на здоровье,легкие себе портят. Да ладно бы себе,а то ведь и некурящим посетителям вред приносят. Даже в Молдове запрещено эти духопердки в кафе курить. А в "европейской" Украине-пожалуйста! И казино электронные впридачу!
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