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 Події, Фоторепортаж
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 Житель Львівщини замовив вбивство керівника адвокатського бюро за 7 тисяч доларів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині поліція запобігла замовному вбивству адвоката і затримала організатора злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними поліції, на початку жовтня правоохоронці отримали інформацію про підготовку замовного вбивства і пошук кілера для ліквідації жертви. Під час її відпрацювання було встановлено особу майбутньої жертви, організатора злочину і безпосередньо виконавця.

"Організатором виявився мешканець Львівщини. Переслідуючи корисливі мотиви, він підшукав виконавця злочину та пообіцяв заплатити за вбивство керівника адвокатського бюро 7 тисяч доларів США. Смерть адвоката давала можливість фігурантові заволодіти його майном", - сказано в повідомленні.

Житель Львівщини замовив вбивство керівника адвокатського бюро за 7 тисяч доларів, - Нацполіція 01

Операція з попередження замовного вбивства та затримання його організатора проходила під контролем правоохоронців – від початку проведення перемовин між організатором та виконавцем, ініціювання вбивства до затримання фігурантів.

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"Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативники ДСР, УСР та ДВБ Нацполіції спільно з прокуратурою Львівщини задокументували факт передачі частини коштів, а саме 1200 доларів США на так звані поточні витрати та придбання зброї.

Житель Львівщини замовив вбивство керівника адвокатського бюро за 7 тисяч доларів, - Нацполіція 02

Під час передачі грошей організатор надав кілеру фото та необхідні дані про потенційну жертву. Крім того, встановлено, що організатор вбивства має дружні стосунки з колишньою дружиною потерпілого. Її причетність до злочину буде перевірятися у межах досудового розслідування.

13 листопада правоохоронці провели інсценування особливо тяжкого злочину. Організатор отримав фото з місця вбивства як доказ виконаного "завдання". А у четвер, 14 листопада його затримали під час передачі виконавцю частини від обіцяної винагороди – 49 тисяч гривень.

Житель Львівщини замовив вбивство керівника адвокатського бюро за 7 тисяч доларів, - Нацполіція 03

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідуються кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Житель Львівщини замовив вбивство керівника адвокатського бюро за 7 тисяч доларів, - Нацполіція 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159926
 
   
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5 - 7 тысяч долларов - вот цена жизни - ужас
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И за пирожок убивают )) Смотря в какой момент.
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мог и сам под видом фулиганство какое то или ДТП на угнанной тачке.... не идиот.... если тайна известна 2-м.... то считай всему миру....
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Цены за убийство падают, значит увеличивается число тех,кто хочет стать киллером-убийцей. Фактически сейчас могут заказать любого, а заказчик тоже может быть любой, даже небогатый человек. Страна погружается в насилие и беспредел,,что обычно бывает всегда,когда к власти приходят слабые и пустопорожние люди.
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да уж..., ну таких у нас обычно отпускают под домашний арест или вообще (вспомним Бабченко) и можно сравнить с рашкой, где за твит или даже за ретвит можно загреметь в колонию строгого режима...
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