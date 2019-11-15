 Житель Львівщини замовив вбивство керівника адвокатського бюро за 7 тисяч доларів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними поліції, на початку жовтня правоохоронці отримали інформацію про підготовку замовного вбивства і пошук кілера для ліквідації жертви. Під час її відпрацювання було встановлено особу майбутньої жертви, організатора злочину і безпосередньо виконавця.

"Організатором виявився мешканець Львівщини. Переслідуючи корисливі мотиви, він підшукав виконавця злочину та пообіцяв заплатити за вбивство керівника адвокатського бюро 7 тисяч доларів США. Смерть адвоката давала можливість фігурантові заволодіти його майном", - сказано в повідомленні.

Операція з попередження замовного вбивства та затримання його організатора проходила під контролем правоохоронців – від початку проведення перемовин між організатором та виконавцем, ініціювання вбивства до затримання фігурантів.

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"Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативники ДСР, УСР та ДВБ Нацполіції спільно з прокуратурою Львівщини задокументували факт передачі частини коштів, а саме 1200 доларів США на так звані поточні витрати та придбання зброї.

Під час передачі грошей організатор надав кілеру фото та необхідні дані про потенційну жертву. Крім того, встановлено, що організатор вбивства має дружні стосунки з колишньою дружиною потерпілого. Її причетність до злочину буде перевірятися у межах досудового розслідування.

13 листопада правоохоронці провели інсценування особливо тяжкого злочину. Організатор отримав фото з місця вбивства як доказ виконаного "завдання". А у четвер, 14 листопада його затримали під час передачі виконавцю частини від обіцяної винагороди – 49 тисяч гривень.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідуються кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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