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 Події, Фоторепортаж
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 Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки. ФОТОрепортаж

Наслідки вчорашнього обстрілу російськими окупаційними військами дачного селища "Акація", неподалік Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Окупанти вчергове підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес розмінування в районі Петрівського та Богданівки буде завершено 20 листопада, - пресцентр штабу ОС

Нагадаємо, 14 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок вогневої атаки ворога загинув один український воїн.

Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки 02
Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки 03
Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки 04
Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки 05
Фото: пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159889
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте далі відступати, щоби й в Одесі так було, і у Києві...
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Ето не обстрел. Ето ПОЛНЫЙ КОНТАКТ, и результат сотрудничества Зелупы и Хуйла.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

Тоесть мы видим что Зелупа с Хуйлом договорились как быстрее склонить украинцев к капитуляции, обстрелами и убийствами украинцев. Чтобы сказать, *вы же хотите мира?*
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надо стиснуть зубы и просто направить деньги и все сделать для изготовления в достаточном количестве по всей лини фронта - контрбатарейный радар 1Л220УК - наших радаров и отвечать моментально,теме же средствами поражения, шо и противник - и все стразу станет на место
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Давайте далі відступати, щоби й в Одесі так було, і у Києві...
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Тепер треба відводить війська біля Авдіївки?
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Ето не обстрел. Ето ПОЛНЫЙ КОНТАКТ, и результат сотрудничества Зелупы и *****.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

Тоесть мы видим что Зелупа с ****** договорились как быстрее склонить украинцев к капитуляции, обстрелами и убийствами украинцев. Чтобы сказать, *вы же хотите мира?*
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Это асолютно ключевой вопрос. Мы слышим, что может быть принят другой закон "Об особом статусе Донбасса". Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно войдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство: 31 декабря заканчивается срок действия этого закона "Об особом статусе Донбасса". И если он не будет продлен..." - сказал ПутинХУ№ло.

Он также заявил, что когда-то европейские партнеры прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным.
"В свое время Порошенко согласился с этим, сказал: "Да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Что? Это вообще ключевой вопрос", - подытожил Путин.
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надо стиснуть зубы и просто направить деньги и все сделать для изготовления в достаточном количестве по всей лини фронта - контрбатарейный радар 1Л220УК - наших радаров и отвечать моментально,теме же средствами поражения, шо и противник - и все стразу станет на место
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Як це не діє ? Діє . А це дрібниця , головне що наші нєстрєляють .
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То нічого. Зате тепер у них є нова лавка, куплена за рахунок клятих бандерівців
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То не в них, то в другій зоні з трьох букв, а цим не дісталось - не побудував їм клоун мостика і лавочки не поклав, поки що.
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шкода, що її не замінували... тоді б побачили політ тушек рогатих над річкою на корм крабам...
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офигеть!!!...а наблюдатели как всегда слепые...
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Павлику не пукай - і так від тебе кацапом за кілометри тхне.
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А шо месное население говорит?А говорит оно ето наши мальчишки ми потерпим ***********.
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во як скрепа рогата проявила себе... шкода що не замінованна була вона... був би концерт...
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Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки - Цензор.НЕТ 5835

Знакомтесь защитики ды-ры на войне. В миру Пук и Косой.
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