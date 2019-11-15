 Штаб ОС показав наслідки вчорашнього обстрілу найманцями РФ дачного селища поблизу Авдіївки. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Окупанти вчергове підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок вогневої атаки ворога загинув один український воїн.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.
Тоесть мы видим что Зелупа с ****** договорились как быстрее склонить украинцев к капитуляции, обстрелами и убийствами украинцев. Чтобы сказать, *вы же хотите мира?*
ПутинХУ№ло.
Он также заявил, что когда-то европейские партнеры прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным.
"В свое время Порошенко согласился с этим, сказал: "Да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Что? Это вообще ключевой вопрос", - подытожил Путин.
Знакомтесь защитики ды-ры на войне. В миру Пук и Косой.