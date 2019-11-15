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Все про:Боснія (15) Держприкордонслужба (2313) іноземець (130) Інтерпол (260)

 Громадянин Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол, у рясі намагався в'їхати до України, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Нові Трояни" (Одеська обл.) затримано громадянина Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол за запитом Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Правоохоронці з’ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом охоронці кордону повідомили Укрбюро Інтерполу.

Наразі 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розшукуваний Інтерполом уродженець Грозного вимагав у киянина $4 000, погрожуючи відрізати пальці і вуха

Громадянин Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол, у рясі намагався вїхати до України, - Держприкордонслужба 01
Громадянин Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол, у рясі намагався вїхати до України, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159887
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё один скрепоносный отец рюскава кривославия спешил на помощь духовным мышебратьям свиноросии
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вєлікомучєннік із московского фсб патріархата
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Мабуть він православний серб, якій підтримує РПЦ.
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Ещё один скрепоносный отец рюскава кривославия спешил на помощь духовным мышебратьям свиноросии
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не все так просто..

читайте інколи "між рядками"..
за позовом Сербії(москалі Балкан) -значить її недруг..

тобто,ймовірно ,наш друг.

Через постійні міжконфесійні протиріччя після 1054 року, коли західна і східна православні церкви зрадили один одного анафемі, слов'яни Боснії і Герцеговини, які проживають до того ж в ізольованих від одного гірських регіонах, втрачають певний орієнтир. Набуває поширення так звана секта богомилов. У 1220 року Святий Сава створив на території Боснії Дабарскую єпархію. Втомлені від релігізоних чвар богомили активно приймають іслам в XV-XVIII століттях, під час османського панування. Західні регіони Герцеговини переходять в католицтво. Разом з мусульманськими територіями вони утворюють ******* хорватсько-мусульманську федерацію (51 % території). А східні і північно-західні регіони ******** БіГ (нині це території автономної Республіки Сербської або 49 % території Боснії і Герцеговини), зберігають православ'я.

Так,неканонічна церква,АЛЕ.....
Українська теж довший час була"неканонічна"..
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Громадянин Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол, у рясі намагався в'їхати до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3083

Боснійські українці. Досі чужі на своїй землі

Біль війни плавно прокрадається в нашу бесіду…
«У Козарці, - розповідає священик, - є дві православні сербські церкви. Одна біля другої... Першу їм збудували австріяки. Теперішню - Петра і Павла - самі серби, коли перемогли в цій війні. У містечку є лише п'ять родин сербів. І дві церкви. Решта мусульмани. Усі серби, які тут є, до останньої війни були червоними. Тож церква їм не була потрібна. А тепер якби могли, то й ногами хрестилися б».
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тобто ,найімовірніше -це священник Боснійської невизнаної православної церкви,що бореться за вихід з Імперської -Сербської..

Вибрав невдалий час ..ПРиїхати "наводити мости" з ПЦУ.
в час,коли голова СБУ БАканов як прихильник московської секти РПЦ зовсім "не палає прихильністю" до ПЦУ..
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вєлікомучєннік із московского фсб патріархата
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Теж мабуть переслідують за військові дії проти сербів! Потрібно бути дуже обережними з цими даними Інтерполу!
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Швидше навпаки, бо проти сербів в основному боснійські мусульмани воювали або хорвати-католики... А серби якраз православні
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Мабуть він православний серб, якій підтримує РПЦ.
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логіку інколи включай ...
На серба-священника сербської церкви подала "подання" Сербія ?
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не спешите, может это съемки "Дизель-шоу". Сегодня все может быть, кроме майдана.
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К Баканову прорывался.

"Армія, мова, віра - це маніпуляція". Голова СБУ Баканов визнав, що є парафіянином РПЦ.


Голова Служби безпеки України Іван Баканов визнав, що він є прибічником і парафіянином Російської православної церкви в Україні.

В інтерв'ю виданню "Главком" Баканов розповів, що вірить у Бога і є парафіянином храму чоловічого монастиря РПЦ на Печерську.

"Ходжу до Свято-Введенського монастиря (Київ, вул. Московська, 42 - "Н"). Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який вигадали політики для поділу на своїх і чужих, цинічно використовуючи віру в політичних ігрищах", - сказав Баканов.

Голова СБУ зазначив, що вважає питання "армії, мови й віри" маніпулятивними.
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..а где эта ул. мацковская?..неужели кацапи местные, это гыдотное название эсчо сохранили, в память про из за угла расстрелянную в 14-м колонну добробатов?...ганьба.. Громадянин Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол, у рясі намагався в'їхати до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6392..
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Крест на груди в густой шерсти -
Толпа как хором ахнет:
"За ноги надо потрясти -
Глядишь, оно и звякнет!"
И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеха -
Висели два литых креста
Пятнадцатого века.©
😁
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Вчера Сербия проголосовала в ООН против украинской резолюции по Крыму, сербы всегда на стороне рашки, и что ? теперь выдадим Сербии их противника ? Явно политический мотив , работают по принцыпу рашки . Нет ребята , как по мне = враг моего врага мне друг= .
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