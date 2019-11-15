 Громадянин Боснії і Герцеговини, якого розшукує Інтерпол, у рясі намагався в'їхати до України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Правоохоронці з’ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом охоронці кордону повідомили Укрбюро Інтерполу.

Наразі 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції

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