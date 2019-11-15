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Все про:Львів (1130) Укрзалізниця (846) криптовалюта (20) біткоїн (5)

 На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці", сума збитків сягає 1 млн. ФОТО

Департамент безпеки "Укрзалізниці" разом з правоохоронцями виявив майнінгову ферму криптовалюти, яка працювала на електроенергії компанії. Її організували посадові особи підрозділу Львівської залізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Олег Назарук.

"Під час огляду приміщення, де була так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткоїнів. Зазначена техніка була підключена до електромережі "Укрзалізниці". Орієнтовна сума збитків з початку року - 1 млн грн", - зазначив він.

Зазначається, що відповідно до Закону України "Про Національний банк України" випуск і обіг криптовалюти на території України заборонені.

Матеріали перевірки направлено до Тернопільське відділення Нацполіції. За фактом порушено кримінальне провадження. Орієнтовна вартість 1 біткоїн - понад 208 тис. грн.

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На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок Укрзалізниці, сума збитків сягає 1 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159871
 
   
 Топ коментарі
 
В стилі Укрзалізниці. А нафіга працювати, якщо держава в смартфоні?
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На таких фермах біткойни не майнять, для біткоінів використовують спеціалізовані майнінгові ASIC сервери.
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Зеленые прохвесионалы. Фермы на видеокартах не майнят биткоины
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На таких фермах біткойни не майнять, для біткоінів використовують спеціалізовані майнінгові ASIC сервери.
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Тут якийсь ефір майнили на відеокартах, це дешевий та примітивний спосіб майнингу! Ні про які мільйони і ні про які мільйонні збитки тут не може бути навіть мови! Правоохоронці як завжди займається фейковими справами, теж мені злочин - включили чужий пристрій в розетку Укрзалізниці! Якби там був майнінговий дата-центр, він би підключався по кабелю потужністю 100 кВт мінімум. А це дитячі ігри!
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Намайнили мабуть більше 1 мільйона. Хай діляться)
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В стилі Укрзалізниці. А нафіга працювати, якщо держава в смартфоні?
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правильно порохоботы никогда неработали а только воровали
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а теперь куда уходит то что порохоботы воровали? их же от кормушки отодвинули? или нет? На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці", сума збитків сягає 1 млн - Цензор.НЕТ 6589
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У меня вопрос один - у нас вообще государство еще есть? Куда не кинь, везде бардак и воровство и никто ничего не боится.
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Соевый мародер с подельниками довел страну до ручки
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там составами тырят, а они ферму нашли))))
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в древности, находчивые люди манили криптовалюту надежным способом..)) На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн - Цензор.НЕТ 7693
На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн - Цензор.НЕТ 7339
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Зеленые прохвесионалы. Фермы на видеокартах не майнят биткоины
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