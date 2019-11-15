 На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці", сума збитків сягає 1 млн. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Олег Назарук.

"Під час огляду приміщення, де була так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткоїнів. Зазначена техніка була підключена до електромережі "Укрзалізниці". Орієнтовна сума збитків з початку року - 1 млн грн", - зазначив він.

Зазначається, що відповідно до Закону України "Про Національний банк України" випуск і обіг криптовалюти на території України заборонені.

Матеріали перевірки направлено до Тернопільське відділення Нацполіції. За фактом порушено кримінальне провадження. Орієнтовна вартість 1 біткоїн - понад 208 тис. грн.

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