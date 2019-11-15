 Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований у 2014 році на матеріальній основі у тимчасово анексованому Криму. У його вербуванні брали участь співробітники так званого УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь Микола Путінцев та Кирил Сімагін, які є колишніми військовослужбовцями СБУ, що зрадили військову присягу та перейшли на бік ворога.

Протягом 2014-2019 років агент, який отримав від кураторів позивний "Диментий", за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації у Полтавському регіоні та Україні в цілому.

Зібрані розвідувальні дані він передавав російській спецслужбі через відпрацьовані канали електронного зв’язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму і Росії.

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Під час судового засідання зрадник повністю визнав свою вину у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали чоловіка в Кременчуці Полтавської області 18 липня 2019 року.

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