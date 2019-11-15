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 Події, Фоторепортаж
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 Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років в'язниці. ФОТОрепортаж

На Полтавщині до 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії, якого влітку цього року викрила контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований у 2014 році на матеріальній основі у тимчасово анексованому Криму. У його вербуванні брали участь співробітники так званого УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь Микола Путінцев та Кирил Сімагін, які є колишніми військовослужбовцями СБУ, що зрадили військову присягу та перейшли на бік ворога.

Протягом 2014-2019 років агент, який отримав від кураторів позивний "Диментий", за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації у Полтавському регіоні та Україні в цілому.

Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років вязниці 01

Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років вязниці 02

Зібрані розвідувальні дані він передавав російській спецслужбі через відпрацьовані канали електронного зв’язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму і Росії.

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Під час судового засідання зрадник повністю визнав свою вину у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали чоловіка в Кременчуці Полтавської області 18 липня 2019 року.

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Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років вязниці 03
Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років вязниці 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159867
 
   
 Топ коментарі
 
Включайте ему гимн паРашки раз 50 в сутки в камере... Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2107
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быстренько оприходывали..давайте в том же темпе коррупционеров....
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8128
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Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3067
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Включайте ему гимн паРашки раз 50 в сутки в камере...
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Был бы в камуфляже,может и не поймали бы )) - Зер гуд.
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Один за 5,5 лет, но за 5,5 лет на это всё потрачен не один миллиард. Помните кучма нам обещал когда грабил индустрию Украпины о приходе эффективных менеджеров? Так они таки пришли и стараются.
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Трансформаторобудування знищене. ZTR на межі банкрутства. Ефективний менеджер Григоришин стараєцця, батя.
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поки зелупа президент, х.уйлу непотрібно ніяких агентів
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Мусора были, есть и остаются продажными тварями, хуже проституток. Последние продают свое тело, но не родину.
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Прычым цела - гэта іх, а Радзіма - гэта ўсіх.
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Только у нас могли взять в сбу мужика по хвамилии Путинцев. Совсем непаливный чудак.
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предатель - бывший мусор. почему я не удивлен
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Мусора перші зрадники, так було завжди
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