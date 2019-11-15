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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (1281) МВС (1382) релігія (246) злочинність (432)

 Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті, - Аваков. ФОТО

Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що робота МВС направлена на превенцію та зменшення злочинів на релігійному підґрунті

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби МВС у Facebook, про це міністр внутрішніх справ повідомив під час робочої зустрічі з головою ординаріату Східної Європи Вірменської Католицької Церкви Рафаелем Мінасяном.

"Діяльність органів системи МВС серед іншого направлена на превенцію і зменшення злочинів на підґрунті релігії та віросповідання громадян", ‑ сказав очільник МВС.

Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті, - Аваков 01

Зі свого боку архієпископ Рафаель Мінасян повідомив про плани Вірменської Католицької Церкви в Україні і висловив вдячність за належну роботу правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі "релігійного булінгу" слід звертатися до правоохоронних органів або Мінкульту, - Бородянський

Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті, - Аваков 02
Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті, - Аваков 03
Фото: пресслужба МВС

Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті, - Аваков 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159816
 
 
 Топ коментарі
 
Вот что значит новое лицо в политике!!! Сразу видно настоящий проффесионал!!! Спасибо Зе за такого прекрасного министра МВД!!! Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков - Цензор.НЕТ 9592
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аваков не было бы тебя не было бы преступности
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Ты б сначала сходил в школу или самообразованием занялся.
Аваков прилетел вопреки пороху, который его тереть не мог, а благодаря кролику, который отказывался подписывать коалиционное соглашение, если не назначат рюкзакова.
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Вот что значит новое лицо в политике!!! Сразу видно настоящий проффесионал!!! Спасибо Зе за такого прекрасного министра МВД!!!
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Не забыл Аваков стал министром МВД при Порошенко.?
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А, если при Порошенко - человек достойный, пусть работает.
Беня сказал.
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"Пролетел" Порох благодаря Авакову, который все сделал, чтоб выборы были честными и нарушений.
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Ты б сначала сходил в школу или самообразованием занялся.
Аваков прилетел вопреки пороху, который его тереть не мог, а благодаря кролику, который отказывался подписывать коалиционное соглашение, если не назначат рюкзакова.
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а шо там по справах з рюкзаками, а авакяша???
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Архієпископ Мінасян вирішив зміцнити громаду своєї церкви в Україні.і для цього йому знадобилась допомога впливових українських вірмен.
А що там з передачею цим хитрожопим вірменам Костелу Святого Казимира у Львові,на який претендують віруючі УГКЦ ?
"За словами міністра, в Україні понад 80 храмів і різних сакральних споруд, що історично належали національно-релігійним організаціям українських вірмен. Нині вірменським релігійним громадам повернули тільки п'ять із них.
«Ми приділяємо велику увагу відновленню історичної справедливості щодо церкви. Це стосується й історичної спадщини у Львові. Так сталося, що у власності МВС є пам'ятка, яка належала Вірменській католицькій церкві - Костел Святого Казимира, розташований у Львові на території Львівського державного університету внутрішніх справ. Ми вивчили всі можливості та вирішили повернути його в розпорядження Вірменської католицької церкви. Для цього ми маємо передати костел міській громаді Львова», - наголосив міністр внутрішніх справ."
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Не переживай за УГКЦ.
У них главное божество бабломойский, а шмаркля - пророк его.
Им и отдадут
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Религия- опиум для народа, как говорил классик. А наркотики всегда кришевались силовыми органами.
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Бог просил вам передать, что Он создавал Землю и она является Его собственностью. Кто поддерживает идеи отобрать собственность Бога и передать ее человекам, получит большие проблемы в виде несчастных случаев и болезней. Думай - те!
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аваков не было бы тебя не было бы преступности
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УЖЕ ДОПУСТИЛИ ЧТО БАНДФОРМИРОВАНИЯ ПРОНИКЛИ В ЦЕРКОВЬ КАК И В РОССИИ !!!
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Авакян вирішив дуже просто. Не втручатися. Це зрозуміли московити і захоплюють храми своїми "бійцями" козачками, які раніше захоплювали Крим і схід України. Цих він не бачить. Він бачить тільки радикалів.
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