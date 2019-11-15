Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби МВС у Facebook, про це міністр внутрішніх справ повідомив під час робочої зустрічі з головою ординаріату Східної Європи Вірменської Католицької Церкви Рафаелем Мінасяном.
"Діяльність органів системи МВС серед іншого направлена на превенцію і зменшення злочинів на підґрунті релігії та віросповідання громадян", ‑ сказав очільник МВС.
Зі свого боку архієпископ Рафаель Мінасян повідомив про плани Вірменської Католицької Церкви в Україні і висловив вдячність за належну роботу правоохоронних органів.
Беня сказал.
Аваков прилетел вопреки пороху, который его тереть не мог, а благодаря кролику, который отказывался подписывать коалиционное соглашение, если не назначат рюкзакова.
А що там з передачею цим хитрожопим вірменам Костелу Святого Казимира у Львові,на який претендують віруючі УГКЦ ?
"За словами міністра, в Україні понад 80 храмів і різних сакральних споруд, що історично належали національно-релігійним організаціям українських вірмен. Нині вірменським релігійним громадам повернули тільки п'ять із них.
«Ми приділяємо велику увагу відновленню історичної справедливості щодо церкви. Це стосується й історичної спадщини у Львові. Так сталося, що у власності МВС є пам'ятка, яка належала Вірменській католицькій церкві - Костел Святого Казимира, розташований у Львові на території Львівського державного університету внутрішніх справ. Ми вивчили всі можливості та вирішили повернути його в розпорядження Вірменської католицької церкви. Для цього ми маємо передати костел міській громаді Львова», - наголосив міністр внутрішніх справ."
У них главное божество бабломойский, а шмаркля - пророк его.
Им и отдадут