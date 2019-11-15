 Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті, - Аваков. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби МВС у Facebook, про це міністр внутрішніх справ повідомив під час робочої зустрічі з головою ординаріату Східної Європи Вірменської Католицької Церкви Рафаелем Мінасяном.

"Діяльність органів системи МВС серед іншого направлена на превенцію і зменшення злочинів на підґрунті релігії та віросповідання громадян", ‑ сказав очільник МВС.

Зі свого боку архієпископ Рафаель Мінасян повідомив про плани Вірменської Католицької Церкви в Україні і висловив вдячність за належну роботу правоохоронних органів.

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Фото: пресслужба МВС