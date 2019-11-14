 Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Рівненщини.
"Трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно частково перекрито. Мирну акцію протесту проти невиплати заробітної плати проводять Дубенські медики. Майже 50 осіб рухаються пішохідним переходом", - сказано в повідомленні.
На місці подій перебувають поліцейські. Вони забезпечують правопорядок і безпеку дорожнього руху. Машини направляють на об'їзну.
Учасники акції розповіли кореспонденту "Укрінформу", що збираються продовжувати акцію до 19:00.
"Прийшли сюди, тому що не можемо терпіти таку несправедливість і приниження. Ми не отримуємо зарплату з вересня. А у кожного - сім'ї, за що нам жити? Знаємо, створили труднощі водіям, пасажирам, а й нас треба зрозуміти. Може, нарешті, нас почують ті, від кого залежить виплата того, що нам належить", - сказала одна з працівниць Дубенської районної лікарні, яка попросила не називати її прізвища.
Співробітники Дубенської райлікарні влаштовували подібну акцію рівно рік тому. Тоді причиною протесту теж була затримка зарплати.
ТВО № 154
Зеленський В.О. - 57.99%
107 264 голосів
і чого ходять, потрібно було раніше ходити на вибори з головою а не з дупою
ЗЫ. им же Порох говорил с плакатов "Думай", но они за "Сватов" и "Голобородьку" голосовали..
Вы серьёзно?
то, что не доходит через голову, то доходит через жопу..
страдания включают мозг!
Они (73%) должны начать думать, иначе в следующий раз они выберут Шария и рабство..
Там такового НЕТ,а следовательно до этой аморфной биомассы не дойдёт даже через жопу,имхо.
Спихнули на місцеви громади а там *розбій чинуш * першочергово для себе .
ПС ...А те що обстеження . аналізи та лікування у *приватників * кращі згоден ..Але ж не всі пацієнти мають на це кошти .
тебе на частного врача не хватает ?
та тебя за твоё старание в кремлёвской спецбольнице лечить должны
Я без зарплатні з серпня. З Нового року під оптимізацію.
Мо похоронне бюро відкрити?
Я чотири місяці без зарплатні. Стріляй.
До сих пор не воткнул в смысл?! Значит ты клинический дебил.
тоб-то зомбаків не Зеля привів, а вони йому дістались?
Лікарі в поліклініці сказали що буде ще гірше, як для них, так і для хворих. Я ні за Зеленського, ні за Порошенка. Але при Януковичі я здавала аналізи безплатно. Поверніть злочинну владу Януковича получається !
Если да - то обращайтесь к своему персонаьному слуге!!!))))))))))))))))))
Страшно как овощ , но тому хоть до Ростова добежать дали
Однако.....
сделали себя вместе!думайте в следующий раз..если еще есть чем.зебилня!
Зеленский: 57.99%
Порошенко: 39.56%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp3131pt001f01=720pid100=56.html
ЇжТе.
Нелогичное мышление у людей.
їжте, не обляпайтесь