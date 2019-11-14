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 Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно. ФОТОрепортаж

Медпрацівники протестують проти затримки зарплати. Грошей вони не бачили з вересня. Поліція направляє машини через об'їзну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Рівненщини.

"Трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно частково перекрито. Мирну акцію протесту проти невиплати заробітної плати проводять Дубенські медики. Майже 50 осіб рухаються пішохідним переходом", - сказано в повідомленні.

На місці подій перебувають поліцейські. Вони забезпечують правопорядок і безпеку дорожнього руху. Машини направляють на об'їзну.

Медики-страйкарі перекрили трасу Київ-Чоп на вїзді в Дубно 01

Учасники акції розповіли кореспонденту "Укрінформу", що збираються продовжувати акцію до 19:00.

"Прийшли сюди, тому що не можемо терпіти таку несправедливість і приниження. Ми не отримуємо зарплату з вересня. А у кожного - сім'ї, за що нам жити? Знаємо, створили труднощі водіям, пасажирам, а й нас треба зрозуміти. Може, нарешті, нас почують ті, від кого залежить виплата того, що нам належить", - сказала одна з працівниць Дубенської районної лікарні, яка попросила не називати її прізвища.

Співробітники Дубенської райлікарні влаштовували подібну акцію рівно рік тому. Тоді причиною протесту теж була затримка зарплати.

Медики-страйкарі перекрили трасу Київ-Чоп на вїзді в Дубно 02

Медики-страйкарі перекрили трасу Київ-Чоп на вїзді в Дубно 03

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Медики-страйкарі перекрили трасу Київ-Чоп на вїзді в Дубно 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159755
 
 
 Топ коментарі
 
Закончилась эпоха бедности, началась эпоха нищеты и бардака.
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Я тож не пойму...и шо они хочуть? 73% выбрали клована... и шо вы ьеперь хотите? ... смотрите Сватов и ставте друг другу клизьмы!😃
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Вот те на. А они разве не от должности кормятся? Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 6460
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Я тож не пойму...и шо они хочуть? 73% выбрали клована... и шо вы ****** хотите? ... смотрите Сватов и ставте друг другу клизьмы!😃
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ДУБНО.
ТВО № 154
Зеленський В.О. - 57.99%
107 264 голосів

Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 3960

і чого ходять, потрібно було раніше ходити на вибори з головою а не з дупою Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 3960
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эти цифры нужно выгравировать на металлической табличке и раздать всем жителям этого района.. в надежде, что они начнут думать..
ЗЫ. им же Порох говорил с плакатов "Думай", но они за "Сватов" и "Голобородьку" голосовали..
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Металлические таблички выдать в счет зарплаты. Сразу сократится задолженность по з/п.
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У вас есть надежда,что ЗЕбилы начнут думать?
Вы серьёзно?
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есть природный эволюционный принцип, и он доказал свою эффективность:
то, что не доходит через голову, то доходит через жопу..
страдания включают мозг!
Они (73%) должны начать думать, иначе в следующий раз они выберут Шария и рабство..
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Ваш эволюционный принцип включает в себя наличие мозга,способного думать,анализировать и делать выводы из собственных ошибок.
Там такового НЕТ,а следовательно до этой аморфной биомассы не дойдёт даже через жопу,имхо.
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Закончилась эпоха бедности, началась эпоха нищеты и бардака.
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А тем временем кураторы «зелёных кнопочек» закончили подковерную выплату второго транша депутатских зарплат в конвертах. Все так же, платят в трёх ставках «пятнашка», «десятка», «пятерка». Особо вредным и несговорчивым докинули. По информации наших источников, деньги раздавали аккуратно, поэтапно, в течение двух недель. И ко дню голосования по отмене моратория на землю полностью рассчитались.
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Останні роки така ситуація скЛадається у багатьох містах та містечках .
Спихнули на місцеви громади а там *розбій чинуш * першочергово для себе .
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Но задержки начались в этом году. Хммм😀
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Читати вміють всі, так де ж то було при баризі, який все крав, тепер його посунули і гроші мали б піти рікою. Чи я шось не розумію?
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И кто йолоп? 😁 Причина сейчас не выплата с сентября, "барыги" нет где эта куча бабла что воровалась, Краснозадый? 😁
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Не розумію про що ви? Шикарні приватні клініки, послуги дешевше ніж в "безкоштовних" хабарі, якість теж у рази краща... Може це народ у ваших містах та містечках якийсь не такий?
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Це ти бабцям пенсіонеркам у райцентрах (наприклад ) розкажи ..
ПС ...А те що обстеження . аналізи та лікування у *приватників * кращі згоден ..Але ж не всі пацієнти мають на це кошти .
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ПС .))) Зараз закину ссилку про зарплати місцевих чинуш по 50 - ть *косарей * ! А на медиків та вчителів та інш не вистачає до кінця року до 37 лямів .!
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ну у тебя же подработка нехилая - разносить по сайтам кацапские фотожабы.

тебе на частного врача не хватает ?

та тебя за твоё старание в кремлёвской спецбольнице лечить должны
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нетерпеливые какие, самокатчик им уже процветание и рывок в бюджете прописал
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денег нет, но вы держитесь. смотрите ролики с теслой для хорошего настроения
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совсем зажрались ! а как же реформы супрун ?
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Хіба зелена міністерша- юристка і її радник- проктолог реформи не відмінили? Нагадайте, при керівництві Супрун медики дорогу перекривали, а вчителі, а аграріїї? Хто у вересні керував МОЗ?
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Вот нетерпеливые - осталось пару дней до полной комфортности - гончарук объявил. Слушать нужно своих зеленых избранников.
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Слава ЗЕ!
Я без зарплатні з серпня. З Нового року під оптимізацію.
Мо похоронне бюро відкрити?
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хороший врач никогда не голодает и при любой власти сыт, пьян и нос в табаке.
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Местные князьки чудят......по просьбе скота и брехуна порошенка.
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ты дебил?!.. у нас децентрализация закончилась с приходом Зеленского, потому что МинФин начал забирать денбги у областных и городских бюджетов..
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О,плоскостопий головбаран очуняв.Піди вівцю трахни з усією ненавистю до проклятого порошка.
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Що, готовий стріляти?

Я чотири місяці без зарплатні. Стріляй.
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Нехай йдуть працювати у приватні медичні заклади, у чому проблема?
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Проблема в том, что завтра тебя кинут портнеры или вообще сгорит твой бизнес. А потом, на этом фоне, у тебя прихватит сердечко. Ты припрешься в местную поликлинику с проваленными полами, а тебе скажут, что "Либо ты здоров, либо вот те, милок прайс за анализы, а вот те прайс за операцию."
До сих пор не воткнул в смысл?! Значит ты клинический дебил.
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Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 5933

тоб-то зомбаків не Зеля привів, а вони йому дістались?
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у Джамала шершавый язык.. а еще Джамал лечит геморой!
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Джамале, ти чого з палати вийшов? А ну марш, а то санітари побачать!
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При чём тут транспорт, за такое наказывать надо.
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Пішла здавати аналізи в поліклініку у Франківську, вони кажуть немає реактивів. Направили у платну лабораторію. Заплатила 600 грн. з 1.600 грн. пенсії. Де ці реформи про які вони крачать ? Чому люди не відчувають покращення ?
Лікарі в поліклініці сказали що буде ще гірше, як для них, так і для хворих. Я ні за Зеленського, ні за Порошенка. Але при Януковичі я здавала аналізи безплатно. Поверніть злочинну владу Януковича получається !
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Так это и есть еврореформы, для обычных людей все будет только хуже.
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Поверніть Брєжнєва - при ньому була молода і здорова, а у діда стояв.
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А вы не за Зе, случайно, голосовали?..
Если да - то обращайтесь к своему персонаьному слуге!!!))))))))))))))))))
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Уманским городским медикам хватило только перекрытие центра города https://www.youtube.com/watch?v=Trl26KQAeZ0 и пока платят без задержек.
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У Зеленского ОДИН шанс ,или он реально УЛУЧШИТ жизнь людей или его за год-полтора сомнут !!!
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У зеленського два шанси - або в Ростов, або в Тель-Авів. Хоча ні, в нього ж в Італії ще хатинка є.
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вон на фото улучшения по зеленски и еще люди умерают на акциях протеста - такого при порохе не было - как думаешь пл чему?
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Пл чему ,это на каком языке ? Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно - Цензор.НЕТ 3551Даже на русском почему пишется через О и слитно ,а при порошенко было гораздо хуже и я не хочу ,чтобы Зеленский закончил так-же как закончил порошенко а надо признать шансы на это есть и они высокие ,либо он показывает силу и делает то ,что нужно делать ,либо он превратится в маленького ,никчёмного человечка ,который прячется от своего народа..
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Если как петя то это и не страшно - во всем мире это называется выборы
Страшно как овощ , но тому хоть до Ростова добежать дали
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Нет ,этого не будет ,Зеленский не Янукович и как только увидит, что дело пахнет керосином он тихо и мирно уйдёт в отставку .
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Неужели 78% зе-билов побежит к 2% порохоботов упрашивать тех выйти на Майдан жечь шины?!

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Ну порохоботы никогда на Майдан не выходили и никакие шины не жгли Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно - Цензор.НЕТ 4696их способности в несколько иных плоскостях ,оболгать кого-то ,стырить шо-то ,подлянку сделать кому-то,это да ...
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Там беня уже и рецепт нарисовал , как у кацапов 100 млрд взять для покращення , только я думаю эти бабки мимо народа к бени и попадут
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Та щас ,кацапы дадут ему миллиарды Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно - Цензор.НЕТ 5584все эти Бенины выкрутасы это обида на Штаты ,где ему дело шьют ,то он жидобандеровец выплачивающий по 10 штук баксов за сепара ,то он любитель рюского мира а на самом деле всё гораздо проще ,Беня после своих хороших дел в 14 году расчитывал ,что будет дербанить Украину с Пэтей по честному ,пополам ,но Пэтя жадный а слонёнок по имени Украина стал совсем тощим и Беня получил болт с завода имени товарища Петровского а теперь он опять остался на том болте ,вот и колбасит старого еврея Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно - Цензор.НЕТ 5584
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Я так понимаю, что на пробежку вышли те, кто голосовал за Зе ?!
Однако..... Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 9230
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Гос. сектор, в том числе и медицина, это ерунда, зато у власти есть деньги на строительство и реконструкцию стадионов, для власти это важнее.
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ну как там зарплата в 4000$ есть уже?
сделали себя вместе!думайте в следующий раз..если еще есть чем.зебилня!
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Быдло должно в полой мере прочувствовать последствия своего выбора))
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Дубно. 154 виборчий округ. Результати другого туру:
Зеленский: 57.99%
Порошенко: 39.56%
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp3131pt001f01=720pid100=56.html

ЇжТе.
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От добра добра не ищут, можно подумать при предыдущей власти было лучше.
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найдите где застряли деньги и отрубите ему руки, при этом показывая по всем, без исключения тв каналам. ЗУБ ДАЮ, НЕВЫПЛАТА СОКРАТИТСЯ В ПОЛОВИНУ ЗА 3-4 ДНЯ
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Нужно перекрывать вьезд-выезд где проживают чиновники,а зачем простым людям проблемы создавать?те,кто ответственен за задержку зарплат-ну услышали,что где то дорогу перекрыли,и что?они пострадали?
Нелогичное мышление у людей.
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Порохоботики, вам би лиш поПЄСдєть

їжте, не обляпайтесь


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Так клован же прэзэдент...- зарплаты по 4000 эвро? Здэлаем их вместе? Кушайте вы 73% *************.!
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kurwa, маєте претензії -- до Києва під ВР чи жОП. На біса ви перекриваєте шляхи?
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