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 Політика України
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Все про:бюджет (710) комітет (226) медицина (810) Радуцький Михайло (36)

 "Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн", - ексрегіонал Поляченко просить "Слугу народу" Радуцького допомогти з бюджетним комітетом. ФОТО

Під час розгляду Верховною Радою Бюджетного кодексу, народного депутата від "Слуги народу", голову комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького попросили допомогти знайти "хоч 20 - 30 млн".

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн, - ексрегіонал Поляченко просить Слугу народу Радуцького допомогти з бюджетним комітетом 01

Радуцькому прийшло повідомлення від Юрія Поляченка: "Старий, може поговориш з бюджет комітет щодо нас?, на друге читання, розвалюється все (хоч мінімум плюс, ліфти і мережі), хоч 20-30 млн".

Зазначимо, що Поляченко Юрій - екснародний депутат України (Партія регіонів), а також колишній МОЗ України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159720
 
 
 Топ коментарі
 
ось вони, новиє ліца, йбтвмть...
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оперативная игра от слуг народа. то шлюхами провоцируют фотокорров, теперь решаловом с бюджетом. сказочные депутаты.
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///председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого ...

Та вот, как-то, здоровье нации Михаила Рудуцкого меня меньше всего интересует.
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Вспомнил Владимира Семёновича: ...Я не люблю, когда читают письма, заглядывая мне через плечо. "Старик, может поговоришь по нас? Хоть 20-30 млн", - экс-регионал Поляченко просит "Слугу народу" Радуцкого помочь с бюджетным комитетом - Цензор.НЕТ 3469
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///председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого ...

Та вот, как-то, здоровье нации Михаила Рудуцкого меня меньше всего интересует.
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оперативная игра от слуг народа. то шлюхами провоцируют фотокорров, теперь решаловом с бюджетом. сказочные депутаты.
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Конечно он поможет, ему не жалко. Он же слуга народа, блин
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Звернення Софії Федини до Баканова та спецслужб з приводу сьогоднішніх подій.


https://twitter.com/i/status/1194970187633692673



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Х.. в ж.. - это избирателям партии Слуга Народа. А Поляченку можно и 20-30 млн. намутить по-дружески.
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Да пусть воруют, это ж свои, им можно! Главное, шо нету ведьмы американской в минздраве! Мы выгнали ее вместе! "Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн", - ексрегіонал Поляченко просить "Слугу народу" Радуцького допомогти з бюджетним комітетом - Цензор.НЕТ 5665
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Фронтовая дружба священна. Они вместе воевали против Порошенко
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Головне що Супрун з командою немає вже в МОЗ, нікому протидіяти крадіжкам, кради досхочу. Готуються Радуцькі реанімувати схеми розкрадання і схоже вже почали. Кришують корупцію, і це тільки початок. Чи то ще буде!? Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні і найшла по рекомендаціях, помічників богатирьових, радників старої системи або від фарммафії . Гряде реванш фармацевтичної мафії. Ждем "покращення".
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Та по фіг. Спостерігаємо агонію України. Під оплески росіян, сєпарів та ботів Коломойського.
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