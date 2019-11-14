 "Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн", - ексрегіонал Поляченко просить "Слугу народу" Радуцького допомогти з бюджетним комітетом. ФОТО

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Радуцькому прийшло повідомлення від Юрія Поляченка: "Старий, може поговориш з бюджет комітет щодо нас?, на друге читання, розвалюється все (хоч мінімум плюс, ліфти і мережі), хоч 20-30 млн".

Зазначимо, що Поляченко Юрій - екснародний депутат України (Партія регіонів), а також колишній МОЗ України.