 "Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн", - ексрегіонал Поляченко просить "Слугу народу" Радуцького допомогти з бюджетним комітетом. ФОТО

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.
Радуцькому прийшло повідомлення від Юрія Поляченка: "Старий, може поговориш з бюджет комітет щодо нас?, на друге читання, розвалюється все (хоч мінімум плюс, ліфти і мережі), хоч 20-30 млн".
Зазначимо, що Поляченко Юрій - екснародний депутат України (Партія регіонів), а також колишній МОЗ України.
Та вот, как-то, здоровье нации Михаила Рудуцкого меня меньше всего интересует.
у него вид или подвид
🤔
https://twitter.com/i/status/1194970187633692673