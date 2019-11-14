 Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У межах роботи з трансформації Об’єднаного командування ЗСУ в період з 12 по 14 листопада відбувся візит делегації ЗСУ на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Під час робочої поїздки вивчався досвід Республіки Польща як країни-члена Альянсу, зокрема, порядок роботи структурних підрозділів Об’єднаного командування збройними силами, порядок управління в ході операцій, повноваження командувачів та командирів.

За результатами зустрічей отримано розгорнуту інформацію про досвід реформування Об’єднаного командування ЗС Польща відповідно до стандартів НАТО.

"Генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польську сторону про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил. Також було досягнуто домовленостей про перспективні кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн", - підсумували у відомстві.

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