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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Генштаб ЗС (417) Міноборони (2936) НАТО (2173) Польща (2011) ЗСУ (376)

 Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Збройні сили України та Польщі мають намір поглибити військову співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У межах роботи з трансформації Об’єднаного командування ЗСУ в період з 12 по 14 листопада відбувся візит делегації ЗСУ на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Під час робочої поїздки вивчався досвід Республіки Польща як країни-члена Альянсу, зокрема, порядок роботи структурних підрозділів Об’єднаного командування збройними силами, порядок управління в ході операцій, повноваження командувачів та командирів.

За результатами зустрічей отримано розгорнуту інформацію про досвід реформування Об’єднаного командування ЗС Польща відповідно до стандартів НАТО.

"Генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польську сторону про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил. Також було досягнуто домовленостей про перспективні кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн", - підсумували у відомстві.

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Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони 01
Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони 02
Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони 03
Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159705
 
   
 Топ коментарі
 
уже есть.. 100 ракет передано в Армию.. была статья на Цензоре..
ЗЫ.. один залп трех машин (по 12 наводящих в каждой), способен предотвратить развертывание кацапской бригады в боевой порядок, с последующей отправкой остатков бригады на доукомплектование..
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Ну, почему офицеры западных армий все в подтянуты и в хорошей физической форме, а наши вечно пузатые боровы?
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...а основний склад кацапської бригади - на концерт, слухати Кабздона та хір Александрова.
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обычно все углубления банально завершаются банальным фуршетом, обильной пьянкой и братанием в макетах окопов
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Это у вас там на кацапстане именно так все и заканчивается, ты не путай Украину и твою родину - парашу.
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как приятно слушать того, у кого линия окопа проходит по краю дивана Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4213
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Путин будет повешен, а россия будет уничтожена, все правильно?
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гера, раскрой тайну. какую чудодейственную шмаль ты потребляешь?
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ты псина не петляй а на поставленный вопрос отвечай.
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не ломайся. коварный, кажи. шо потребляешь? Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7064
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Украина собирается на 20% каждый год сокращать призов, Польша наращивает в 2 раза численность ВС. Что-то тут не так.
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одно бла-бла-бла....Да делайте уже Украинско-Польско-Литовскую бригаду - а то только разговоры. Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9829
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Ну, почему офицеры западных армий все в подтянуты и в хорошей физической форме, а наши вечно пузатые боровы?
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У западников генералы на переднем краю агрессию и сразу погибают, а наши пока туда(на фронт) добегут(в машину пока затопчутся), то уже мы победили, и все уже "освобождено", а новенькие ордена мона запивать будет французским коньячком по три рубля за литр.)
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Не гони олень, посмотри на генерала Кривоноса, генерала Коваля, генерала Лунева и.д. Єто боевые генералы. Сидит тут **** на форуме мразина обливает грязью наших военных.
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Ну да, я за боевых генералов, а ты за "зраду".
Мне решительно непонятно - чего ты вызверяешься, если на старте "ветки" коментов все правильно сказано, а я просто подметил что совок против НАТО - именно как пузатый де-генерал против стройного бригадного генерала НАТО?
Какая "задняя", если у нас полусовок, ты рехнулся? Или ты из сайта Антиколорадоса? Тогда не спорю(там неэффективно это)
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Так в Польшу амеры перекинули MLRS, а у нач "Вильха" очень уж хитрый предмет: на бумаге он есть, но в войсках его нет.
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ну и шо?
писало тут, видел, но не читал даже.
к управляемым ракетам надо каналы связи, но у нас есть Сивохо и прочее говно, так что и передать мона хоть 500 штук(а сказать что 100500) и че? толку то?
да хоть бы сделали даже ТЯО, иииии? и кто это все применит то?
если даже Петко высрал что "только дипломатия" то?
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уже есть.. 100 ракет передано в Армию.. была статья на Цензоре..
ЗЫ.. один залп трех машин (по 12 наводящих в каждой), способен предотвратить развертывание кацапской бригады в боевой порядок, с последующей отправкой остатков бригады на доукомплектование..
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...а основний склад кацапської бригади - на концерт, слухати Кабздона та хір Александрова.
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Шрек Баблокат Так в москалів є комплекс торнадо.Він також далекобійний і ракет в них до нього дофіга.Ви всі так пишите,як москалі проти США,мов то декілька москальських ракет знищить американський флот.100 ракет це ніщо.
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не "торнадо", а "торнадо-г"...
"торнадо-г" у них также в не большом количестве, потому что у них проблема с созданием "гсн"..
а проблемы, потому что "санкции" и то, что "гсн" раньше делались Украиной..
да, они начали восстанавливать у себя производство "гсн", но больших успехов и больших количеств ракет типа "торнадо-г" они не достигли..
так что не надо преувеличивать их маленькие возможности..
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"Торнадо-с" не управляемая ракета.. она стреляет по площадям..
а "Торнадо-Г".. управляемая.. Кацапня в этом году в Крым завезла..
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Шрек Баблокат Торнадо - С також має керовані ракети.Та й навіть якщо стріляти по площі те всеодно небезпечно,вони ж достатньо мають ракет.Дальність дії в них більша від смерча.А є ще в них іскандер,він не тільки ядерною зброєю стріляє.а є має звичайні ракети.В нас ще не має комплексу грім на озброєнні.А в них більше 100 комплексів іскандер.Недооцінка ворога.призводить до фатальних помилок.
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Шрек Баблокат В нас і до смерча ракет мало.Не потрібно недооцінювати противника.
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Давай!
Давай Трамп передаст то все шо было отдано иииииии???
Ну вот Овощ шо бы делал тогда? Ну, когда парашники поперли гибридкой?
Или Зеля щас?
Или тот же "Порох"? Ударить тактичным? Заразить агломерацию радиацией? Ударить по Рашке? А Путин не скажет: - ну вот, на нас напали?
Че ты лепишь то, а?
Че, Рашка этого только и не ждет то?
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хал.вата-хал.вата-хал.вата
ты или ура-поцреот, либо враг, либо Иванушка.
Давай, щас поднимем кеды и сделаем ЯО?
давай дадим его в руки Сивохо? или тебе, или Ляшко?
ииииии?
"жахнешь"?
....

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Бородатая баба Беня пригрозила Европе объединением армий Украины и РФ, поляки работают на опережение, остальным европейским государствам тоже советую)
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интересно наш хомяк пробежит хотя бы 5 км или подтянется с десяток раз? Поляк судя по форме легко это сделает
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