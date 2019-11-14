 Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У межах роботи з трансформації Об’єднаного командування ЗСУ в період з 12 по 14 листопада відбувся візит делегації ЗСУ на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим до Польщі", - йдеться в повідомленні.
Під час робочої поїздки вивчався досвід Республіки Польща як країни-члена Альянсу, зокрема, порядок роботи структурних підрозділів Об’єднаного командування збройними силами, порядок управління в ході операцій, повноваження командувачів та командирів.
За результатами зустрічей отримано розгорнуту інформацію про досвід реформування Об’єднаного командування ЗС Польща відповідно до стандартів НАТО.
"Генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польську сторону про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил. Також було досягнуто домовленостей про перспективні кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн", - підсумували у відомстві.
Мне решительно непонятно - чего ты вызверяешься, если на старте "ветки" коментов все правильно сказано, а я просто подметил что совок против НАТО - именно как пузатый де-генерал против стройного бригадного генерала НАТО?
Какая "задняя", если у нас полусовок, ты рехнулся? Или ты из сайта Антиколорадоса? Тогда не спорю(там неэффективно это)
писало тут, видел, но не читал даже.
к управляемым ракетам надо каналы связи, но у нас есть Сивохо и прочее говно, так что и передать мона хоть 500 штук(а сказать что 100500) и че? толку то?
да хоть бы сделали даже ТЯО, иииии? и кто это все применит то?
если даже Петко высрал что "только дипломатия" то?
ЗЫ.. один залп трех машин (по 12 наводящих в каждой), способен предотвратить развертывание кацапской бригады в боевой порядок, с последующей отправкой остатков бригады на доукомплектование..
"торнадо-г" у них также в не большом количестве, потому что у них проблема с созданием "гсн"..
а проблемы, потому что "санкции" и то, что "гсн" раньше делались Украиной..
да, они начали восстанавливать у себя производство "гсн", но больших успехов и больших количеств ракет типа "торнадо-г" они не достигли..
так что не надо преувеличивать их маленькие возможности..
а "Торнадо-Г".. управляемая.. Кацапня в этом году в Крым завезла..
Зрадофил и опущенец - читай, все у нас есть.
Давай Трамп передаст то все шо было отдано иииииии???
Ну вот Овощ шо бы делал тогда? Ну, когда парашники поперли гибридкой?
Или Зеля щас?
Или тот же "Порох"? Ударить тактичным? Заразить агломерацию радиацией? Ударить по Рашке? А Путин не скажет: - ну вот, на нас напали?
Че ты лепишь то, а?
Че, Рашка этого только и не ждет то?
ты или ура-поцреот, либо враг, либо Иванушка.
Давай, щас поднимем кеды и сделаем ЯО?
давай дадим его в руки Сивохо? или тебе, или Ляшко?
ииииии?
"жахнешь"?
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