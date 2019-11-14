 "Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів", - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс. ФОТО

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.
"А що там за правка 56 Ляшенко? Я що правки двала", - запитує у "Люби" нардепка.
"Люба" відповідає, що "вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем і все минуло добре. А сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповненим сюрпризів. Так буває, коли починаєш спілкуватися з міфічними персонажами".
Зазначимо, що вчора голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія визнав, що частина інформації, яка публікується анонімним Telegram-каналом "Темний Лицар", відповідає дійсності.
У законопроєкті №2144 з поправками до Бюджетного кодексу, який був необхідний для ухвалення закону про Державний бюджет на 2020 рік, справді є правка 56 від Ляшенко.
Нагадаємо, до Верховної Ради, журналістка з Лубен Анастасія Ляшенко (з 2010 року - член Національної спілки журналістів України), у 2015 році заснувала обласний журнал громадських об'єднань Полтавщини "Наша спільна справа", де є головним редактором. Також вона очолює громадську організацію "Об'єднання "Наша спільна справа".
Член "слуг народа" Дмитрий Микиша на работе в ВР в исподнем.
"Партия должна быть секси." - глава партии Корниенко.
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