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 Політика України
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Все про:бюджет (702) соціальні мережі (251) Арахамія (127) Telegram (8) Слуга народу (473) Ляшенко Анастасія (1)

 "Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів", - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс. ФОТО

Народний депутат від "Слуги народу" Анастасія Ляшенко під час розгляду Бюджетного кодексу з подивом дізналася, що від її імені до законопроєкту подано правку.

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів, - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс 01

"А що там за правка 56 Ляшенко? Я що правки двала", - запитує у "Люби" нардепка.

"Люба" відповідає, що "вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем і все минуло добре. А сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповненим сюрпризів. Так буває, коли починаєш спілкуватися з міфічними персонажами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила поправки до Бюджетного кодексу

Зазначимо, що вчора голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія визнав, що частина інформації, яка публікується анонімним Telegram-каналом "Темний Лицар", відповідає дійсності.

У законопроєкті №2144 з поправками до Бюджетного кодексу, який був необхідний для ухвалення закону про Державний бюджет на 2020 рік, справді є правка 56 від Ляшенко.

Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів, - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс 02

Нагадаємо, до Верховної Ради, журналістка з Лубен Анастасія Ляшенко (з 2010 року - член Національної спілки журналістів України), у 2015 році заснувала обласний журнал громадських об'єднань Полтавщини "Наша спільна справа", де є головним редактором. Також вона очолює громадську організацію "Об'єднання "Наша спільна справа".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159693
 
 
 Топ коментарі
 
Призрак шастает по Раде, призрак Темного Рыцаря. Психи, недоумки и недоделки. Срез общества. Ну еще и призраки, куда ж без них.
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Страна управляется телеграм-каналами. Дожили.
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Держава ж не в оеалі, а в смартфоні. Там же всі покращення і загальне процвітання.
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Це означає,що така держава не буде сильна і її захоплять.
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Призрак шастает по Раде, призрак Темного Рыцаря. Психи, недоумки и недоделки. Срез общества. Ну еще и призраки, куда ж без них.
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Ролевые игры под куполом продолжаются...
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может это секас игры? черный рыцарь с огромным потёртым мечём наконец то договорился))) идио ты ***))
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сивив- потому как крал и мародерствовал, а очко не железное,после президентства стал в семерке миллиардеров в стране-
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на телеграмм кАнале)))) "Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів", - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс - Цензор.НЕТ 8748 идиоты *** да девас только понабирали))
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У "слуг" почти такой же, только чуть светлее по окрасу.)
Член "слуг народа" Дмитрий Микиша на работе в ВР в исподнем.

"Партия должна быть секси." - глава партии Корниенко.

https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73370545_2551783868192479_386827560954101760_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQknBdR21vUhkslyAkt4O9qm8evssBSZWVeX8hmkW0BcMwN47cPNfhShFqHbO9IHcnM&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=315e857b223996f6ea3ea0b8976d7848&oe=5E5DA4D7
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Шо за темный рыцарь? Это тот который пузатый и бородатый?
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не)))) то махнатка))) любитель девачек по вызову)) рыцарь это с большим мечом))
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Народ думал, что зеленые кэвэенят только в квартале изображая там недоумков, а в жизни они умные и серьезные. Но оказалось, что все намного хуже - они на сцене не притворялись, они и в жизни такие же точно.
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На нє, на сцені вони не прикидались. Просто в житті вони ще більші недоумки, ніж на сцені.
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квн-- це 100% совок. Виявилося, що всі вони -- патентовані совки зі смартфонами, що користуються туалетним папером. Оце вся різниця від тих совків.
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З якимось темними рицарями розмовляють в СУ, коксу перенюхалися.
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Взяли моду делать склочников, болтунов, певцов ртом, парафреников, сказочных персонажей, сексуальных маньяков и блаженных народными депутатами, теперь ........ с ними 5 лет.
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Они там по ходу все недоразвитые. Один дебил с проститутками по телефону договаривается, и вся страна не знает см5яться после этого или плакать. Теперь эта недоразвитая...
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Короче навыбирали... Теперь через суд можно будет отменить бюджет 2020 ?! Весело ***.. "Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів", - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс - Цензор.НЕТ 510
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Які огидні пазури у цієї зепутатки. Бррр! 🤢
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Фракция СН - это сброд дегенератов и психопатов. За пару месяцев полностью обнулили свой рейтинг. Если будут так же продолжать, дело закончится очередным Майданом. Потураеву срочно выдать почетную справку имени Парубия.
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Майдан + погроми. Вони стрімко набирають бали.
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Я бы после таких клоунов батюшку бы в цирк пригласил.
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