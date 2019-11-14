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Все про:журналістика (923) Київська область (1060) Нацполіція (8504)

 Чиновник сільради на Київщині збив журналіста і провіз його на капоті автомобіля кілька десятків метрів, - поліція. ФОТО

За фактом перешкоджання журналістській діяльності поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, конфлікт стався в селі Дударків Бориспільського району між журналістами та посадовцем місцевої сільської ради.

"Чоловік відмовився відповідати на запитання представників мас-медіа. Натомість сів за кермо свого автомобіля і рушив, незважаючи на те, що рух йому перегородили журналісти. Одного з них посадовець провіз на капоті кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.

Чиновник сільради на Київщині збив журналіста і провіз його на капоті автомобіля кілька десятків метрів, - поліція 01

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Також щодо посадовця складено адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Поліція встановлює усі деталі кримінального правопорушення, з’ясовує роль кожного учасника інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159684
 
 
 Топ коментарі
 
"провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров" - надеюсь включил счетчик.....
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А может у него лицензия есть .
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"составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП"

То есть, сбитый журналист на капоте расценивается как "повреждение транспортных средств, груза... или другого имущества" Чиновник сельсовета на Киевщине сбил журналиста и провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров, - полиция - Цензор.НЕТ 3992 Чиновник сельсовета на Киевщине сбил журналиста и провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров, - полиция - Цензор.НЕТ 1332
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Журналист перегородил дорогу, то есть фактически бросился под машину.
Сам виноват, да.
Этот месный сельськой чиновник может и виноват в чем то там, что этот журналист копал, но только не в этом.
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Сразу видно человека без водительского удостоверения. Не дай боже тебе, дурачине, покатать на капоте какого-нибудь пьяного или наркета, который тебе из хулиганских побуждений перекроет дорогу. Он может быть миллион раз не прав, но "катать на капоте" ты его не имеешь права. Для удаления с проезжей части этого "препятствия" есть полиция. А если ты решил его "покатать", то молись, чтобы он неожиданно головкой не ударился и в травматологии ушибы не снял, а то и присесть можешь. Или в зубах принесешь такому наркету ключи от квартиры, чтобы не присесть.
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У меня есть водительское удостоверение и стаж езды 14 лет.

Лично я бы на человека не наежал, но опять же - лично мое мнение - этот журналюга заслужил такое обращение с собой.
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Вместо этого сел за руль своего автомобиля и отправился, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты.
Журналисты возамнили себя бессмертными. Поделом.
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Ти ета, астарожнєє, бо Портной подасть на тебе в суд за погрзу.
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Нехай тепер журналюга платить за халявну їзду. Чиновник сельсовета на Киевщине сбил журналиста и провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров, - полиция - Цензор.НЕТ 2142
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"провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров" - надеюсь включил счетчик.....
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перегораживать дорогу это не законная деятельность журналистов
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это помощь: с капота удобней фотографировать.
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Прошу всіх, хто може відмовитись від пляшки пива або горнятка кави заради захисту тих, хто захищав наш мирний сон ! Потрібні гроші на адвокатів для бойового генерала Дмитрий Марченко, полковника Сергія Почтаренка, підполковника Міхаїла Камарянського, підполковника Василія Саковець та капітана Ольги Капінус!
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
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Работал в поте задницы, а тут всякие лезут с расспросами, он подумал что это Путин напал и помчался вооружать громаду, чуть не был убит камерой, а микрофон ему чуть не засунули в..... рот.... и не только, еще сломал ключ, пытаясь как можно скорее отбыть к месту формирования своего сельского батальона Браготворец дабы сразу в бой.
(из объяснительной)
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треба докупити розширену підписку, не лише "на капоті", але й "під"
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перестань вбивати людей. І знизь ціну на цибулю!
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Журналист сам виноват.
Если человек не хочет с ним общаться то это его право, и перегораживать дорогу нельзя. Перегородил - поплатился.
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Це "Каналья_Вредньій" може відмовитися спілкуватися з журналістом, бо він приватна особа. А чиновник зобов'язаний спілкуватися зі ЗМІ, бо йому платять платники податків. Такий закон. Не подобається? Нехай бере собі нікнейм "Каналья_Вредньій" та сидить собі на Цензорі. Або нехай торгує майонезом.
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а если дядько в туалет спешил? журналист же не в кабинете чиновника был.
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Вас послухати, то щойно людина стає чиновником, у неї зразу діарея
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саме так! то на ношах, то в інвалідному візку з коциком на колінцях,... Чиновник сільради на Київщині збив журналіста і провіз його на капоті автомобіля кілька десятків метрів, - поліція - Цензор.НЕТ 4786 як на мене, наші журналісти себе повністю дискредитували
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Ні. Для отримання публічної інформації є свої механізми. Чиновник (держслужбовець чи працівник органів місцевого самоврядування) не зобов'язаний спілкуватися із журналістами. Не хоче говорити щрось журналісту - це його право. Якщо журналіст вважає, що ця особа чимось завинила перед державою - хай пише в ЗМІ. Збреше - отримає позов до суду.
У нас демократія, взагалі то...
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