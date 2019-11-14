EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  550  18
Все про:Австрія (203) Зеленський (3550)

 Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним міністром європейських, інтеграційних і закордонних справ - Федеральним міністром Відомства Федерального канцлера у справах ЄС, мистецтв, культури і засобів масової інформації Республіки Австрія Александром Шалленбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ.

Президент ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на сході України.

Також читайте: Президент Австрії Ван дер Беллен і Лукашенко обговорили російську агресію в Україні

Глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Крім того, Зеленський закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які зараз становлять понад $1,16 млрд.

Президент привітав проведення Року культури України в Австрії та Року культури Австрії в Україні в поточному році.

Також  Зеленський прийняв запрошення федерального президента Австрії Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.

Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі 01

Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159677
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку прочитав - Шелленбергом Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1426
 показати весь коментар
 
- Ну,как там,в Киеве ?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Ну,как там,в Киеве ?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский:
"Мы прогнулись и развели булки, ждем только того, когда Путин впендюрит нам этот "рюський мир" по самые гланды".
 показати весь коментар
 
 
Свои личные сексуальные мечты оставь при себе и не надо здесь делиться своим сексуальным опытом, это политический форум .
 показати весь коментар
 
 
"Партия должна быть секси" Глава партии Слуга народа Корниенко.
 показати весь коментар
 
 
Девочка, ты что такое аллегория и гипербола в школе не учила?
А может ты та самая собеседница Яременко, которую он уговаривал, прямо из Рады?

 показати весь коментар
 
потрібні гроші на адвокатів для бойового генерала Дмитрий Марченко, полковника Сергія Почтаренка, підполковника Міхаїла Камарянського, підполковника Василія Саковець та капітана Ольги Капінус!
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
 показати весь коментар
 
....боевому генералу ДЕНЬГИ не нужны ((((( где его РЕБЯТА ????
 показати весь коментар
 
У этого шелленберга папу случайно не Вальтером звали?
 показати весь коментар
 
фиолетово ка его папу звали, если внимательно прочитать первые две буквы его фамилии.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору