 Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ.

Президент ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Крім того, Зеленський закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які зараз становлять понад $1,16 млрд.

Президент привітав проведення Року культури України в Австрії та Року культури Австрії в Україні в поточному році.

Також Зеленський прийняв запрошення федерального президента Австрії Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.