 Під час пожежі на складі 59-ї ОМБр в Гайсині згоріли шоломи, бронежилети і форма: сума збитку 10,5 млн грн, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України

Подія сталася ввечері 13 листопада на території військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокується в м. Гайсин Вінницької області. В металевому ангарі речового складу площею 200 кв. м виникла пожежа. Вогнем знищене майно, яке зберігалось у будівлі: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше. Попередня сума збитків - 10,5 мільйонів гривень. Даних про постраждалих або загиблих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 4 пожежні автомобілі та 20 рятувальників особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, а також пожежний автомобіль і особовий склад військових частин Гайсинського гарнізону.

Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки.

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На місці події працювали оперативні групи військової прокуратури Вінницького гарнізону, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а також Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку.



Тривають першочергові слідчі дії, проводиться огляд місця події, допитуються свідки.









