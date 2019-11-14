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 Суспільство, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:благодійність (132) військовослужбовці (2569) волонтери (530) Юсупова (3)

 Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Завдяки допомозі небайдужих громадян, зокрема читачів Цензор.НЕТ, вдалося зібрати гроші для придбання у Київський військовий госпіталь двох апаратів для відкачування гною з важких ран воїнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту прибуття борту з пораненими минув рівно тиждень. На зібрані гроші я купила два ВАК апарати для важких ран. Загальна сума 141 тис. грн, це зі знижкою 30%. У гнійному відділенні реанімаційні медсестри і лікарі раділи, як діти, всі розуміють, що ці ВАКи рятують життя їхнім пацієнтам. Начальник каже: "Нічого собі, ми і не мріяли про нові апарати". Поки ватне населення пише гидоту про волонтерів, ми збираємо допомогу нашим воїнам і госпіталям. Я дякую всім за кожну копійку, особливо тим, хто відриває від своєї мізерної пенсії, а таких людей чимало. Окреме дякую сайтам "Обозреватель" і "Цензор.НЕТ". Ще дуже багато всього потрібно, дорогі антибіотики, знеболювальні, пов'язки для операцій. Про це напишу пізніше. Пам'ятайте, що кожен, хто допомагає, рятує чиєсь життя. Ще раз дякую всім. Будьмо", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано". ФОТО

Номер картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк

Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 01
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 02
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 03
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 04
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 05
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 06
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 07
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 08
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159612
 
   
 Топ коментарі
 
Якнайшвидшого одужання нашим Героям. Бережи вас Бог
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Искренне восхищаюсь этой прекрасной женщиной и её светлой душой!
Дай бог её здоровья и долгих лет плодотворной работы во славу Украины!
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили два аппарата для откачки гноя из тяжелых ран воинов: "Медсестры и врачи радовались как дети", - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1425
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И не одного зелюка на ветке чтобы порадоваться ,они все на теме про Луценко с кацапскими троллями , фантазируют как США будет казнить Пороха четвертоваием через повешение.))
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Якнайшвидшого одужання нашим Героям. Бережи вас Бог
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И не одного зелюка на ветке чтобы порадоваться ,они все на теме про Луценко с кацапскими троллями , фантазируют как США будет казнить Пороха четвертоваием через повешение.))
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Я бачив як Ви лайкнули у Приват на апарат. Так тримати!
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бойцы должны выздороветь - 1/4 страны как минимум и зарубеж молится за них.
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Искренне восхищаюсь этой прекрасной женщиной и её светлой душой!
Дай бог её здоровья и долгих лет плодотворной работы во славу Украины!
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили два аппарата для откачки гноя из тяжелых ран воинов: "Медсестры и врачи радовались как дети", - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1425
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не понял!.. что убрать, и что я не туда запостил?
на фото, та самая волонтер Наталья Юсупова, которая организовала закупку тех самых аппаратов для откачки гноя..
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Ты зря так - я извинился перед Шреком, мой прокол...
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Все ОК. Просто тут такий випадок, коли людина прекрасна як зовні так і зсередини. Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 9758
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я ошибся, Андрей, и выше удалил свой коммент...
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Дай бог её здоровья\\\\\\\\\\


обожаю когда грамотёи обсёраются с нёдобуквой.
без обид ёсли чо. Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 7840
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ей здоровья.. (исправленному верить)!
не будь таким придирчивым, граматтенфюрер!
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та не, мужик, просто я настолько ненавижу эту недобукву именно за такие вот как у тя выше "обсеры" "грамотеев", ну в глаза кидается и выглядит как кто-то типо строит ся барзо вумным, но иногда обосрамшись.
нафиг нам это дерьмо то?(недобуква то)
Я просто замечаю - там где типо можно вставляют ее, а сразу в другом слове, там где тоже типо можно, идет простая "е". И это я подмечаю и либо пролистываю "грамотея", либо скрипя зубами читаю. Даже Антиколорадос иногда уже начал вставлять это "добро" в тексты.
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Прокуратура обязана выявить и посадить всех этих граждан, поскольку аппаратура не прошла необходимую сертификацию!
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А еще лучше - всех расстрелять. У нас раненных нет, вы что, против мирных иннициатив *********** Зелупы?!!
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А гладковыбритый БУБОЧКА потратил 6 млн для муз инструментов презедентского оркестра.
У него войны нет
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А зачем ему шо то делать, если Педро в помятом пиджаке обеспечил армию всем, чем можно. И без волонтёров.
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Какого хрена на шестом году войны государство не удосужилось купить элементарные аппараты для госпиталей.
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я ждал этот комент. неплохая возможность для срача Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 1199
только еще надо возмутиться что мол Петко солгал что миллиарды потратил на улучшение и повышение обороноспособности и нехилый срач - гарантирован)
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Не тренди, что сделало государство, что ты лично, зе-питарок, сделал? Зе-лупу выбрало?
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Набутылка, вали отсюда, тут бояры не наливают.
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Люди помогают армии чем могут, тоько такие зе -пасквилянты как ты , при каждом случае что то нагадить на Пороха, Порох очень много помогал из своих средств ВСУ, что сдела ты Моль,и твой зебеня для ВСУ? Урезал содержание армии? Вам ,запроданцам, вообще закрыть бы рот,уже достаточно нагадили Украине, выродки, хватит! Исчезни,"особо умный" экземпляр капитулянта,ободеймся без сопливых.
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А можно пруф на урезание содержания армии? То касается меня, я каждый месяц десятую часть своей зарплаты посылаю волонтёрам, которые опикуются ПС.
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Охренеть каких то 140 штук,как вспомню сколько миллионов отдают за депутатов застава под освобождения и по 100 млн,что хватило и больным раком,операции детям,а они по 1+1 собирают с людей копейки,у слуг народа помогли бы им
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Зелені певно і копійки не дали.
Бо для них війна вже давно скінчилась.
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сама то сколько дала, благодетельница?
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По епізоду на Свинарчука і Дубіневича вже можна придбати 1400 таких приладів. За дві маленькі справи епохи Мародера.
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На одной операции с Укрзализницей один депутат за один раз украл 100 000 000 гривень.
Это 1000 таких аппаратов.
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Депутат позолотит ручищу попу и ему будет до жёппы сколько аппаратов мона было купить и сколько умерло людей от их недостатка. И что, такие "депутаты" нас заведут в НАТО и ЕС?

Нужен им тот ЕС, их и здесь неплохо кормят
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Дык, помню, шо мародёр говорил, шо всё уже давно порешали и волонтёры нахер не нужны.
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Плевать. Я ничего не придумал.
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И когда он такое говорил?
От какого числа методичка?
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да я помню такое, но просто смешно об*жествление Петка его фанатами. на сайте у Антиколорадоса их тьма просто. Материалы - гуд, но упоротость "публики" зашкаливает.
Один идиот визжал перед выборами шо будет "вадынтур"(кретин живет в Киеве), потом обосрался, но опять визжал шо Петко победит клоуна, потом опять обосрался и пошли призывы жечь, резать, стрелять "73%".
Чем это лучше за кацапов? не понимаю.
Еще высрал с 2 мес. назад - "может сейчас сделать Майдан, или подождем?"..... я уподобился Лаврову(проржался).
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Козломордый, что ты можешь помнить?
От бояры у тебя память полностью отшибло.
Попроси куратора поискать методичку!
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а тут новость была, Вы не помните? ну, типо - мы бы победили и без волонтерников волонтеров.
и то шо у всех всьо есть тоже было сказано. тренеруй.те память, господинчик хороший Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6059
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Так зе-лупа уже прогнал полгода назад мародеров, чего вдруг волонтеры понадобились?
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Ето ПОЗОР власти что она не выполняет самого главного своего предназначения, не обеспечивает наших защитников самым необходимым. Зато мусорам выделяются миллиарды на новейшую импортную технику.
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Лять, что это за страна???????????????????????????????????????????????????
Маланские ворочают миллиардами, а на лечение воинов собирают всем миром!
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А вот и зебилы пожаловали ,в хорошем дерьмо найти,сейчас снова забудут кто президент и затянут про "зраду "Порощенко.Зеботы на работе ,кусать каждый день то надо.
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Це слизька тема. Про неї треба або добре, або ніяк... Але оскільки волонтерка сама згадала про "ватне населення яке пише гадості на волонтерів", то хочу нагадати що "волонтерство" є абсолютно фінансово безконтрольним. Що по закону про благодійність, вони мають право залишити собі із зібраного на власну "діяльність" 20%. А якщо перекинуть з однієї благодійної фірми на іншу то ще залишити собі 20% на ту ж таки "діяльність"...
Ну і "історичні" приклади, коли терористи зруйнували Американські вежі-близнюки було зібрано півмільярда доларів, на благодійність витратили сто мільйонів, де решта невідомо до цього часу. Подібна ситуація з "благодійністю" відбулася коли затопило Новий Орлеан...І це в Америці!..
Коли порівняно недавно цунамі накрило Індонезію (якщо не помиляюсь), теж по світу зібрали пів мільярда доларів, на які побудували АЖ шість будинків...
Були скандали на предмет порядності навіть з Червоним Хрестом!..
Благими намірами як відомо вимощена дорога в пекло! Тож висновки робіть самі.
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А тот, у которого 24 квартиры и 17 машин не додумался купить?
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