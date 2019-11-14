 Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"З моменту прибуття борту з пораненими минув рівно тиждень. На зібрані гроші я купила два ВАК апарати для важких ран. Загальна сума 141 тис. грн, це зі знижкою 30%. У гнійному відділенні реанімаційні медсестри і лікарі раділи, як діти, всі розуміють, що ці ВАКи рятують життя їхнім пацієнтам. Начальник каже: "Нічого собі, ми і не мріяли про нові апарати". Поки ватне населення пише гидоту про волонтерів, ми збираємо допомогу нашим воїнам і госпіталям. Я дякую всім за кожну копійку, особливо тим, хто відриває від своєї мізерної пенсії, а таких людей чимало. Окреме дякую сайтам "Обозреватель" і "Цензор.НЕТ". Ще дуже багато всього потрібно, дорогі антибіотики, знеболювальні, пов'язки для операцій. Про це напишу пізніше. Пам'ятайте, що кожен, хто допомагає, рятує чиєсь життя. Ще раз дякую всім. Будьмо", - розповіла вона.
Номер картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк
не втомилися
Дай бог её здоровья и долгих лет плодотворной работы во славу Украины!
на фото, та самая волонтер Наталья Юсупова, которая организовала закупку тех самых аппаратов для откачки гноя..
обожаю когда грамотёи обсёраются с нёдобуквой.
без обид ёсли чо.
не будь таким придирчивым, граматтенфюрер!
нафиг нам это дерьмо то?(недобуква то)
Я просто замечаю - там где типо можно вставляют ее, а сразу в другом слове, там где тоже типо можно, идет простая "е". И это я подмечаю и либо пролистываю "грамотея", либо скрипя зубами читаю. Даже Антиколорадос иногда уже начал вставлять это "добро" в тексты.
У него войны нет
только еще надо возмутиться что мол Петко солгал что миллиарды потратил на улучшение и повышение обороноспособности и нехилый срач - гарантирован)
Бо для них війна вже давно скінчилась.
Это 1000 таких аппаратов.
Нужен им тот ЕС, их и здесь неплохо кормят
От какого числа методичка?
Один идиот визжал перед выборами шо будет "вадынтур"(кретин живет в Киеве), потом обосрался, но опять визжал шо Петко победит клоуна, потом опять обосрался и пошли призывы жечь, резать, стрелять "73%".
Чем это лучше за кацапов? не понимаю.
Еще высрал с 2 мес. назад - "может сейчас сделать Майдан, или подождем?"..... я уподобился Лаврову(проржался).
От бояры у тебя память полностью отшибло.
Попроси куратора поискать методичку!
волонтерниковволонтеров.
и то шо у всех всьо есть тоже было сказано. тренеруй.те память, господинчик хороший
Маланские ворочают миллиардами, а на лечение воинов собирают всем миром!
Ну і "історичні" приклади, коли терористи зруйнували Американські вежі-близнюки було зібрано півмільярда доларів, на благодійність витратили сто мільйонів, де решта невідомо до цього часу. Подібна ситуація з "благодійністю" відбулася коли затопило Новий Орлеан...І це в Америці!..
Коли порівняно недавно цунамі накрило Індонезію (якщо не помиляюсь), теж по світу зібрали пів мільярда доларів, на які побудували АЖ шість будинків...
Були скандали на предмет порядності навіть з Червоним Хрестом!..
Благими намірами як відомо вимощена дорога в пекло! Тож висновки робіть самі.