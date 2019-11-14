 "Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 13 листопада від кореспондента Цензор.НЕТ.
Закон про ринок землі ухвалено у першому читанні - оплески Гончарука і Милованова
Тріумфуючий прем'єр Гончарук, який заявив, що цей день увійде в історію
ОПЗЖ блокує трибуну
Андрій Костін в чаті Зе команди
Переписка нардепа від СН Задорожного
Переписка депутата від "СН" Стернійчука
Нардеп від "СН" Юрченко з колегою
Скандальний Дубінський
Фракція "Голос" - Юрчишин, Вакарчук і Рахманін
Петро Порошенко і Андрій Іванчук
Нардеп Марченко зі "СН" підбирає гардероб
Депутати зі "СН" обіймають позафракційного Ковальова
Перший віце-спікер Стефанчук
Фракція "Батьківщина" блокує трибуну. Тимошенко заявила про перехід в опозицію
Шахов і Тищенко
Спікер Разумков
Консультації Іванчука з колегою
Довгий і Іванчук
Суркіс спілкується з молодим колегою Костюком
Селфі під час блокування трибуни
Спілкування Стефанчука з колегами
чим не задоволені ?
В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО