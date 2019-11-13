 Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.
За словами Баканова, законопроєкт про СБУ, що готується, передбачає заміну військових звань для співробітників на спеціальні.
"Але це питання дійсно дуже глибоке. Сьогодні в працівників Служби безпеки України є статус військовослужбовця. Що дає статус військовослужбовця? Він, у тому числі, окрім обов’язків, дає якісь плюси. Сьогодні військовослужбовці – це найбільш соціально захищена категорія працівників. Якщо цього статусу позбавити працівників Служби безпеки, то що ми матимемо? У нас і так сьогодні найменша зарплата серед усіх представників блоку Національної безпеки і оборони. А так вона стане ще меншою, і ми звертали на це увагу. З іншого боку, суть завжди переважає над формою. Хочемо ми чи не хочемо, Служби безпеки завжди буде воювати. Воюватиме з зовнішнім ворогом, воюватиме з внутрішніми ворогами… Позбавити звання військовослужбовця – це сприймається сьогодні людьми як намагання позбавити їх захищеності, і ми з цим повинні просто працювати. Новим законом ми передбачили і новий рівень заробітної плати, я думаю, це теж буде дискусійне питання. Ми хочемо прирівняти заробітну плату до рівня зарплат суддів Верховного суду", - пояснив Баканов.
На його думку, рівень корумпованості СБУ корелюється з зарплатами.
"Багато ж хто каже, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників Служби безпеки України і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату. Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся… І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна справді з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім’ї працівникам Служби безпеки", - заявив глава СБУ.
царскойжизни...
Треба комплексні заходи зміни суспільних відносин інакше державі може бути кришка.
(C)
@viatrovich
🤔
Судьи Верховного суда в среднем зарабатывают от 200 000 до 300 000 грн в месяц.
Об этом глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила в интервью ВВС News Украина.
"От 200 000 до 300 000 грн в месяц, или до 350 000 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)",
Она уточнила, что "уже много лет получает большую зарплату".
"Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег"
(в декларации за 2018 указан годовой заработок Данишевской в 3,94 млн грн,- ред.)",
ну, ну )))))))
"халтурили"??
Мало того, шо вы крышуете коммерцию и криминальный бизнес в Украине, так вам всем ещё и генеральские зарплаты подавай?!
Я так смотрю, и лишний раз в этом убеждаюсь, шо каждая последующая влада в нашей стране оказывается ещё хуже предыдущей. И конца этому нет...
Сколько коррупционнерам не плати, а они всё равно ещё больше хотят!
Ну не работает формула кролика!!! Это придумано чтобы уровень взяток повысить, меньше риски, отсеиваются всякая несостоятельная мелочь, которая меньше 100тысячь долларов даёт. Круг привилегированных уже, риски спалится ниже.
вофка будеть пуйвенбин !
Хоть сегодня день добра, но почему то рука тянется к ....
Объясните этому мудаку сколько в стране сотрудников СБУ и сколько судей Верховного Суда. Пускай сначала своих дармоедов сократит до такого количества, а потом и зарплаты уравнивает.