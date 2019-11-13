 Поліція затримала жителя Чернігівщини, який пограбував жінку і хотів зґвалтувати її на кладовищі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько шостої вечора зловмисник проїжджав повз зупинку громадського транспорту у Талалаївці, помітив жінку та запропонував їй підвезти до пункту призначення. Коли жінка сіла в автомобіль, незнайомець узявся погрожувати їй та заволодів її грошима, а потім звернув з дороги у бік кладовища.
"Там він спробував зґвалтувати жінку неприроднім способом, але зробити це йому завадили поліцейські", - говориться в повідомленні. При затриманні чоловік чинив опір та травмував одного із оперативників.
Згодом виявилося, що це мешканець одного із сіл району, який у звичайному житті має родину та ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.
В автомобілі лиходія поліцейські знайшли маску та балаклаву, за допомогою яких чоловік намагався приховувати своє обличчя.
Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями "зґвалтування", "грабіж" та "опір працівнику поліції". Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на строк до шести років.
За підозрою у вчиненні низки злочинів чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У співробітників Ніжинського відділу поліції була інформація про аналогічні злочини в районі, тож нині правоохоронці перевіряють затриманого чоловіка на причетність до них. Триває досудове розслідування.
Сидели в засаде на перекрестке, или спали в машине. А тут ночью кто-то сворачивает на кладбище. Менты такого маневра явно просто офигели и решили поехать посмотреть, что там такого происходит
(хоча ніт... готи - файні хлопці й дівчата... і в них все естетично, романтично і за взаємною згодою)
Отдельная благодарность Авакову: тенденция следующая - если он просидит в министрах еще с годик, по улицам будут ходить одни маньяки.
Marduk - Funeral Bitch
Похоронная ****
Эхо маленького колокола
Стоны большого
Это священный город гробниц
Где процветают горе и смерть
Дьявольские желания в человеческом обличье затянуты в кожу
Черная вуаль развевается по ветру
Острый стилет звонко стучит по кладбищенским воротам
Смерть среди мертвецов
Призрачные мавзолеи
Все это - смерть
О какое прекрасное зрелище
Обнаженная на каменном столе
Соки истекают из увлажнившегося целомудрия
Возбуждение страхом и смертью
Это так дорого мне
Смерть как жизнь
Жизнь как смерть
Острота пронзительных визгов
Лижущие языки огня
Страстные и сокрушающие
Похоронная **** - такое сильное желание
Похоронная **** - ночь так длинна