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 Події, Фоторепортаж
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Все про:зґвалтування (94) Нацполіція (8500) Чернігівщина (373)

 Поліція затримала жителя Чернігівщини, який пограбував жінку і хотів зґвалтувати її на кладовищі. ФОТОрепортаж

Увечері 12 листопада співробітники поліції затримали 49-річного чоловіка при спробі зґвалтування жінки на кладовищі у селі Талалаївка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько шостої вечора зловмисник проїжджав повз зупинку громадського транспорту у Талалаївці, помітив жінку та запропонував їй підвезти до пункту призначення. Коли жінка сіла в автомобіль, незнайомець узявся погрожувати їй та заволодів її грошима, а потім звернув з дороги у бік кладовища.

"Там він спробував зґвалтувати жінку неприроднім способом, але зробити це йому завадили поліцейські", - говориться в повідомленні. При затриманні чоловік чинив опір та травмував одного із оперативників.

Згодом виявилося, що це мешканець одного із сіл району, який у звичайному житті має родину та ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.

В автомобілі лиходія поліцейські знайшли маску та балаклаву, за допомогою яких чоловік намагався приховувати своє обличчя.

Поліція затримала жителя Чернігівщини, який пограбував жінку і хотів зґвалтувати її на кладовищі 01
Поліція затримала жителя Чернігівщини, який пограбував жінку і хотів зґвалтувати її на кладовищі 02
Поліція затримала жителя Чернігівщини, який пограбував жінку і хотів зґвалтувати її на кладовищі 03

Дивіться також: Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями "зґвалтування", "грабіж" та "опір працівнику поліції". Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на строк до шести років.

За підозрою у вчиненні низки злочинів чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У співробітників Ніжинського відділу поліції була інформація про аналогічні злочини в районі, тож нині правоохоронці перевіряють затриманого чоловіка на причетність до них. Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159505
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь у него много времени на ролевые игры будет.
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Сидели или спали на одном из перекрестков в селе. А если они местные, то незнакомая машина, которая свернула на дорогу на кладбище, несомненно привлекла их внимание, потому как никто на кладбище по ночам просто так не ездит.
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похотливый оборотень. Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 3017 так полнолуние было! Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 3017
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Але неестетично якось в нього вийшло... Ось так треба було починати - і продовжувати в тому ж стилі...

Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 2730
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Теперь у него много времени на ролевые игры будет.
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Братва устроит ему такие ролевые-- что он охренеет
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Интересно что полиция делает ночью на сельском кладбище?
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Сидели или спали на одном из перекрестков в селе. А если они местные, то незнакомая машина, которая свернула на дорогу на кладбище, несомненно привлекла их внимание, потому как никто на кладбище по ночам просто так не ездит.
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Известно,что- ловит извращенцев. Там же ясно написано- "хотел изнасиловать женщину неестественным способом", т.е. не туда,куда обычно Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 8869
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https://www.google.com/maps/@50.9647084,31.8942644,554m/data=!3m1!1e3?hl=ua
Сидели в засаде на перекрестке, или спали в машине. А тут ночью кто-то сворачивает на кладбище. Менты такого маневра явно просто офигели и решили поехать посмотреть, что там такого происходит
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полицаи на кладбище как обычно подстерегали вампиров,выполняя план .А тут такой нежданчик... Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 5244
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Пора уже суммировать сроки по всем статьям!
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Хоча... у представників gothic субкультури якось естетичніше усе оце...

Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 5368
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похотливый оборотень. Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 3017 так полнолуние было! Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 3017
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и хотел изнасиловать ее на кладбище... гурман!
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При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников неестественным способом Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 1664
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це як? бризнув у око? фу, яка гидка фабула...
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Неее..Гурман это когда захотел бы ее сожрать на кладбище.А это-эстет Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 1113
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"На кладбище". Есть ещё место романтике в нашей жизни!
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аж соромно запитати, а хто ж завадив йому на цвинтарі? небайдужа громадськість чи рада цвинтаря там засідання у ночі проводила?
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Оце так збоченець! На такому місці возбудитися?!
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Представники та представниці готичної субкультури подивилися на вас зі здивуванням
(хоча ніт... готи - файні хлопці й дівчата... і в них все естетично, романтично і за взаємною згодою)

Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 6968
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Скорее всего он просто проверил оперативность наших оперативников.. возможно, на спор..
Отдельная благодарность Авакову: тенденция следующая - если он просидит в министрах еще с годик, по улицам будут ходить одни маньяки.
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"Там он попытался изнасиловать женщину неестественным способом, но сделать это ему помешали полицейские" Источник: https://censor.net.ua/p3159505 А чего там полицейские на кладбище делали? Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 4164
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Лучше всего знакомится с вдовами на кладбище, они нуждаются в понимании....
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Тепер знаю, що слухнути... оцих шведів Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 279
Marduk - Funeral Bitch

Похоронная ****

Эхо маленького колокола
Стоны большого
Это священный город гробниц
Где процветают горе и смерть
Дьявольские желания в человеческом обличье затянуты в кожу
Черная вуаль развевается по ветру
Острый стилет звонко стучит по кладбищенским воротам
Смерть среди мертвецов
Призрачные мавзолеи
Все это - смерть
О какое прекрасное зрелище
Обнаженная на каменном столе
Соки истекают из увлажнившегося целомудрия
Возбуждение страхом и смертью
Это так дорого мне
Смерть как жизнь
Жизнь как смерть
Острота пронзительных визгов
Лижущие языки огня
Страстные и сокрушающие
Похоронная **** - такое сильное желание
Похоронная **** - ночь так длинна
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та звичайна трасовичка , їх поліцаї кришують . хотіли збити бабла з мужика , не дав. от і є дєло про їзносілованіє. в кориша схожа ситуація була на 3 шт зелені попав і це по тихому
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Якийсь рагуль з околиць: руки порепані в мазуті, бляха 10 раз перемальована аж фарба лоскутами злазить, надививсь парнухи, у рідної жінки табу на орал і анал. Припекло хлопу, "надо понять и прастить"
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