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 Політика України
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 Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, "інвестпроєкт з принцесою" нардепа від СН Задорожного і "аргументи для людей" від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада. ФОТОрепортаж

Верховна Рада України сьогодні ухвалила в першому читанні законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 01

Пленарне засідання Верховної Ради 13 листопада.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 02

Григорій Суркіс (ОПЗЖ) в оточенні колег.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 03

Суркіс вивчає годинник.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 04

31 млн франків. Сталь. 

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 05

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук спілкується з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 06

Міністр Тимофій Милованов у ложі Кабміну.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 07

Андрій Задорожний (СН) перевіряє повідомлення.


Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 08

"Говорив вчора з Єр. Його зацікавив інвест проект з принцесою. Завтра запропонував зустрітись. Передзвоне зранку", - сказано в повідомленні.

Пізніше він отримав повідомлення з двома прізвищами: "Абуєв Умар Хасанович і Мачугін Володимир Михайлович"


Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 09
Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 10

Андрій Герус (СН), Юрій Шаповалов ("За майбутнє") та Ігор Палиця ("За майбутнє").

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 11

Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") і Володимир Гевко (СН)

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 12

Олександр Ковальов (позафракційний)


Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 13
Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 14

Павло Бакунець (позафракційний) перевіряє свої повідомлення.

"На рахунок управителя нового це офіційна інфа? Бо я теж про це знаю, але неофіційно. То теж х-ня нездорова. Треба забезпечити, щоб Гарант палки в колеса не вставляв. Минулого року Дуби затягнули процес запуску як могли", - написал нардепу Руслан Гірка.

Зауважимо, що Руслан Гірка є заступником мера Новояворівська Львівської області. А Бакунець обраний в окрузі №122, куди входить м.Новояворівськ. Зазначимо, що в Новому Роздолі і Новояворівську на Львівщині обласна державна адміністрація оголосила надзвичайну техногенну ситуацію у зв'язку зі зривом опалювального сезону. Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, що подають тепло і електроенергію в будинки жителів, зараз фактично не функціонують. Обидві теплоелектроцентралі належали фірмам братів Ярослава і Богдана Дубневичів ТОВ "Енергія-Новояворівськ", ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія". На початку 2018 р. у Львові затримали чотирьох службовців цих фірм за підозрою в крадіжці газу НАК "Нафтогаз України". За даними правоохоронців фірми штучно збільшували обсяги відпущеного населенню тепла, щоб отримувати більше "дешевого" газу, який замість "дорогого" витрачали на виробництво електроенергії. Пізніше суд заарештував обидві ТЕЦ і передав їх Агентству з розшуку і менеджменту активів (АРМА), яке визначило для них нового керуючого. Через протести частини працівників і нестачу персоналу роботу на ТЕЦ довго не вдавалося запустити. У листопаді 2018 р. роботу на обох ТЕЦ налагодили і жителі Новояворівська та Нового Роздолу почали отримувати тепло в будинки. Незважаючи на те, що роботу ТЕЦ вдалося тоді запустити, на теплоелектроцентралях постійно виникали проблеми. У січні цього року на Новороздільській ТЕЦ сталася масштабна аварія, в результаті якої у частини жителів міста прорвало труби. Наслідки аварії до кінця не усунули і донині.

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 15

Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, інвестпроєкт з принцесою нардепа від СН Задорожного і аргументи для людей від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада 16

"Для Юлі це останній шанс. Це шантаж із її сторони. Вона ходила до Зе, щоб призначили її людей трохи – отримала відмову. Тому зараз займається шантажем", - пише нардепові Ігор Пацула.

"Я поняв. Назвіть два аргументи, щоб я мав людям казати", - відповідає нардеп.

Зазначимо, Ігор Романович Пацула є власником низки агропідприємств у Львівській області, розташованих зокрема на території 122-го округу, де був обраний Бакунець.

Також зауважимо, що Бакунець проголосував за прийняття в першому читанні законопроекту про ринок землі.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159468
 
 
 Топ коментарі
 
Не знаю, що ще потрібно зробити з людьми щоб вони не обирали у владу шушваль типу суркіса.
От що ці люди думали, коли голосували ?
НАВІЩО ???
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Ви зробили це разом, ЗеБіли. Ваші нові, чи старі, господарі повернулись
☹️
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У украины 3 врага: путин, коломойский и олигархи и миша галустян в голове больного ублюдка зеленского
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Не знаю, що ще потрібно зробити з людьми щоб вони не обирали у владу шушваль типу суркіса.
От що ці люди думали, коли голосували ?
НАВІЩО ???
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Жидовская хунта каломойши и личный коллектор зеленского богдан обменом путем скупки зомбоящика продала вам дурака за земли
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Нє, нє.
Тут нарід чьотко розказував, чому: «Кто угодно, только нє Порошенко, которий поссоріл нас с россієй !»
Якщо б провести переголосування то все зосталось би як є : «73% : 25%»
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Думали то, что и ты при голосовании за пэтю）
Гыыыыыыыыы
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А вот интересно, чего поцреоты-пэдроты возбудились? Ну рассматривает Суркис уникальные часы, так в чем проблема? В том, что педротам не объяснили что это за часы? Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, "інвестпроєкт з принцесою" нардепа від СН Задорожного і "аргументи для людей" від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада - Цензор.НЕТ 9564
"Самые дорогие часы в мире продали на благотворительном аукционе в Женеве. Как сообщает The Guardian, модель Patek Philippe были проданы за рекордные 31 миллион швейцарских франков.
Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, "інвестпроєкт з принцесою" нардепа від СН Задорожного і "аргументи для людей" від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада - Цензор.НЕТ 1826

Часы получили запатентованный корпус с двумя циферблатами: один - из розового золота, другой - из черного дерева. Все вырученные средства будут пожертвованы на исследования мышечной дистрофии Дюшенна.
Прежний рекорд в 17,8 миллиона долларов был установлен в 2017 году - за такую сумму были проданы часы Rolex Daytona, принадлежавшие актеру Полу Ньюману." Ужас... Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, "інвестпроєкт з принцесою" нардепа від СН Задорожного і "аргументи для людей" від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада - Цензор.НЕТ 9564
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Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать......(Ф. Раневская)
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Так этим у нас судьи занимаются за государственную нехилую зарплату.
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новые наперсточники со старым душком))
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Ви зробили це разом, ЗеБіли. Ваші нові, чи старі, господарі повернулись
☹️
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"


Суркис изучает часы за 31 млн франков, "инвестпроект с принцессой" нардепа от СН Задорожного и "аргументы для людей" от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября - Цензор.НЕТ 3452

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы. В СМИ продолжают появляться все новые подробности скандального интервью одиозного олигарха Коломойского изданию "Нью-Йорк Таймс", информирует Диалог.UA. Коломойский не только открыто призывает начать дружить с Россией, но и публично пугает Запад армией России. На вопрос, не поставит ли расследование против сына Байдена Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут мудрить с нами, мы пойдем к России". "Русские танки будут размещены около Кракова и Варшавы, - сказал Коломойский. - Ваш НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Не думаю, что это истинная позиция Коломойского. Скорее всего - что-то вроде шоковой терапии для ЕС и НАТО, чтоб призадумались. А то, действительно, удобно устроились в отношении Украины как буферной зоны, без каких-либо обещаний.
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ЭТИ НЕЛЮДИ НИКОГДА НЕ БУДУТ ДУМАТЬ О БЛАГЕ СТРАНЫ И НАРОДА !!! зеленский---МАСКИ СОРВАНЫ !
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)))))))))) а ты за него голосовало? без лоха и жизнь плоха!!!!!!!!!!
Суркис изучает часы за 31 млн франков, "инвестпроект с принцессой" нардепа от СН Задорожного и "аргументы для людей" от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября - Цензор.НЕТ 507
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Зеленский К СЕГОДНЯШНЕМУ ГОЛОСОВАНИЮ ( это для тех кто в танке !)
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Насколько я поняла, в бюджет на 2020 заложены средства на досрочные парламентские
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Ну вот че психопату вдруг понадобилось распродать украину с молотка? 5 президентов до этого этого не делали. ДОЛГИ ПЕРЕД КОЛОМОЙСКИМ ЗА ВЫБОРЫ. Остальные выбирались или за свои деньги или за путинские(янык). Этот за украденные жидовские, вот и вся разница. А то что они там это оправдывают под всякими предлогами(коммунизм или все подконтрольные инвесторам так делают и тд) есть не что иное как опрадательская ******* обман воровства.
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У украины 3 врага: путин, коломойский и олигархи и миша галустян в голове больного ублюдка зеленского
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Радійте суки, бо ви це вибрали і ви відповідальні за знищення держави.
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Че то все по-нормальному пишут. Странно однако.

Фощизъм!!11 руссийский языг ущемляютъ!!!111(истерика у Киселева и Соловьева) Суркис изучает часы за 31 млн франков, "инвестпроект с принцессой" нардепа от СН Задорожного и "аргументы для людей" от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября - Цензор.НЕТ 261
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Первый вице-спикер Руслан Стефанчук общается с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
Я думал,какой-то алкаш ворвался в раду и начал лезть на трибуну.... и это глава фракции??? Жесть.
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