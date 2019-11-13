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 Події, Фоторепортаж
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 Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілу російськими окупантами "Бахмутського аграрного союзу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про черговий обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 09 листопада 2019 з боку ЗФ РФ за напрямком Доломітне – Новолуганське здійснено обстріл території ТОВ "Бахмутський аграрний союз" (далі – БАС) із застосуванням зброї різного типу, зокрема РПГ-7 та СПГ-9М", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 01

Зазначається, що групою спостереження "Світлодарськ" української сторони СЦКК була здійснена фотофіксація за фактом обстрілу території БАС, розташованого в межах населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 02

"Зафіксовано хвостову частину від пострілу СПГ-9М на відстані близько 15 метрів від приміщення для утримання тварин та хвостову частину від пострілу РПГ-7 на узбіччі технічного проїзду до цеху відтворення поголів’я.

Внаслідок обстрілів руйнувань об’єктів інфраструктури БАС та постраждалих немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 03
Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 04
Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 05
Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 06
Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 07
Фото: пресцентр ОС

Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159391
 
 
 Топ коментарі
 
Всеравно вовочка поедет с хуйлом мириться, потому что этого хотят зебилы.
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Да Хуйлу насрать на ваши озабоченности. Он как волк почуствовал кровавый след и слабость жертвы. Чем больше Хуйло убивает украинцев тем быстрее те приползут на коленях с мольбами что хотят мира и пойдут на все условия.
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Зєлєнскому покажуть. Він десь на Теслі катається.
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Всеравно вовочка поедет с ****** мириться, потому что этого хотят зебилы.
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Зєлєнскому покажуть. Він десь на Теслі катається.
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Да ***** насрать на ваши озабоченности. Он как волк почуствовал кровавый след и слабость жертвы. Чем больше ***** убивает украинцев тем быстрее те приползут на коленях с мольбами что хотят мира и пойдут на все условия.
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Ты видать в душе кацап. Любой украинец скажет, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
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ну тоді виходить, що у нас українців залишилось не більше 25%, бо 73% вже дуже втомились від війни і обрали головнокомандувача, що готовий ставати на коліна
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Ты наверно один из первых пойдешь умирать стоя? Умиратель херов
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Пусть Украина отведет свои ВС на такое расстояние, что бы до них не долетало и не прилетало.
Где-то посередине (С).
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пусть тебе помассируют мозжечок через анус.
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Зеленский очень много наобещал путину в телефонной беседе. Перемирие любой ценой....Потому Зе, пох..на обстрелы, главное не сорвать отступление войск ВСУ в одностороннем порядке...и встречу в нормандском формате.
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А когда плантации конопли будут расстреиливать? Или боеприпасов на всё не фатит?
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