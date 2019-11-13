 Українська сторона СЦКК надала докази обстрілу найманцями РФ аграрної компанії з РПГ-7 і СПГ-9М. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про черговий обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 09 листопада 2019 з боку ЗФ РФ за напрямком Доломітне – Новолуганське здійснено обстріл території ТОВ "Бахмутський аграрний союз" (далі – БАС) із застосуванням зброї різного типу, зокрема РПГ-7 та СПГ-9М", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що групою спостереження "Світлодарськ" української сторони СЦКК була здійснена фотофіксація за фактом обстрілу території БАС, розташованого в межах населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

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"Зафіксовано хвостову частину від пострілу СПГ-9М на відстані близько 15 метрів від приміщення для утримання тварин та хвостову частину від пострілу РПГ-7 на узбіччі технічного проїзду до цеху відтворення поголів’я.

Внаслідок обстрілів руйнувань об’єктів інфраструктури БАС та постраждалих немає", - повідомили в пресцентрі ОС.











Фото: пресцентр ОС