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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6780) забудова (210) Бігус (47) Вавриш (9)

 Вавриш отримав під забудову ділянку на Печерську, за яку раніше боролися Микитась та Войцеховський, - "Наші гроші". ВІДЕО+ФОТО

Попри порушення та відсутність ключових документів компанія з орбіти одіозного девелопера Андрія Вавриша отримала дозвіл будувати висотки на вулиці Вільшанській на Печерську в Києві.

Про це йдеться в черговому випуску програми "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Цю зсувонебезпечну ділянку свого часу намагалися забудувати скандальний Анатолій Войцеховський, підозрюваний в аферах із житлом, і відомий екскерівник "Укрбуду" та екснардеп Максим Микитась, який літав разом з мером Києва Віталієм Кличко на одному чартерному літаку і якому в жовтні повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.

Вавриш отримав під забудову ділянку на Печерську, за яку раніше боролися Микитась та Войцеховський, - Наші гроші 01

Однак суд, рішення Київради і протести місцевих жителів досі заважали побудувати висотки на Вільшанській

У серпні компанія "МК 8", керівником якої є працівник Вавриша, взяла ділянку площею 2,3 га на Вільшанській, 2-6 в суборенду. А вже на початку вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція видала цій компанії дозвіл на початок будівництва першої черги житлового комплексу з офісами, торговельними, спортивно-оздоровчими комплексами і паркінгом.

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Як зазначив експерт Георгій Могильний, серед представлених у ДАБІ матеріалів немає ключових документів. Зокрема, відсутній основний проєкт будівництва, який пояснив би, де і як будуватимуть, в частині документів збільшена реальна площа орендованої ділянки до 23 га і порушено Генплан Києва, тому що, відповідно до Генплану, на цьому місці дозволено будувати не більше 8 поверхів.

Попри це, в першій черзі будівництва заплановано будинок на дві секції: перша на 16, друга - на 24 поверхи.

Вавриш отримав під забудову ділянку на Печерську, за яку раніше боролися Микитась та Войцеховський, - Наші гроші 02

Видання зауважує, що нинішній керівник компанії "МК 8" Сергій Софієв є працівником Андрія Вавриша, а керівником компанії, яка числиться засновником "МК 8", є Дмитро Овсій - юрист і партнер Вавриша.

У липні керівником фірми "МК 8" був Вадим Струневич, який пішов у нардепи від "Слуги народу", а тому був змушений покинути пост керівника компанії-забудовника.

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Вавриш підтвердив, що забудова Вільшанської - його проєкт, і що в нього "серйозні плани".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159385
 
 
 Топ коментарі
 
Выиграл наиболее преданный почитатель "Сватов"... Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5366
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живу там поруч. Свого часу приймав активну участь в акціях опору забудові войцеховським за цією адресою. Хочу нагадати вавришу і всім зєлєлизам, не забувайте про те що у войцеховського спалили там немало будівельної техніки під час акцій. Люди до забудовників там добріші точно не стали Тому нових "хазяїв жизні" чекає те саме а той ще більш цікаві події. зєлєбобіків будуть гнати звідти вогнем і мечем і сцяним ганчірям
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Боролися три будівельника будівельного сміття. Хто більше на лапу поклав - той і виграв тендер.
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Будівельний тероризм має бути зупинений! Всі ці говновисотки несуть загрозу для міста, вони псують зовнішній вигляд міста, не вписуються в архітектуру міста і є небезпечними для громадян які проживають в сусідніх будинках! Така величезна споруда буде створювати навколо себе кратери, бо тиск який ця будівля буде створювати на поверхню землі, буде спричиняти зсуви грунту на сусіднії ділянках, будуть порвані фундаменти старих будівель, які не розраховані на сусідство з таким монстром. В результаті будуть тріщини і навіть обвали старих будинків! Це звичайний будівельний тероризм і таких говнозабудовників потрібно арештовувати і саджати на довічне в тюрму! Наші міста шаленими темпами перетворюються на непридатні для життя бетонні джунглі, які потім прийдеться розбирати і взривати, щоб позбутись цієї бидло-архітектури бидло-забудовників!
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Строительный мусор это в точку! только за последние 3 месяца в Киеве горели стройматериалы и фасады в трех строящихся ЖК! Кроме того, срок службы фасада из минеральной ваты 25-30 лет, а срок эксплуатации самой монолитной конструкции 100 лет! т.е при жизни дома фасад придется менять еще 2 раза! но застройщики естественно об этом умалчивают!
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Это , предполагаю, при использовании "качественных комплектующих", а если комлектующие даже не бюджетные, а самые дешевые, то ожидаемые сроки службы можно смело на 2, а то и на 3 делить.
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Выиграл наиболее преданный почитатель "Сватов"...
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Офис янелоха получил крупную взятку иначе такой участок под застройку незаполучить.
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Пора объявлять конкурс на снос 19 жилых комплекса Войцеховского построенных незаконно, стоящих недостроенными по всему Киеву с проданными по несколько раз квартирами.
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живу там поруч. Свого часу приймав активну участь в акціях опору забудові войцеховським за цією адресою. Хочу нагадати вавришу і всім зєлєлизам, не забувайте про те що у войцеховського спалили там немало будівельної техніки під час акцій. Люди до забудовників там добріші точно не стали Тому нових "хазяїв жизні" чекає те саме а той ще більш цікаві події. зєлєбобіків будуть гнати звідти вогнем і мечем і сцяним ганчірям
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а когда я говорю о том, что не местное жлобьё убивает город - меня закидывают фекалиями..
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Вавриш - это Войцехвоский №2. "Калиф на час" - он сбежит, как только падет режим зеленых сектантов. Будьте внимательны при принятии решения об инвестировании средств в квартиры в его домах.
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А тем временем зелелохи деребанили Украину !!!
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