 Вавриш отримав під забудову ділянку на Печерську, за яку раніше боролися Микитась та Войцеховський, - "Наші гроші". ВІДЕО+ФОТО

Про це йдеться в черговому випуску програми "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Цю зсувонебезпечну ділянку свого часу намагалися забудувати скандальний Анатолій Войцеховський, підозрюваний в аферах із житлом, і відомий екскерівник "Укрбуду" та екснардеп Максим Микитась, який літав разом з мером Києва Віталієм Кличко на одному чартерному літаку і якому в жовтні повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.

Однак суд, рішення Київради і протести місцевих жителів досі заважали побудувати висотки на Вільшанській

У серпні компанія "МК 8", керівником якої є працівник Вавриша, взяла ділянку площею 2,3 га на Вільшанській, 2-6 в суборенду. А вже на початку вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція видала цій компанії дозвіл на початок будівництва першої черги житлового комплексу з офісами, торговельними, спортивно-оздоровчими комплексами і паркінгом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Компанія водія Богдана і Вавриш будуватимуть новий ЖК на землі МВС в Києві, - "Bihus.info". ВIДЕО

Як зазначив експерт Георгій Могильний, серед представлених у ДАБІ матеріалів немає ключових документів. Зокрема, відсутній основний проєкт будівництва, який пояснив би, де і як будуватимуть, в частині документів збільшена реальна площа орендованої ділянки до 23 га і порушено Генплан Києва, тому що, відповідно до Генплану, на цьому місці дозволено будувати не більше 8 поверхів.

Попри це, в першій черзі будівництва заплановано будинок на дві секції: перша на 16, друга - на 24 поверхи.

Видання зауважує, що нинішній керівник компанії "МК 8" Сергій Софієв є працівником Андрія Вавриша, а керівником компанії, яка числиться засновником "МК 8", є Дмитро Овсій - юрист і партнер Вавриша.

У липні керівником фірми "МК 8" був Вадим Струневич, який пішов у нардепи від "Слуги народу", а тому був змушений покинути пост керівника компанії-забудовника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко. ВIДЕО

Вавриш підтвердив, що забудова Вільшанської - його проєкт, і що в нього "серйозні плани".