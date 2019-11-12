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Все про:Житомирщина (472) ліс (265) СБУ (4883)

 СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині. ФОТО

Служба безпеки України розкрила схему розкрадання з подальшим експортом лісоматеріалів у країни Європейського союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 листопада повідомили в пресслужбі відомства.

Незаконний бізнес організували два жителі Новограда-Волинського. Один із чоловіків закуповував у державних і комунальних лісгоспів невраховану деревину. Його компаньйон, який володіє деревопереробним підприємством, відповідав за виготовлення деревного вугілля.

Легалізація лісоматеріалів відбувалася через низку підприємств, оформлених на бездомних.

За попередньою оцінкою, в Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн грн. В рамках справи СБУ провела 15 обшуків, під час яких було вилучено продукцію, автомобілі та документи.

Правоохоронці перевіряють, чи причетні місцеві чиновники лісгоспів до даної схеми.

Читайте також: Угруповання, які нелегально виробляли деревне вугілля на Харківщині, завдали понад 21 млн грн збитків державі, - СБУ. ФОТО


СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині 01
СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині 02
СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159290
 
 
 Топ коментарі
 
Большая вероятность что эти случаи между собой связаны. Без определенной "крыши" таким не получится заниматься.
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Для дибілів завжди немає роботи, що для поліських, що для гуцульських. З лісу звикли все тягнути, а щоби лісові щось віддати - то зась!
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правильно надо писать: сбу ликвидировала СВОЮ преступную деятельность. СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9176
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днем было про Харьковщину... вечером про Житомирщину...
вот уголька.... нажгли...
(конфискат интересно куда денут?)
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Большая вероятность что эти случаи между собой связаны. Без определенной "крыши" таким не получится заниматься.
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Макс, я тебе больше скажу -там крыша офигенная! Ты к некоторым смолокурням и не подойдешь - зароют там же и никто искать не будет.
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...а можуть і кремацію, так би мовити. СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 8509
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Так я о том же. Знаю немного про эту тему. Там судейская крыша и работают как раз по Харьковской и Житомирской областях. То что накрыли сейчас выглядит подозрительно. Они уже много лет этим занимаются и никто их не трогал.
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Вопрос... был в море 5 мес. Приехал... маил руработает! Яндекс не проверял. Таки все ... здаемсу???
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Там в барановском раене кроме как валить лес, особо работы и нет.
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Для дибілів завжди немає роботи, що для поліських, що для гуцульських. З лісу звикли все тягнути, а щоби лісові щось віддати - то зась!
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правильно надо писать: сбу ликвидировала СВОЮ преступную деятельность. СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9176
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ржу-немагу, це ж треба - СБУ ліквідувала злочинну схему.......... . всі 20 останніх років кришувала, пестила а тут ліквідувала!?!? хоча б те СБУ ще й відзвітувало, як вона те "ліквідовувала" і за скільки.
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годами этим занимались, а тут крышующие мусора не занесли сбушникам грошей...
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