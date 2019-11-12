 СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 листопада повідомили в пресслужбі відомства.
Незаконний бізнес організували два жителі Новограда-Волинського. Один із чоловіків закуповував у державних і комунальних лісгоспів невраховану деревину. Його компаньйон, який володіє деревопереробним підприємством, відповідав за виготовлення деревного вугілля.
Легалізація лісоматеріалів відбувалася через низку підприємств, оформлених на бездомних.
За попередньою оцінкою, в Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн грн. В рамках справи СБУ провела 15 обшуків, під час яких було вилучено продукцію, автомобілі та документи.
Правоохоронці перевіряють, чи причетні місцеві чиновники лісгоспів до даної схеми.
вот уголька.... нажгли...
(конфискат интересно куда денут?)