 ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Апостроф".
Зазначається, що з незрозумілих причин автобус з'їхав із проїжджої частини, після чого перекинувся.
Як кажуть очевидці подій, автобус злетів на грунт, а при перевороті придавив на смерть двох пасажирів.
За попередніми даними, причиною аварії могло стати перевищення швидкості в умовах густого туману і низької видимості.
Не могло13 человек на микроавтобусе с украинским номером ехать в районе Каргила.
Украина больше 5-6 человек не пропускает.
У 200 рублёвого должен быть номер DPR
Фото левое.
Молодцы буков и Злий Грицько