 ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Апостроф".

Зазначається, що з незрозумілих причин автобус з'їхав із проїжджої частини, після чого перекинувся.

Як кажуть очевидці подій, автобус злетів на грунт, а при перевороті придавив на смерть двох пасажирів.

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За попередніми даними, причиною аварії могло стати перевищення швидкості в умовах густого туману і низької видимості.







