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Все про:ДТП (2613) Донецька область (2337)

 ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано. ФОТО

На КПП "Олександрівка" в окупованій частині Донецької області мікроавтобус з'їхав з дороги і перекинувся. 2 людини загинуло, 11 потрапили до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Апостроф".

Зазначається, що з незрозумілих причин автобус з'їхав із проїжджої частини, після чого перекинувся.

Як кажуть очевидці подій, автобус злетів на грунт, а при перевороті придавив на смерть двох пасажирів.

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За попередніми даними, причиною аварії могло стати перевищення швидкості в умовах густого туману і низької видимості.

ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано 01
ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано 02
ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано 03
ДТП під окупованим Донецьком: біля блокпоста бойовиків перекинувся автобус, двоє загиблих, 11 травмовано 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159274
 
 
 Топ коментарі
 
Из Макеевки ехал с пенсами к ненавистным укропам за соцпомощью и пенсией?
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вчора лягали під гусениці і колеса моїх бтр, вчора ходили на "референдуми", вчора зривали горло, призиваючи х у...йла.... а сьогодні я їм пенсію повинен виплачувати... - а може краще пішли вони...? пуйлу поміж булок!!!!!!
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Номер на бусі український а не днрівський! Тобто в автобусі їхали пенсіонери на територію України, або з України з пенсією, номери або вже перечипили на українські, або ще не встигли замінити на днрівські! Україна має заборонити пасажирські перевезення мікроавтобусами і через лінію розмежування також! Тільки великі автобуси!
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а як ти лумер розгледів? воно ж запіксельовано
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На останньому фото шматочок ненавистного для донбасят прапора на номері видно.
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то мо' вони і збили маршрутку за прапор?
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Шота не то.

Не могло13 человек на микроавтобусе с украинским номером ехать в районе Каргила.
Украина больше 5-6 человек не пропускает.
У 200 рублёвого должен быть номер DPR
Фото левое.
Молодцы буков и Злий Грицько
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вчора лягали під гусениці і колеса моїх бтр, вчора ходили на "референдуми", вчора зривали горло, призиваючи х у...йла.... а сьогодні я їм пенсію повинен виплачувати... - а може краще пішли вони...? пуйлу поміж булок!!!!!!
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Это 200-рублёвый, их через нулевой украинский не пропускают.
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Из Макеевки ехал с пенсами к ненавистным укропам за соцпомощью и пенсией?
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макака коалу макала в какао - коала лєніво какао лакала
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Ездют, ездют. Они барахлом тарятся в Ростове. Обои лучше всего в Таганроге брать
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Путешествуют к бандеровцам, хоть и ненавидят... пусть простят меня за черный юмор патриоты из неподконтроля.
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Головне, що його не перекинув натівський "Абрамс".
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Водятел как диды хотел уничтожить что-то немецкое, уничтожил бус "мерседес" и еще 2 "фрага", прям как диды под сралинградом.
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Чомусь не можу прорюмсатись. Чи піти щось з'їсти з гірчицею? Може, вичавлю сльозу...
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Похоже мандрыкинский мост, или поворот на Новоалександровку. Где там после Каргила такой указатель.
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Там де 4х полосная переходит в 2х полосную, на мосту
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Да и х** й с ними. На две крысы стало меньше.
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