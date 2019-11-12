 Який кум, такий і Джокер: Ківа, що обіймається з Медведчуком у Раді. ФОТО ДНЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кожен із нас сьогодні трохи "Джокер"", - написав Ківа у фейсбуці.
Вслід за цим він сфотографувався, обійнявшись із колегою по партії, кумом Путіна Віктором Медведчуком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кожен із нас сьогодні трохи "Джокер"", - написав Ківа у фейсбуці.
Вслід за цим він сфотографувався, обійнявшись із колегою по партії, кумом Путіна Віктором Медведчуком.
Почему он летает на московию?
Коломойський приїхав в Україну, щоб сховатися від ФБР - ЗМІ.
Давай пруф, що Порошенко ховається від ФБР США.
Шефом Порошенка Медведчуком?
Якого він відродив, та дав йому можливість створити СМІ, та заробляти. торгуючи російським дізпаливом, якого 40% ринку України?
Где митинги, где пикеты, где в конце-концов вой в социальных сетях? Где это всё!? Вопрос, понятное дело - риторический..
Їх цим психозом накручували, але вони пасивні.
віддай маску зелі, це його.
Зеленский был поставлен как переходное звено, за ним медведчук.. запомните этот твит
-Ну з газом напряг,экономим.На грошах жаба сидела.Ну,а шары Кива в кармане катает
Все перевірено на власній особі (шимПанЗе) -чим більше сміху тим легший доступ до багатства лохів.