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 Який кум, такий і Джокер: Ківа, що обіймається з Медведчуком у Раді. ФОТО ДНЯ

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа прийшов сьогодні до парламенту в масці кіноперсонажа Джокера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен із нас сьогодні трохи "Джокер"", - написав Ківа у фейсбуці.

Вслід за цим він сфотографувався, обійнявшись із колегою по партії, кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Який кум, такий і Джокер: Ківа, що обіймається з Медведчуком у Раді 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159268
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, а куда делось нытье и крики о том, что Медведчук до сих пор не сидит?
Где митинги, где пикеты, где в конце-концов вой в социальных сетях? Где это всё!? Вопрос, понятное дело - риторический..
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Який з нього Джокер? Це звичайне Дрочило. 😁
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А хіба при минулій владі мертвечук вільно не літав до параші?
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Так а кто сейчас мешает зеБЕНИНОму телепузику заняться медведчуком? Кто?
Почему он летает на московию?
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Тому що у ФБР США до Порошенка питань НЕМА.
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https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-priyihav-v-********-schob-shovatisya-vid-fbr-zmi/904445
Коломойський приїхав в Україну, щоб сховатися від ФБР - ЗМІ.


Давай пруф, що Порошенко ховається від ФБР США.
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порох тоже кум путена і літає на московію ?
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Люди кажуть, що сусід по іспанській дачі... брешуть мабуть...
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Звичайно ж брешуть. Путін публічна людина, ТАКЕ сховати явно не можливо. Дайте посилання, коли там Путін хоча б раз в житті був ? У нього в Росії десь коло 30 держдач,на абсолютній більшостті він ніколи не був і не буде, нащо йому ще й та Іспанія? Особисті статки ніхто не знає, від 150 мільйонів і до трильярда, чи двох.Такі гроші ніколи не можливо розтратити на себе. Ну люди , звичайно ж по собі міряють, думають як це круто-ДАЧА в Іспанії.Не розуміють, що для дачі треба поряд аеродром персональний, порт теж персональний, бо обслуга Путіна в , на зарубіж це від пів-тисячі осіб. Але, можливо, якась дача і є, можливо і не одна , скоріше всього зареєстрована на мініндел срасеи,або на ліву особу, можливо таких дач багато, це ще з СССРаки повелось, їх використовують для втручання в внутрішні справи інших країн, для взяток чиновникам, для шпигунства. Жаль що не маємо розслідівання, що то там за дачі і чиї. Можливо пороху тулили як хабар, але не зрослося. Я б ще , з натяжкою, повірив в особистий острів путена, зі своїм аеропортом , а так-ТУФТА
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вот вот сразу на пороха так поэтому и сменили его чтоб были изменения почему нет посадок мертвечука зе поклоники?ваш прокуро Рябошапка ваше сбу в чем дело также как и порох и луцык сабботируете посадки?порох виноват опять?а кто назначил пороховского министра мвд Авакова?новое лицо есть ответ?
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Кива хочет маской Джокера прикрыть свое погоняло Дрочера? Не получится.Войдет в историю как Дрочер.
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мені дуже приємно що иу вас малорос як кість у горлі. Так і треба. Будете якось уживатись порохоботи
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??? Медведчук доверенное лицо Порошенко... ты на кого батон крошишь? тебе что Порох не нравится?
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Малоросами в первой в мире Конституции Филиппа Орлика - в первой Конституции Украины называются украинские крестьяне - село. А ты кого под словом малорос имеешь ввиду?
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Тебя жаба давит,шо на месте дрюкана должен быть ты?
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Ким він має бути задоволений?
Шефом Порошенка Медведчуком?
Якого він відродив, та дав йому можливість створити СМІ, та заробляти. торгуючи російським дізпаливом, якого 40% ринку України?
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Вам зайшов цей жарт? Тодi раджу переглянути серiал Свати та випуски 95 кварталу, там там такого "гумору" багато.
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Галопиридол 6мг киве уже есть показания
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Кстати, а куда делось нытье и крики о том, что Медведчук до сих пор не сидит?
Где митинги, где пикеты, где в конце-концов вой в социальных сетях? Где это всё!? Вопрос, понятное дело - риторический..
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Я вважаю, що це залізний доказ того, що все виття було організоване ольгінськими ботофермами ЗЕбіли настільеи тупі й безпорадні, що не можуть бути організаторами.
Їх цим психозом накручували, але вони пасивні.
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Когда смотришь со стороны, на это все... то кажеться, что это какой-то позор и гниль страны.
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Чтобы в зале заседаний играть в карманный бильярд ИН-КОГ-НИ-ТО.
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Пети на фото с друзьями не хватает 😂😂😂
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зато на фоне видишь, сколько зе!билов маячит. Ты должен быть доволен.
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ківа ! хелоуін вже минув !
віддай маску зелі, це його.
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То пэтина.
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Пошла борьба за статус называться клоуном .
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А Мертвечук йому. Ось в них голандський штурвал і буде.
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Який з нього Джокер? Це звичайне Дрочило. 😁
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Ну тепер може і на трибуні дрочити, ніхто не впізнає
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У него справка от психиатра есть...... Ему можно...... Он может и голеньким по ВР побегать!!!
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Неплохая работка у этого клоуна, дурака валять.
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Кива недавно видос запилил, мол осуждают его) ******* такая, то он онанизмом занимается, то сделавшего ему замечание водителю угрожает голову отрезать, а теперь с мертвечуком обнимашки! Он прав, его не осуждать надо, его просто повесить надо и все тут. Скинемся ему на венки?)
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Дрочун Кива жгёт не по-децки! Медведчуку можно без грима Крюгера исполнять - морда серийного маньяка. На Ютубе уже достал всех этот картавый мудак своей сепарской рекламой.
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"Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде" - как долго пятая колонна беса путлера будет качать права и позировать в ВР, точно так вёл себя Рошен, и вашим и нашим, и чем это закончилось знают и видят все, так Зе этого хочет?
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цілеспрямовано дискредитують Президента України, парламент, а в їх особі Україну, як державу.
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Самоуверенный баловень судьбы Кива уверен что он умнее, юморнее, сильнее и находчивее всех. Но ведь он простой канатоходец без страховки с завязанными глазами со всеми вытекающими.
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доктора вызывать надо, раньше клоуны пороха в попу целовали, а сейчас медведчуку в наследство достались, что Кива, что Черновол, что Гончаренко... всех и не упомнишь
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Киву выпускают на люди для того, что бы голосовавшие за Зеленского не чувствовали себя полными идиотами, а знали, что бывают экземпляры еще хуже.
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В 2014 году было много предательства - например Иловайск. Кива на то время якобы воевал, а теперь он на службе у врагов Украины. Интересно почему у военной прокуратуры и СБУ нет вопросов к киве?
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За все это хорошо платит фашисткая москва так что кива подзаработал !
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Складывается такое впечатление, что все наши доморощенные "кумовья" от политики - "джокеры".
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Яке їхало таке і здобуло!!! В Ківи діагноз шизофренія підтверджується!
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Зєля - продукт Пороха,а ці два піндора - продукт вже Зєлі...Вони наступні,по законам жанру,хто буде їх продуктом?..
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Яке їхало таке і здибало!!! В Ківи діагноз шизофренія підтверджується!
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По Ківі дурдом вже не просто плаче а ридає цілими днями. Цуй придурок скінчить якщо не в цій установі, то на нарах. Якщо не дальше.
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как нужно себя потерять и не уважать чтобы после того как был героем боев с росийскими окупантами в составе добробата...стать другом и соратником кума ***...ла против которого и пошёл оборонять страну в своё время...кива-ты хуже наркомана. Ты просто ноль. Не удивительно что тебе бабы не дают и только дрочить можешь прилюдно.
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надо еще посмотреть на каких колчаковских фронтах дрочер воевал... электроопору кажется спасал с отброскиным под крымом...
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Девіз Ківи "Одного разу виставився дебілом на публіку - не здавайся, йди до кінця, покажи що ти кончений дебіл"!
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Абс. згоден. А ще , на мою думку, на підході проект Закону про Захист честі та гідності Президента. Не ну ти поглянь, як тільки його не називають - Зеля,моника, пассажир,дужедякула, організм. Це не я придумав - творчість народа.Я його називаю - семимісячним(недоношеним). і через 42 рочки це нам боком виходить
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медведчуку следует подумать прежде чем обниматься с дрочером - он мог руки и не помыть...
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не не не не Джокер!Дрочер. И капут. Це пожизненно.
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Медведчук - это следующий президент Украины, к нашему несчатью...
Зеленский был поставлен как переходное звено, за ним медведчук.. запомните этот твит
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Так,а я не зрозумiв куме,в чому прикол?Де все отi кулi з газом.Феерверки,разкидання грошей?
-Ну з газом напряг,экономим.На грошах жаба сидела.Ну,а шары Кива в кармане катает
Який кум, такий і Джокер: Ківа, що обіймається з Медведчуком у Раді - Цензор.НЕТ 8815
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Вся ця вистава телепузиків присвячена для відвернення уваги лохторату від факту експропріації землі у вищеназваного лохторату.
Все перевірено на власній особі (шимПанЗе) -чим більше сміху тим легший доступ до багатства лохів.
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