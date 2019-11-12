 Який кум, такий і Джокер: Ківа, що обіймається з Медведчуком у Раді. ФОТО ДНЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен із нас сьогодні трохи "Джокер"", - написав Ківа у фейсбуці.

Вслід за цим він сфотографувався, обійнявшись із колегою по партії, кумом Путіна Віктором Медведчуком.

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