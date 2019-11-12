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 Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 листопада, відбувається чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Із самого ранку під стінами парламенту тривають мітинги на підтримку і проти земельної реформи, а правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону.

Тим часом, Рада призначила Шапрана членом Ради НБУ замість Милованова, прийняла в першому читанні зміни до законодавства про держслужбу, що спрощують процедуру звільнення чиновників, підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка", ухвалила за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину, а також заявила про намір зробити іспит з іноземної мови при вступі до вишів обов'язковим.

Разом з тим, в "Слузі народу" пояснили, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі: "Можливо, треба буде провести додаткові консультації з іншими фракціями".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 01

Пленарне засідання Верховної Ради 12 листопада.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 02

Богдан Яременко (СН)


Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 03

Андрій Деркач (позафракційний, праворуч) і Вадим Новинський (позафракційний).

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 04

Андрій Парубій (ЄС, крайній праворуч), Микола Величкович (ЄС, стоїть спиною) і Степан Кубів (ЄС, крайній зліва).

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 05

До Деркача і Новинського приєднався Олександр Абдуллін ("Батьківщина").

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 06

Сергій Соболєв ("Батьківщина") розповідає про щось очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко і Григорію Немирі ("Батьківщина").

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 07

Андрій Кожем'якін ( "Батьківщина", зліва) та Денис Монастирський (СН, праворуч).

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 08

Віктор Балога-хихотун ( "За майбутнє", по центру) вітається з Антоном Кіссе.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 09

Ярослав Железняк ("Голос", крайній праворуч) розповідає про щось Святославу Вакарчуку ("Голос", по центру) і Сергію Рахманіну ("Голос", крайній зліва).

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 10

Глава фракції СН Давид Арахамія розмовляє з колегами.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 11

Денис Монастирський спілкується з Галиною Янченко.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 12

Тим часом, Дмитро Любота (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 13

У чаті під назвою "Робота" активно обговорювалася тема помічників, а також закликали голосувати за законопроєкт №2233 про внесення змін на ринку електроенергії:

- Давайте осіб 20-30 помічників відправимо, тільки живих. Щоб якщо треба було кричати - то кричали)

- Колеги, стежимо за тим, щоб голосували 2233, і не виходимо із залу. Ми стежимо за тими, хто отримав команду по телефону не голосувати. Дякую за розуміння

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 14

Писклинець Ігор надіслав повідомлення Люботі: "Сказали мені, що на 31.10 зареестровано угод на 11 млн. Занесуть перелік я скину. Каже зараз вже не можна реєструвати, щоб було жовтнем".

Зазначимо, що Ігор Писклинець є заступником голови Надвірнянської райради.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 15

А ось і прохання не голосувати за законопроєкт 2233.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 16

Олександр Дубінський і Андрій Деркач.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 17

Ірина Геращенко (ЄС) спілкується зі спікером Дмитром Разумковим.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 18

Нардепи від СН.


Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 19

Андрій Іванчук (позафракційний) і Михайло Радуцький (СН).

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 20

Богдан Яременко (СН) спілкується з Євгенією Кравчук (СН) і Микитою Потураєвим (СН).

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 21

Дубінський після розслідування журналістів прийшов у Раду у футболці "#мама любит скорость".

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 22

Нардепи від  СН.

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 23

Антоніна Славицька (ОПЗЖ) читає "компліменти" на свою адресу

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 24

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 25

"Нє, цей лук, звичайно, sexy, але ОПЗЖ в цілому нагадує" Повстання ходячих мерців ".

Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, Повстання ходячих мерців в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи 26

Нардепи в ложі Кабміну. Ірина Геращенко робить селфі.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159243
 
 
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Обнаружен еще один кнопкодав.
Им стал Василий Нимченко, который громко выступал за введение наказания за кнопкодавство.
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...стадо ублюдков...впрочем как всегда все 30 лет!
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не успел..за всяких кравчуков и морозов точно помню...
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Яременко and ladies. Хоть картину пиши. А 11млн - это немного, бывало и хуже.
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Нові радівські диригенти - нащадки Чечетова
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При входе в ВР телефоны нужно сдавать на хранение.
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мама любит скорость...а пейсатый ложил на вас всех по ходу...
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- Мама, я порезал яйца.
- Сыначка, не вгоняй маму в гроб. Ты на кухне или в ванной?
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не тіко тарихфи не знизили, зарплату теж не підняли.
а обіцяли ж..
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Миша Круг,прибыл в Раду выступить с концертом
Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи - Цензор.НЕТ 4939
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Підпис під третім фото...
Андрей Деркач (внефракционный, справа) и Вадим Новинский (внефракционный)
...треба дещо виправити:
Андрей Деркач (внефракционный, справа) и Вадим Новинский ("**** православная").
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Деркач така ж православная с.ка,як и Новинский Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи - Цензор.НЕТ 2851
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По суті так. Але в Новинського то вже позивний. Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи - Цензор.НЕТ 4003
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