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 Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Назад, у майбутнє

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Строго за ГОСТом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нова ідеологія

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

За тезами з'їзду СН

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Суперзлочинець" у ВР

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

І перетворювався в організм

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Модель економіки

Нова ідеологія Слуги народу, ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Змій-миротворець

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159239
 
   
 Топ коментарі
 
По-моему, по логике событий с другого конца змея-Хуйла должна быть не жопа с хвостом, а ЗЕ.
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Штирлиц гнал в своей машине. Дома гнать было слишком рискованно.
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По-моему, по логике событий с другого конца змея-Хуйла должна быть не жопа с хвостом, а ЗЕ.
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гост не гост, на новини, а оці впередібігущі журнашлюжки уже давно осточотіли людям: убили, зарізли
розчленили ,
ну скільки можна смаковать крайненегативом на почве простой уголовщиньі.
в єтом давно пора порядок навести. один поперед другого спішить про цю заразу повідомити.
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а место 1+1 или СТБ не пробовали смотреть Громадське Эспрессо РадиоСвобода ???
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а вы заметили, куда-то пропала баба Йуля.. не звонит, не пишет, не выступает по ТВ...))
Новая идеология "Слуги народа", ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2436
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А що їй виступати?- Все йде за планом Кремля.
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Да,да,зеля с петей услужили кремлю.
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Зубожіння кончилось, говорить не о чем.
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так зе приговор по как же они совместно могли услужить кремлю
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Была в пятницу у Шустера. Правда, я не смотрел-не слушал, только гостей глянул.
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так это не йуля. это внд капительман.
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Убого...
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оооо слышно как начинается треск ваЗелиновых пердаков!!)))))))))))
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до меня наконец дошло почему вазелин так рветься встретиться с ******:
он хочет подарить ему свой велосипед, чтобы тот сразу добреть начал, как почтальон печкин.
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про одной жопой на разных стульях очень точно
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Во-во ! Тєму бритих сосків і пуза не розкрита. Непорядок !
Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1726
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Файно! Особливо про формат новин. Але гумор доволі гіркий - бо дійсно є загроза вляпатись в державний будуй, що зветься "тоталітаризм" Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4263
Про "соціалізм-лібералізм" згадався крамольний анекдот радянської доби:

"На всемирном форуме коммунистических партий обсуждался дискуссионный вопрос - будут ли в эпоху коммунизма существовать деньги? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого нет..."
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