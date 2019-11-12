 Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Назад, у майбутнє
Строго за ГОСТом
Нова ідеологія
За тезами з'їзду СН
"Суперзлочинець" у ВР
І перетворювався в організм
Модель економіки
Змій-миротворець
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Назад, у майбутнє
Строго за ГОСТом
Нова ідеологія
За тезами з'їзду СН
"Суперзлочинець" у ВР
І перетворювався в організм
Модель економіки
Змій-миротворець
Більше фотошопів дивіться тут
розчленили ,
ну скільки можна смаковать крайненегативом на почве простой уголовщиньі.
в єтом давно пора порядок навести. один поперед другого спішить про цю заразу повідомити.
он хочет подарить ему свой велосипед, чтобы тот сразу добреть начал, как почтальон печкин.
Про "соціалізм-лібералізм" згадався крамольний анекдот радянської доби:
"На всемирном форуме коммунистических партий обсуждался дискуссионный вопрос - будут ли в эпоху коммунизма существовать деньги? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого нет..."