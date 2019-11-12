 У 22-річного поліцейського, який відкрив стрілянину в метро Харкова, вилучили речовину, зовні схожу на психотропи, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Перебуваючи в наряді, правоохоронець близько 2 години ночі начебто помітив сторонніх осіб на зачиненій станції метрополітену та викликав наряд спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. Прибувши на місце виклику, спецпризначенці виявили, що поліцейський зачинився в одній із службових кімнат, а коли вийшов з неї - здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік колег.

Під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб.

Поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Дії поліцейського кваліфіковано за ст.348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 22-річний поліцейський відкрив стрілянину в метро Харкова.

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