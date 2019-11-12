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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Метрополітен (390) Правоохоронні органи (394) стрілянина (1080) Харків (1555) ДБР (618)

 У 22-річного поліцейського, який відкрив стрілянину в метро Харкова, вилучили речовину, зовні схожу на психотропи, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Полтаві розслідують обставини стрілянини з табельної зброї поліцейським сектору патрульної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області на станції метро "Наукова" в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Перебуваючи в наряді, правоохоронець близько 2 години ночі начебто помітив сторонніх осіб на зачиненій станції метрополітену та викликав наряд спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. Прибувши на місце виклику, спецпризначенці виявили, що поліцейський зачинився в одній із службових кімнат, а коли вийшов з неї - здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік колег.

Під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб.

Поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Дії поліцейського кваліфіковано за ст.348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 22-річний поліцейський відкрив стрілянину в метро Харкова.

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У 22-річного поліцейського, який відкрив стрілянину в метро Харкова, вилучили речовину, зовні схожу на психотропи, - ДБР 01
У 22-річного поліцейського, який відкрив стрілянину в метро Харкова, вилучили речовину, зовні схожу на психотропи, - ДБР 02
У 22-річного поліцейського, який відкрив стрілянину в метро Харкова, вилучили речовину, зовні схожу на психотропи, - ДБР 03
У 22-річного поліцейського, який відкрив стрілянину в метро Харкова, вилучили речовину, зовні схожу на психотропи, - ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159236
 
 
 Топ коментарі
 
Забув дописати: "в предмети схожі на поліцейських".
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А стріляв з предмета, схожого на пістолет, предметами, схожими на кулі?
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і все таки авакян потужний рехфарматар і прахфісанал! )))
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А стріляв з предмета, схожого на пістолет, предметами, схожими на кулі?
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Забув дописати: "в предмети схожі на поліцейських".
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Від наркоти мабуть заклинило клин затвору. На зоні тепер буде довго згадувати цей свій "тріп".
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Золотой ключик на фото, это где карабас барабас психотроп прятал У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР - Цензор.НЕТ 5211
У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР - Цензор.НЕТ 1101
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і все таки авакян потужний рехфарматар і прахфісанал! )))
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Людям зброя не потрібна, лише поліції !!! У поліції спеціальні тренінги для підготовки володіння зброєю
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Так "рехвормований і вмотивований" до галюників...
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Ну хоть так... будет очищаться "реформированная" аваковым полиция от уё...в в своих рядах.
А как хвалились! С какой помпой "реформировали"! ...новая красивая форма, "приусы" вместо "бобиков" и "жигулей", девушки красавицы в полицейской форме... И массовое селфи с улыбающимися копами-красавцами.
И куда это всё делось? Те праздничные моменты уже по-истёрлись из памяти, но, зато, осталась прежняя мусарка, токо в красивой и дорогой упаковке.
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употреблял тоже взглядом, внешне похожее ?
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