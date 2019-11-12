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Все про:вирубка (45) ліс (264) СБУ (4883) Харківщина (809)

 Угруповання, які нелегально виробляли деревне вугілля на Харківщині, завдали понад 21 млн грн збитків державі, - СБУ. ФОТО

Діяльність 22 угруповань, які здійснювали незаконну вирубку лісу та екологічно небезпечну переробку оптових партій деревини, блокувала в Харківській області Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, у Балаклійському районі учасники груп організували протиправну вирубку дерев твердих порід для підпільного виробництва вугілля для продажу. Заготовлену сировину ділки переробляли у саморобних печах, які не мали необхідних захисних систем та забруднювали повітря шкідливими речовинами. Готову продукцію вони реалізовували через місця роздрібної торгівлі.

Діяльність ще чотирьох нелегальних виробництв блоковано в Ізюмському, Вовчанському, Балаклійському і Красноградському районах.

В Ізюмі оперативники СБУ виявили підпільні склади, на території яких зловмисники зберігали готове вугілля та здійснювали його фасування. Під час обшуків правоохоронці вилучили там понад п’ятдесят тонн деревного вугілля, пакувальні матеріали та фасувальне обладнання. Вартість вилученої продукції становить понад півтора мільйона гривень.

"Варто зауважити, що більшість екологічно шкідливих виробництв знаходилась у безпосередній близькості до населених пунктів регіону і загрожувало здоров’ю їх мешканців", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив проєкт "Ліс у смартфоні" для контролю вирубки дерев

За висновками економічних та інженерно-екологічних експертиз, діяльність угруповань завдала збитки державі на понад 21 мільйон гривень. Наразі у межах кримінальних проваджень розпочатих за ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) та ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних схем з державними лісовими ресурсами.

Угруповання, які нелегально виробляли деревне вугілля на Харківщині, завдали понад 21 млн грн збитків державі, - СБУ 01
Угруповання, які нелегально виробляли деревне вугілля на Харківщині, завдали понад 21 млн грн збитків державі, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159222
 
 
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Вчера начали , а сегодня нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству ?
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Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 6735 Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 2191 Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 613Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 1908

Волынская, Сумская, Одесская, Днепропетровская (на фото)
и все остальные области, где есть просто посадки или огромные массивы леса
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а в это время:
В Лондоне покупают поместье сэр Юрий Луценко и герцогиня Ирина

Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 5712
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Всегда беру украинский уголь для шашлыков(и буду брать).
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Это наше национальное достояние. Его нельзя на шашлыки.
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50 тонн угля, жесть, сколько же эти уроды погубили деревьев..., один из видов деревьев твердых пород - это дуб..., прощайте дубовые рощи..., эти твари посягнули и на жизнь будущих поколений - наказание должно быть максимально суровым, а не просто - "выход под залог в 2 000 грн"...
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