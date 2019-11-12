 Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость". ФОТО

Народний депутат від "Слуги народу", що став фігурантом розслідування журналістів про активи його родини, включно з автопарком із 17 автомобілів, з'явився в парламенті у футболці з написом "#мама любит скорость".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фразу "мама любит скорость!" Дубінський сказав, коментуючи журналістам наявність у його матері автомобіля Maserati.
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Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що родині Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів.Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159221
Меньше шансов опозориться на весь мир.
Еще вопросы есть?
один раз мы увидели заправленный пиджак в ширинку... у Президента,
а теперь каждый день видим ширинку, заправленную в пиджак... в роли преЗЕдента (с)
Типа, ну да -я мудак, но вы для меня плесень, которую я даже не замечаю.
Такой посыл где-то?
Интересно, кто его родители. Шо то ни где ни слова за его маму-папу
Судя по футболке - ему ее привезли из страны оккупанта
У Янека был зоопарк в Межигорье, с павлинами, гепардами и страусами... но его никто не видел.... А КОЛОМОЙШМАН решил не мелочится.... и сразу в Раду переселил свой ЗООПАРК, на общее обозрение...... Теперь народ видит, какие чудесные у него ЗВЕРЬКИ....
хавайте, лохи!
СкоРей бы эту нечисть зеленую на ростов прогнать уже
(ну вы и лошары, зебилята......)