 Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фразу "мама любит скорость!" Дубінський сказав, коментуючи журналістам наявність у його матері автомобіля Maserati.

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Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що родині Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів.