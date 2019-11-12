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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6037) розслідування (1572) Дубінський (31)

 Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость". ФОТО

Народний депутат від "Слуги народу", що став фігурантом розслідування журналістів про активи його родини, включно з автопарком із 17 автомобілів, з'явився в парламенті у футболці з написом "#мама любит скорость".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці #мама любит скорость 01

Фразу "мама любит скорость!" Дубінський сказав, коментуючи журналістам наявність у його матері автомобіля Maserati.

Також читайте: Ці квартири та автомобілі моя сім'я придбала ще в кінці 90-х, - Дубінський прокоментував розслідування Bihus.info

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що родині Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159221
 
 
 Топ коментарі
 
жлоби хизуються жлобством
боже, бережи Україну!
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Вы путаете. В Украине нет обязанности оформлять имущество на того человека, который заработал на него деньги. В том, что имущество оформляется на мам, теть, жен и т.п. - нет ничего противозаконного. Противозаконное - это когда источник твоего дохода преступный. Но по источникам дохода Бигус ничего не сказал, только лишь намеки. Даже если Дубинский брал бабки за неразглашение компромата, то это находится в плоскости морали, а не УК. Для того уровня коррупции, в которой мы все живем - это детская шалость, не больше.
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Це не в площині моралі, Гужву за таке судять. Це називається вимагання і за таке є стаття...
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Выпросит дубинку на свою тупую голову, чмо бородатое
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Футболка очень удобна.
Меньше шансов опозориться на весь мир.
Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 5773
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Тебе прямо в глаза сцут, даже не утруждаясь уже называть это "божьей росой". И тебе это нравится. Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 9771
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Ты снова без паранджи? Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 3745
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Мальчик, ты дебил?...хотя, шо я спрашиваю,ты ж зебобик, да еще руснявый.
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Все? Заправь пиджак в штаны, мурзилка. Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 1074
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Ты, видимо, в зебилятнике за умного считаешься, русский?
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Черпай полной ложкой стеб дубинского Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 1770
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А еще лучше с голой задницей, т.е. торсом Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 406 . Правда,кацап?
Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 3329
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Не знаю. Я твои вкусы не разделяю.

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И Крым украинский.
Еще вопросы есть?
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извините что встреваю! пардон!
один раз мы увидели заправленный пиджак в ширинку... у Президента,

а теперь каждый день видим ширинку, заправленную в пиджак... в роли преЗЕдента (с)
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Брехня, Вася. Брехня. Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 9519
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это позорное фото пети только для скреп православных)) магерини в ес парламенте стрингами светанула при рукопожатии в наклоне,но так и работает униженная)) никто и не заметил и не помнит уже))
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это называется изгалятся, и отсутствие совести...
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Это так показательно.

Типа, ну да -я мудак, но вы для меня плесень, которую я даже не замечаю.

Такой посыл где-то?
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Дуромер не нужен . Достаточно спросить , "за кого ты голосовал ?"
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Это только у Пети-барыги были друзья хапуги? А Зели-шута все "белые и пушистые" Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 8942? Если семья этого чела приобрела все эти квартиры и авто в 90-х, прозванных в народе лихими, то на 99% там не все чисто. Кстати, сам дубинский аж 1981 г.. р.
Интересно, кто его родители. Шо то ни где ни слова за его маму-папу
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Его папа - какой-то крупный чиновник в дыныре.Возможно,через сынка в Киеве отмывал денежки с лугандона.
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Вот зедебилы конченные, просто капец. Им уже говном морду мажут, а они все оправдывают своих зеленых боссов. Просто какая-то биомасса без мозгов, но с желудками и карманами. И что, в 90 можно было воровать аж бегом, и теперь твоему дубынскому по кличке ложь-****** может дать орден за заслуги???? Нализал твой урод дубынский у бени, за то что мочил прошлую власть, лизал со смаком, а вы, зелебобитки подлизывали вместе с ним! Только он бабла нарубил от жадности, а вы, убогие, лижете даром, еще и хвалите
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Вообще-то НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ обязан находится в среде государственного языка. За это ему украинцы платят зарплату из налогов.
Судя по футболке - ему ее привезли из страны оккупанта
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дубинский украинским владеет через микрофон в ухе))
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А Ви як рузкоізичний коментатор теж йому саме за це платите чи Ви словацьким депутатам відстьогуєте? Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 46
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Надо Петиным депутатам его потролить ,прийти в футболке с надписью "Прокуратура любит маму и сына Дубинских"
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Отличный троллинг лохов которые голосовали за него и ему подобных
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Если говно покрасить в зеленый цвет оно все равно останется говном
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Они не просто ссут в глаза, это просто душ Шарко или брандпойт.
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Зебилы в таких случаях восхищаются, как остроумно очередной их слуга порохоботов "опустил". И как-то не осознают при этом, скудоумные, что это именно им в глаза ссут, а не порохоботам. Для порохоботов-то в таком поведении разных дубинских ничего удивительного и неожиданного нет. А вот зебилы упорно продолжают восхищаться, сидя в дерьме, как виртуозно и с юмором им на голову насрали.
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Нуууу, себя назвать "ботом"(примитивная программа).....
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Синку, слова ;порохобот; та ;бандерівець; давно стали синонімами.
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Один дроче, другий строче, третій на рАялЄ Пуєм грає... 95-й Портал даЙОт очЄрЄдной кАнцЄрт, мля... Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 93
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Вот и говорю..... ЗООПАРК БЕНИ КОЛОМОЙШМАНА....
У Янека был зоопарк в Межигорье, с павлинами, гепардами и страусами... но его никто не видел.... А КОЛОМОЙШМАН решил не мелочится.... и сразу в Раду переселил свой ЗООПАРК, на общее обозрение...... Теперь народ видит, какие чудесные у него ЗВЕРЬКИ....
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раньше крали и скрывали, а теперь гордятся.
хавайте, лохи!
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А в нормальній країні, це чмо, повинно було піти у відставку, правоохоронні органи - збудитися карними справами про незаконні доходи, вимагання скоєне групою осіб за попередньою, змовою (він же не сам цю програму робив, так?), ухиляння від сплати податків тощо. І мама на машрутці, швидко, як вітер, возила би йому до СІЗО чай та цигарки.
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Если хотите жить только для себя любимого как Дубинский, - никогда не брезгуйте грязными деньгами,которые вам дают и полностью исключите из своей жизни понятия: честь,совесть, жалость, мораль, достоинство и уважение к обществу, в котором живете.
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Так он же еврей. У них мораль противоположна нашей. Эгоизм - благо, обман - праведное дело. Почитайте их религиозную литературу - это чистой воды сатанизм. Таких людей следует изолировать от общества и не подпускать на пушечный выстрел.
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"мама любит скорость... , а у папы не стоит ..."
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Зелені, він знущається над вами. Це, як хвороба. Щоб вилікуватись, потрібно визнати, що захворів. Ця зелена бактерія, сподівається, що ваша "болячка " перейде в хронічну форму, і щоб він не втнув, ви самі його й виправдаєте. Лікуйтесь, будь ласка, бо ...
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Все вірно,так і повино було бути,бо майже всі хто проголосував за цей Зброд,інакше не назовеш,йшли під гаслом: ГІРШЕ НЕ БУДЕ!!! А виявляється,що може бути,бо під шумок туди пройшли пройдисвіти вищого гатунку!! Там всі,від ярих ненависників України,до безмежних патріотів(але таких 1%),від недоумків-до гарних спеців,одним словом--ЗБРОД!!!
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Это так по русски, приоткрываться женщинами... Тем более матерью! Вывод однозначен - подонок.
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Тепер одна проблемка,раніше 95 квартал йщов на 1+1 а зараз по всіх каналах,і цей хіт-парад дебілів пора вже припиняти,зебобіки повесились трохи,може досить країну принижувати,нехай би бубочка йшов далі по роялю хером товкти,
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Ну и мразь!подонок зеленый!
СкоРей бы эту нечисть зеленую на ростов прогнать уже
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Якщо на скорості, поспіхом, або у неділю робити дітей, то можливо отримати такого виродка...
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НИ ХРЕНА СЕБЕ -С Л У Г А!!!!!
(ну вы и лошары, зебилята......)
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Надеется, что после разгона Рады его возьмут в "95 квартал". Эх, надежды юношу питали...
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Это хуцпа. Ребята отрыто и нагло стебутся над всем украинским народом. Безнаказанно.
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Лучше б написал: "Ср-ть на вас ,на всех хотел!"...Хоть что то честно
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ЗЕприматы так и не поняли, что их избранники не просто куй ложили на свой элехторат, а еще ехидно смеються с них
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