 Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано". ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я купила дуже дорогий ВАК апарат (70 тис.) в реанімацію гнійного відділення і дуже потрібен ще один! Борт з пораненими прилетів у середу, в суботу у мене вже були зібрані гроші на один ВАК апарат. Сьогодні я була в реанімації, куди привезли воїна 24 років з важким пораненням, - написала вона. - Без нього може бути все дуже погано. ВАК день і ніч викачує всю гидоту з ран".
За словами Юсупової, апарат коштує 100 тис., але їй вдалося знайти зі знижкою за 70 тис. І ще є 11 тис. на другий.
"У мене змінився номер карти 4627 0551 5012 8394 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк", - повідомила волонтерка.
Шёл шестой год войны..
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20180912-vidomyj-volonter-rozkryv-masshtaby-dopomogy-roshen-armii/
Денежная помощь
https://fakty.ua/235043-korporaciya-roshen-napravila-na-blagotvoritelnost-bolee-240-mln-grn
Что купил передал для армии, военных, раненых 95 квартал за последние 3 года?
Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій/
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
Roshen построил энергосберегающий двухэтажный дом для военных стоимостью 37 млн грн.
https://www.segodnya.ua/ukraine/roshen-postroil-energosberegayushchiy-dvuhetazhnyy-dom-dlya-*******-stoimostyu-37-mln-grn-1309182.html
Что есть по "кварталу" за последние 3 года?
Там фото есть, на который видно, что именно он передает спецназу.
По построенным домам мне показывать накладные на кирпич и штукатурку?
Задавай в гугле "Roshen построил энергосберегающий двухэтажный дом для военных", получишь десяток ссылок, может и нароешь документ.
Не игнорируй вопрос о помощи военным от квартальных за последние 3 года.
Не только же мне на вопросы отвечать.
Странная логика: если 1 газета написала, то это скорее выдумка, а если на 10 ресурсах написали, показали сюжеты на Прямом и 5 канале - то это правда
Я верю только документам, прости.
Не только же мне на вопросы отвечать."
Потому что нечего сказать и показать.
"Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать..."
Оно хочет нам доказать на шестом году войны, что ***** здесь нет.
О чем с ним можно говорить?
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
шойто в эйтои истории не товойтоили клован не клован или раком не раком или львы не львы
Барига, не мародьорАйтішник арахнофоб іншої думки. Чого це він свої кревні яким-то карателям має переводити?
Військовий бюджет зростає рік від року, а МО не може визначити потреби...
А она пиарится на народных деньгах.
Я сдам деньги, но только не юсуповой.
Пациенткам приходится твои обязанности выполнять.
Позорище.
Наверное для тех, кто действительно помогает, а не для "писателей", которые ни копейки никому не дали.
Жлобы такие оригинальные...
Ну хоть волонтера в покое оставил...
Так,так,так- на 90%. Бо "за крок до миру"(с) ж *****....
дискредитация всего и вся, дискредитация ВСУ, дискредитация добробатов, дискредитация ветеранов ...
На ключевые проблемы развития страны власти системно реагируют только под давлением массовых акций протеста и падения рейтинга.
ДБР сегодня через суд официально добилась решения о предоставлении им секретного стратегического замысла применения ВСУ (!!!) - бл@дский цирк!
А все дело в том, что вопиющая некомпетентность стала доступной там, наверху!
И все очень просто - рейтинг доверия к армии и волонтерам выше, чем рейтинг президента!
Ось ім'я і телефон менеджера зі збуту безпосередньо від китайського виробника.
Ms. Sunny Li
Tel: 86-752-5300546
Адреса:
4L Health Co., Ltd
No. 108 Dongxin Rd., Dongjiang Hi-Tech Dist., 516000 *******
China, People's Republic
Telephone +86 752 5300952
Fax +86 752 5300546
info@foryounpwt.com
http://www.foryounpwt.com
Це, звичайно, не гівном плювати, тому переважній кількості ботів недоступно.
Дикість країни третього світу
Зімбабве .
Гондурас.
Навіть гірше .
Дикуни і злодії.