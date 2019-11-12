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Все про:допомога (920) волонтери (528) Юсупова (2)

 Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано". ФОТО

У Київський військовий госпіталь потрібен апарат вакуумної терапії ран (VAC) для викачування гною з ран 24-річного українського воїна, доставленого вчора.

Про це на своїй сторінці в Facebook  повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я купила дуже дорогий ВАК апарат (70 тис.) в реанімацію гнійного відділення і дуже потрібен ще один! Борт з пораненими прилетів у середу, в суботу у мене вже були зібрані гроші на один ВАК апарат. Сьогодні я була в реанімації, куди привезли воїна 24 років з важким пораненням, - написала вона. - Без нього може бути все дуже погано. ВАК день і ніч викачує всю гидоту з ран".

За словами Юсупової, апарат коштує 100 тис., але їй вдалося знайти зі знижкою за 70 тис. І ще є 11 тис. на другий.

"У мене змінився номер карти 4627 0551 5012 8394 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк", - повідомила волонтерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова

Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: Без нього може бути все дуже погано 01
Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: Без нього може бути все дуже погано 02

Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: Без нього може бути все дуже погано 03

Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: Без нього може бути все дуже погано 04
Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: Без нього може бути все дуже погано 05

Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: Без нього може бути все дуже погано 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159216
 
   
 Топ коментарі
 
Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелораненого бойца

Шёл шестой год войны.. Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 8227
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Боже, який жах, бідний воїн. І з отими потворами ви хочете жити в одній країні та гарантувати їм безпеку? Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 7978
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"Рошен" сотни снайперских винтовок купил, дома для военных строил.
Что купил передал для армии, военных, раненых 95 квартал за последние 3 года?
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Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелораненого бойца

Шёл шестой год войны.. Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 8227
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Скорее шел первый год нового *********** "надо просто перестать стрелять".
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А до этого лично Свыней было закуплено 100500 таких аппаратов?
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А ты сколько их купил? Что купил рошен нагуглить можно, выкати свои покупки, покажи пример.
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хоть 1 нагугленный документ покажи. Только вереск порохосрани про это, не более. Конкретная дата покупки. У кого покупали . за сколько и т.д. - сейчас мычать будешь про Зеленского в ответ?
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Ты читать умеешь? Я спрашивал про ДОКУМЕНТЫ про снайперские винтовки, а также у кого покупали, за сколько.. вместо этого ты косишь под дурочка и даешь ссылку на порохобота Бирюкова, который туманно сообщает: "при прямом содействии компании РОШЕН.." Даже если это правда , то "купить винтовки" и "прямое содействие" может быть ОЧЕНЬ разными вещами.
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ты редиска я уже писал - лично видел винтовки - переданные Порохом в ССО - а ты подлец конченный .просто подлец
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та забий болт на того уйо*ка,то напівсєпарна тупа мразота...
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Так передал или подарил винтовки? Разницу видишь?
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"Рошен" сотни снайперских винтовок купил, дома для военных строил.
Что купил передал для армии, военных, раненых 95 квартал за последние 3 года?
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Документы есть про "Рошен" сотни снайперских винтовок купил, дома для военных строил." - или кто не верит на слово в этот бред - тот агент Кремля и Трампа?
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Например.

Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій/

https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html

Roshen построил энергосберегающий двухэтажный дом для военных стоимостью 37 млн грн.

https://www.segodnya.ua/ukraine/roshen-postroil-energosberegayushchiy-dvuhetazhnyy-dom-dlya-*******-stoimostyu-37-mln-grn-1309182.html

Что есть по "кварталу" за последние 3 года?
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так документы есть про эту благотворительность? Пойми, это написано на неком ресурсе ukrmilitary, без всяких пруфов, и даже автор этой новости не обозначен - что по сути все равно, что надпись на заборе.
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колорто в своем репертуаре...
Там фото есть, на который видно, что именно он передает спецназу.
По построенным домам мне показывать накладные на кирпич и штукатурку?
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Да я вижу, что он винтовки передает. За чей счет они куплены - есть внятная информация?
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По домам показать договор о строительстве домов. Документ о передаче денег из Рошен - подрядчику строительства.
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Я не бухгалтер "Рошен". Многие СМИ об этом сообщали.
Задавай в гугле "Roshen построил энергосберегающий двухэтажный дом для военных", получишь десяток ссылок, может и нароешь документ.

Не игнорируй вопрос о помощи военным от квартальных за последние 3 года.
Не только же мне на вопросы отвечать.
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Многие СМИ об этом сообщали.

Странная логика: если 1 газета написала, то это скорее выдумка, а если на 10 ресурсах написали, показали сюжеты на Прямом и 5 канале - то это правда Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано" - Цензор.НЕТ 409
Я верю только документам, прости.
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"Не игнорируй вопрос о помощи военным от квартальных за последние 3 года.
Не только же мне на вопросы отвечать."
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Документы есть, что это не фейк? Может чего то там и начали стоить.. за счет бюджетных средств.. я не в курсе.
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Где здесь про помощь квартальных миллионеров армии за последние 3 года?
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мы это не обсуждали. Не прыгай с темы на другую тему.
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Это все одна тема благотворительности и колорто упорно не хочет обсудить что дал армии страны ее нынешний главнокомандующий хотя бы за последние три года.
Потому что нечего сказать и показать.
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Ясно, ускакала окончательно. Сори, я тут не могу обсуждать все обо всем.
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Выдохся, бедося? Знакомая картина.

"Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать..."
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Документы предоставь о благотворительности Порохни или проваливай отсюда.
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что такое колорто, чтобы здесь на форуме указывать кому-то что делать?
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истинно порохоботская логика: на фото Порошенко передает винтовки = Порошенко за свои деньги купил винтовки и подарил их
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довбой*б,покажи документ на наявність в тебе мозга.
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С удовольствием. После того как представишься и покажешь документ, что ты Человек, а не ботва мародерская.
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Алла, так "Квартал" уже сколько лет убыточный, им бедным, самим на хлеб не хватает.
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Боже, який жах, бідний воїн. І з отими потворами ви хочете жити в одній країні та гарантувати їм безпеку? Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 7978
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Не просто вимагають безпеку для сепарів, а такі, як Сміцький вимагають амністію для вбивць українців.
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Зєленскій разваліваєт страну Парашенка!! Доколе!!!
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У мене одне питання - коли ви вибираєте м"ясо на базарі чому ви не купуєте смердюче з зеленою пліснявою?
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Так вы, порохоботы, Кнура на мясо выбирали? От же неблагодарные
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Я намагаюсь знайти аналогії для кращого розуміння створіннями з нищого щаблю еволюції. Ось ви вже починаєте щось розуміти.
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А ты, птушник, не заморишься доказывать, что ты выще створиння потому что тянешь мазу за маргинальную Свыню? Кстати, по мнению одного из древнелатинских зрадофилов, аналогия показывает лишь уровень сравнивающего и не является аргументом в диспуте
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Після "древнелатинский" у мене взагалі питань до вас нема.
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Так и меня пытань нема к базарному ПТУшнику с его критериями выбора власти. Хорошо, что вас как кот насрал
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H e l l a s, Днепропетровец, Maks Kolorto чому ви синхронно перейшли на тему екскременти? Що вас так об"єднує? Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 2622
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Выще створиння, расскажи как ты выбираешь сыр , колы раз в пьять рокив прыизждыш у Кыив. Отой за симсот грывень не бэрэш? Бо дорогый и спорчэный с плєсєнью?
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С сиру не їм, я їм торти - виключно Рошен, бо вони якісні і смачні.
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Якщо слідувати вашій логіці, то треба купувати коричневу субстанцію яка смердить лайном? Нє, вибачайте))) То ви самі таке смакуйте)))
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Порохоботы ее и не покупают. Бесплатно берут в сортирах. Им нравится. Они нелюди.
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В кАбуле бывал? В Абу-Даби?
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Ваши варианты?? Положить еще по 20 тысяч человек с каждой стороны??
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Если положить 20 тыщь днровцев высокоточным оружием и что бы наши потери были минимальны или совсем их не было, то я двумя руками за!!!! Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано" - Цензор.НЕТ 7006 Может тогда они поймут, что с Украиной шутки плохи? Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано" - Цензор.НЕТ 9448
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А если это будут 20 тыщь ВСУшников. Или 10 тысяч одних, 10 тысяч других?? У вас память имеется?? Вы помните при каких условия подписывался Минск-2?? А что если Минска-3 в случае провала не будет, а будет ЛДНР на всем левобережье??
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Да кацлы получили огрызок несчастной луганской и донецкой областей. Какое, читай выше ваще что я писал, левобережье... Или ты веришь что гава и мотосрола могли дойти до Житомира?
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Мариуполь вполне могли забрать. Опять что мешает РФ реально включится в это военный конфликт?? Ни помощь вооружением, спецами, а именно ввести регулярную армию?? Санкции США?? Озабоченность ЕС?? Потому что никто в здравом уме не пойдет на конфликт против государства имеющего ЯО.
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Но ведь Порох отстоял Мариуполь. А он как оказался - важнее Луганска и даже Даунецка Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано" - Цензор.НЕТ 2473
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Порох подписал Минск-2, выполнение которого сейчас все считают зрадой зрадною. Это была капитуляция.Как долго ЕС будет терпеть убытки из-за санкций?? Вы же понимаете что затягивание времени играет не на пользу Украине.
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Что Вы ему пытаетесь доказать? Оно же, лишнехромосомное, знает правду, но пишет, "что мешает РФ реально включится в это военный конфликт?? Ни помощь вооружением, спецами, а именно ввести регулярную армию??"
Оно хочет нам доказать на шестом году войны, что ***** здесь нет.
О чем с ним можно говорить?
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Зараз волонтеркою займеться ГБР, НАБУ і САП з СБУ на предмет незаконного збагачення.
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За Зєбіла заспівай, чи такої методички тобі ще не видали?
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Зебил такого не говорил, в отличие от твоего сыеьоносого истукана
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Точно не казав, він крім того ще й нічого не робив. Навіть податки платить на Кіпрі.
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
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Я це ще до першого туру писав, але всі ж розумні, баригу всюди шукали...
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пришел клован и поставил раком львов
шойто в эйтои истории не товойтоили клован не клован или раком не раком или львы не львы
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Арахамія має 25 000 000 доларів самих заощаджень. Не бажає поділитися?
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Барига, не мародьор Айтішник арахнофоб іншої думки. Чого це він свої кревні яким-то карателям має переводити?
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Ну, це безладдя якесь!
Військовий бюджет зростає рік від року, а МО не може визначити потреби...
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А є якісь **** реквізити а не просто номер картки?
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юсупова может купить 100 таких аппаратов.
А она пиарится на народных деньгах.
Я сдам деньги, но только не юсуповой.
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Просто моей маме очень люди помогали... одна женщина, видно пациентка, 10тыщ выслала -теперь я всем буду помогать)
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Помогла бы сначала маме.
Пациенткам приходится твои обязанности выполнять.
Позорище.
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А тебе кто поможет? Помоги себе сам. И.Кива Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 5828
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Пусть хоть один "волонтер" покажет не чек, а банковскую распечатку расходов с карты на которую собирают деньги!! Да никогда и никто и нигде этого не увидит. И здесь сейчас вой поднимется. Вот вам и вся волонтерская деятельность.
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Фото чеков для кого выкладываются?
Наверное для тех, кто действительно помогает, а не для "писателей", которые ни копейки никому не дали.
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А что на чеке кроме стоимости товара видно сколько Юсупова получила и сколько потратила именно на благотворительность?? Это замыливание за километры видно. Покажи банковскую распечатку ВСЕХ расходов и поступлений на карту и все!! Вопрос закрыт! Но никто не показывает, у всех нахимичено.
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Я должна показать распечатку чужой карты?
Жлобы такие оригинальные...
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Не ты а Юсупова, а ты больше плати ей ничего не видя, ей будет приятно. Правильно Зеленский сказал я - не лох, и понятно почему вам стало обидно.
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"Не"лохи, купите сами и лично передайте военным помощь, можете прийти в госпиталь и передать в руки военным.
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А государство, а Порошенко-Зеленского заставить выполнить свой долг нет? Слабо? За бляхи задницу рвут под Радой, а тут еще иди плати, а чиновники воровать будут то, что ДОЛЖНО было заплачено из бюджета.
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О! переоделся и уже перешел к бомбежке ПП и ЗВ.
Ну хоть волонтера в покое оставил...
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отправила немного. порохосрань дрыстая сами тут зарабатывают поэтому они точно не отправят.
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Я теж відправив, але я... "порохосрань".
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За останні місяці допомога фронту впала на 90%....
Так,так,так- на 90%. Бо "за крок до миру"(с) ж *****....
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Ви помітили, як зебіли на цій гільці разом з кацапаськими тролями дискридитують взагалі ідею волонтерства? Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано" - Цензор.НЕТ 4889
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разве только волонтёрство?
дискредитация всего и вся, дискредитация ВСУ, дискредитация добробатов, дискредитация ветеранов ...
На ключевые проблемы развития страны власти системно реагируют только под давлением массовых акций протеста и падения рейтинга.

ДБР сегодня через суд официально добилась решения о предоставлении им секретного стратегического замысла применения ВСУ (!!!) - бл@дский цирк!

А все дело в том, что вопиющая некомпетентность стала доступной там, наверху!
И все очень просто - рейтинг доверия к армии и волонтерам выше, чем рейтинг президента!
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Денег на аппараты у государства нет. Все ушли на закупку непотребных катеров и МАЗов. От которых на войне никакой пользы нет. Бывший президент хорошо подзаработал на этой войне.
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Апарат, про який йдеться, насправді винайдений і виробляється китайською фірмою. Справжня назва FORYOU NPWT. Він НЕ коштує 3000 доларів, а в РАЗИ ДЕШЕВШЕ. Апарат став коштувати 3000 доларів після того, як його в Україні перемаркували на "Heaco" і накинули сотні процентів до ціни.

Ось ім'я і телефон менеджера зі збуту безпосередньо від китайського виробника.

Ms. Sunny Li
Tel: 86-752-5300546
Адреса:
4L Health Co., Ltd
No. 108 Dongxin Rd., Dongjiang Hi-Tech Dist., 516000 *******
China, People's Republic
Telephone +86 752 5300952
Fax +86 752 5300546
info@foryounpwt.com
http://www.foryounpwt.com
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То зроби добре діло - зателефонуй Наталії і запропонуй дешевше.
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Скидаємось, панове.
Це, звичайно, не гівном плювати, тому переважній кількості ботів недоступно.
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Держава не в змозі забезпечити військові шпиталі необхідним обладнанням і медикаментами.
Дикість країни третього світу
Зімбабве .
Гондурас.
Навіть гірше .
Дикуни і злодії.
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