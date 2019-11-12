 ФСБ РФ завербувала українського десантника, військовий мав дезертирувати з ЗСУ і виступати на російському телебаченні, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який уже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ.

Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році склав російську присягу та був відправлений до Сирії захищати "русский мир".

"Саме на Близькому Сході розпочалася його співпраця з ФСБ. Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої на Луб’янці спеціальної операції із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії", - повідомили в СБУ.

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За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його "викривальні" виступи планувались на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ.

Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом. Під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України.

Наразі колишній військовий знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці з спецслужбами РФ встановлюватиме слідство.

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