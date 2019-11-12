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Все про:контррозвідка (143) пропаганда (1279) СБУ (4883) ФСБ (791) ЗСУ (375)

 ФСБ РФ завербувала українського десантника, військовий мав дезертирувати з ЗСУ і виступати на російському телебаченні, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла інформаційній спецоперації ФСБ РФ щодо дискредитації українських Збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який уже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ.

Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році склав російську присягу та був відправлений до Сирії захищати "русский мир".

"Саме на Близькому Сході розпочалася його співпраця з ФСБ. Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої на Луб’янці спеціальної операції із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії", - повідомили в СБУ.

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За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його "викривальні" виступи планувались на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ.

Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом. Під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України.

Наразі колишній військовий знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці з спецслужбами РФ встановлюватиме слідство.

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ФСБ РФ завербувала українського десантника, військовий мав дезертирувати з ЗСУ і виступати на російському телебаченні, - контррозвідка СБУ 01
ФСБ РФ завербувала українського десантника, військовий мав дезертирувати з ЗСУ і виступати на російському телебаченні, - контррозвідка СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159204
 
   
 Топ коментарі
 
А гораздо раньше они завербовали одного артиста. Он должен был дезертировать из студии Квартал-95 - это первое дело, а уж опосля... (с)
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Так они и взяли крысчанина. Читай статью внимательно. "Там тоже наши люди" ещё не раз приведет к печальным последствиям.
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а скільки ж такої погані поруч валандається....Матір Божа...Тітушня вже повилазила...зєлєгнійний шабаш ватяної нечисті продовжується на святій українській землі...
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Зачем вербовать. Там на россии хватает и беженцев. Бери любого.
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Так они и взяли крысчанина. Читай статью внимательно. "Там тоже наши люди" ещё не раз приведет к печальным последствиям.
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Сходство на фото очевидно! И там и там лицо в квадратах. Кстати на второй фотке его родственник?? Очень уж лица похожи.
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На втором фото есть еще его брат, он стоит за ним, тоже одно лицо.
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Такого не могло быть при шоколаднике
Военный десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно оккупированного страной-агрессором Крыма. Источник: https://censor.net.ua/p3159204
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это вам не мелочь по карманам тырить, рядовой боец мог сдать все планы генштаба на кацап тв
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ДБР отримає доступ до держ. таємниці по рішенню злодюг в мантіях,- тоді вже нікого і вербувати не потрібно
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а скільки ж такої погані поруч валандається....Матір Божа...Тітушня вже повилазила...зєлєгнійний шабаш ватяної нечисті продовжується на святій українській землі...
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Виноват Зе, что в 2018 году не проверили его инфо, и не знали что он воевал за россиян в Сирии .
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Щось забагато возитись заради одного виступу для бидла.
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Так он все время сливал инфо, а не просто готовился к выступу . Молчат где он был в ЗСУ .
Это дно и приговор песикам, принять российского военного в ЗСУ в годы командования шоколадника.
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Вот не пойму, чего в ВСУ берут на службу с паспортом РФ. Ведь есть же масса украинцев, желающих пойти на фронт.
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Мабуть старий український паспорт показав. Але наше СБУ - саме круте СБУ в світі не проведеш!!!
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"При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт - это такой пустяк, что об этом смешно говорить." (с)
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А гораздо раньше они завербовали одного артиста. Он должен был дезертировать из студии Квартал-95 - это первое дело, а уж опосля... (с)
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Ценный агент, наверное, ефрейтор. Такую операцию провалили, НАГРАДИТЬ премией в миллион долларов. Кто там сейчас в СБУ начальник?
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Ось із-за таких, як,ти, розумних, в Україні, 73% лайна.
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Якби не затримали, то в зомбоящику з'явилась би друга Савченко.
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Скільки таких перевертнів ще є і буде при незакритому кордоні, при ,,заробітчанах,, в РФ,при вільно курсуючих потягах до рашки...Незрозуміло, до речі, як воно примудрялося відповідати на військове привітання СлаваУкраїні - Героям Слава, тримаючи дулі в обох руках ?
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лишний раз убеждаешься, что украинские контрразведчики - редкие ыдыйоты, обучавшиеся по методичкам, подготовленным такими же ыдыйотами-преподавателями... но еще дурнее его вербовщик, который хотел, чтобы агент дезертировал из ВСУ и выступил на российском телевидении... а вот если бы украинцы сделали подставу, потом вывели его вербовщика и этого вербовщика перевербовали - это бы где-то в чем-то было бы с умом... но у СлаБоУмных уже нет людей, которые знают это ремесло... там одни искусствоведы...
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Ну дезертирував би і виступив, що від цього би змінилось, навіть на московії розумні люди вже те лайно не дивляться.
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Що ти такє, щоб тут людей поганити, які чітко виконали свою роботу та затримали шпигуна? Ти кацапе піднатужся, якщо зможеш та мову українську вивчи спочатку.
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Якій там виступ. Він почув що на Росія петушат безкоштовно рузге зольдат
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На Донбасе и в Крыму, 90 процентов таких "наших".
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"ФСБ РФ завербовала украинского десантника...." судя по прочитанному тексту не завербовало десантника, а заслало уже готового ихтамнета...
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Показуйте цього виродка цілодобово на всіх вечірніх шоу по телебаченню з зізнаннями та коментарями силовиків, а не крутить весь час 95 квартал! та російськи серіали....
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