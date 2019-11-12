 "Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників", - Порошенко після перегляду кінокартини "Додому". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

"Разом з Мариною нарешті подивилися "Додому" Нарімана Алієва. Глибоке, болюче і символічне кіно. Фільм-докір. Всім тим, на чиїй совісті – тисячі зламаних долей. Фільм-послання. Що розказує усьому світу страшну правду. Фільм-притча. Про подорож до втраченого дому. Через особисту історію однієі сім’ї він розкриває велику трагедію – кримських татар і українців. Фільм-відповідь. Що Крим точно повернеться додому, в Україну", – поділився враженнями Порошенко.

Під час спілкування із членами творчої групи та глядачами Петро Порошенко зазначив, що українська прем’єра фільму дуже символічно збіглася у часі із рішенням Міжнародного суду ООН, який підтримав позов України проти Російської Федерації за фінансування тероризму та дискримінацію кримських татар на окупованому півострові.

"Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, аніж десятки державних чиновників", – переконаний Порошенко.

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Він також висловив надію, що фільм отримає належну високу оцінку Американської кіноакадемії, адже саме стрічка "Додому" представлена від України на премію Оскар як найкращий іноземний фільм. Ця кіноісторія вже отримала визнання на кількох авторитетних кінофорумах. А міжнародна прем’єра відбулася на Каннському фестивалі у програмі "Особливий погляд".

Нагадаємо, раніше драма "Додому" Нарімана Алієва увійшла в число потенційних номінантів премії Європейської кіноакадемії, відомої як "Європейський Оскар".

"Додому" - повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи вмирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у фільмі зіграли Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Дике поле").

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