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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників", - Порошенко після перегляду кінокартини "Додому". ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною відвідали прем'єру художнього фільму "Додому" в кінотеатрі "Жовтень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

"Разом з Мариною нарешті подивилися "Додому" Нарімана Алієва. Глибоке, болюче і символічне кіно. Фільм-докір. Всім тим, на чиїй совісті – тисячі зламаних долей. Фільм-послання. Що розказує усьому світу страшну правду. Фільм-притча. Про подорож до втраченого дому. Через особисту історію однієі сім’ї він розкриває велику трагедію – кримських татар і українців. Фільм-відповідь. Що Крим точно повернеться додому, в Україну", – поділився враженнями Порошенко.

Під час спілкування із членами творчої групи та глядачами Петро Порошенко зазначив, що українська прем’єра фільму дуже символічно збіглася у часі із рішенням Міжнародного суду ООН, який підтримав позов України проти Російської Федерації за фінансування тероризму та дискримінацію кримських татар на окупованому півострові.

"Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, аніж десятки державних чиновників", – переконаний Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У прокат виходить висунутий на Оскар фільм Нарімана Алієва "Додому". ВIДЕО

Він також висловив надію, що фільм отримає належну високу оцінку Американської кіноакадемії, адже саме стрічка "Додому" представлена від України на премію Оскар як найкращий іноземний фільм. Ця кіноісторія вже отримала визнання на кількох авторитетних кінофорумах. А міжнародна прем’єра відбулася на Каннському фестивалі у програмі "Особливий погляд".

Нагадаємо, раніше драма "Додому" Нарімана Алієва увійшла в число потенційних номінантів премії Європейської кіноакадемії, відомої як "Європейський Оскар".

"Додому" - повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи вмирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у фільмі зіграли Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Дике поле").

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Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників, - Порошенко після перегляду кінокартини Додому 01
Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників, - Порошенко після перегляду кінокартини Додому 02
Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників, - Порошенко після перегляду кінокартини Додому 03
Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників, - Порошенко після перегляду кінокартини Додому 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159196
 
   
 Топ коментарі
 
А на допрос в ГБР у него нет времени заехать? "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой" - Цензор.НЕТ 2752
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-Господин Порошенко, вы почему не явились на допрос??
- У меня уважительная причина.
- Какая???
- В кино ходил.
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А на допрос в ГБР у него нет времени заехать? "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой" - Цензор.НЕТ 2752
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Портновско-рыговская свора недовольна
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Есть, но он решил уступить очередь Дубинскому и Яременко.
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Зачем ему Крым,если у него дом в Испании ? Туда и сбежит.
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Это тот дом в Марбелье, где они с соседом ****** по очереди подстригают живую изгородь? И когда это делает Петр Алексеич, то смотрит на соседа с ненавистью и даже плюет в его сторону, когда он не видит "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой" - Цензор.НЕТ 3421
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После просмотра фильма полуостров возвращен(Пеца)
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Его чиновники да, а вот Зеркаль сделала больше .
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Вернула Крым?
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Чё, некогда было хотя бы 9 класов закончить?
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Петро ,Домой -на рідне Придністровя у м.Бендери!
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-Господин Порошенко, вы почему не явились на допрос??
- У меня уважительная причина.
- Какая???
- В кино ходил.
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Когда в последний раз кто-то жаловался, что он не пришел на допрос?
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Бывший президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Допрос был запланирован на понедельник.
"Не пришел он", - сообщило ведомство.
Ранее Порошенко не пришел на допрос 5 и 7 ноября.
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По какому делу не пришел свидетельствовать и в каком качестве он там проходит?
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Как сообщалось, сегодня глава ГБР заявил, что бюро изучает действия бывшего руководства Украины и выясняет, умышленно ли украинских моряков отправили в Керченский пролив.
Ранее Труба сообщал, что ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Экс-президента не могут принудительно допросить до января 2020 года. Все производства находятся на разных стадиях, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый. 11.11.2019
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Понятно, дельце по кляузе луганского Портнова.

"ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый..."

"Экс-президента не могут принудительно допросить до января 2020 года."

Были бы доказательства вины, Труба сделал бы запрос в Раду и зепутаты, имеющие значительно больше, чем 226 голосов, легко сняли бы прикосновенность уже сегодня.
Значит, доказательств вины нет.
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Липецкая фабрика работает как и прежде и радует стол россиянина,ну и налоги в казну рф конечно
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Вот это поворот ! А пруфы будут ? шо якобы Зеленский купил там недвигу именно ПОСЛЕ аннексии ? Или как обычно - соевое пустобрёхство ?
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оце не треба маніпулювати! Квартира придбана у 2013 р., Крим захоплено у березні 2014р. Цього всього вже пообсмоктували в інтернеті - і ось знову знайшли сокиру під лавкою....
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Люблю самокритичность ( или сказал не подумавши)
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Надалі з такими фільмами буде туго.
"Скоти", тільки "скоти" и ніяких "Кіборгів", "Додому".
Не ті часи ...
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Если опустить патриотизм, то и эти фильмы на один раз. Тягомотина
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Все смотрел. Во времена торрентов и онлайн-видиотек это не проблема.
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"Все смотрел..."

Да ладно, трындеть.))
Невозможно посмотреть все. Хотя бы десяток названий украинских фильмов, снятых в последние 5 лет, Смытский может написать, которые посмотрел?
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смотрю как тут Мониковские ЗЕлефилы активизировались! а то в ветках про капитуляцию, сдачу территорий и продажу украинской земли - ни единой вазелиновой гнилой души !!!!!))))
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вот и один из представителей вазелинового стада
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Петрушка дуже скромна людина, не десятки, а тисячі чиновників на чолі з ним абсолютно нічого не робили, хіба що цукерки, та броневагани для військових....
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Дааа...
То вам не політичне мило - сріяльчик слуга народу.
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Ні-ні-ні, мильно-парашний блокбастер "Скоти" їхнє все.
Які там Бунюелі та Фелліні... Ай-Кью зелених олігофренів дозволяє лише маніфестацію рефлекторної копролалії (та й копрофагії) у відповідь на друковане сполучення літер "Порошенко"
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Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
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пецин кругозор в кругу долляров и низкопробных кинишек. повелаб его министерская дочка в оперу, что ли.
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"Гораздо больше, чем десятки государственных чиновников"

Таким образом, этот Порохатый кино-рецензист и себе в укор ставит?
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Я очень недоволен Зеленским. Почему до сих пор мародер Порошенко на свободе. Почему не расследованы взрывы на складах при Порошенко, которые оставили Украину без боеприпасов и нанесли урон на миллиарды долларов? Почему не расследована и не прекращена запущенная Порошенко пирамида ОВГЗ, которая напрямую ведет к дефолту?
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Порошенко продолжает играть роль "Лучшего друга крымскотатарского народа". Порошенко из тех предприимчивых субъектов,которые не откажутся и от поддержки Дьявола,лишь бы набить карман золотом.
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фільм Нарімана Алієва "Додому" - історія кримського татарина Мустафи, який їде з окупованого Криму до Києва, щоб забрати тіло старшого сина, вбитого на війні з Росією
Источник: https://censor.net.ua/b3158808

Это фэнтези.
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Мордва, фентезі це ординске пропагандолово Ми із будущєго
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Оказывается надо просто смотреть политизированные фильмы и Крым с каждым просмотром будет все ближе и ближе к Украине. Вот так вот.
Теперь ясно откуда растут ноги у 5-летней политики Поросенко по отношению к Крыму.
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