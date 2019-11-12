 "Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, ніж десятки державних чиновників", - Порошенко після перегляду кінокартини "Додому". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".
"Разом з Мариною нарешті подивилися "Додому" Нарімана Алієва. Глибоке, болюче і символічне кіно. Фільм-докір. Всім тим, на чиїй совісті – тисячі зламаних долей. Фільм-послання. Що розказує усьому світу страшну правду. Фільм-притча. Про подорож до втраченого дому. Через особисту історію однієі сім’ї він розкриває велику трагедію – кримських татар і українців. Фільм-відповідь. Що Крим точно повернеться додому, в Україну", – поділився враженнями Порошенко.
Під час спілкування із членами творчої групи та глядачами Петро Порошенко зазначив, що українська прем’єра фільму дуже символічно збіглася у часі із рішенням Міжнародного суду ООН, який підтримав позов України проти Російської Федерації за фінансування тероризму та дискримінацію кримських татар на окупованому півострові.
"Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, аніж десятки державних чиновників", – переконаний Порошенко.
Він також висловив надію, що фільм отримає належну високу оцінку Американської кіноакадемії, адже саме стрічка "Додому" представлена від України на премію Оскар як найкращий іноземний фільм. Ця кіноісторія вже отримала визнання на кількох авторитетних кінофорумах. А міжнародна прем’єра відбулася на Каннському фестивалі у програмі "Особливий погляд".
Нагадаємо, раніше драма "Додому" Нарімана Алієва увійшла в число потенційних номінантів премії Європейської кіноакадемії, відомої як "Європейський Оскар".
"Додому" - повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи вмирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у фільмі зіграли Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Дике поле").
- У меня уважительная причина.
- Какая???
- В кино ходил.
Допрос был запланирован на понедельник.
"Не пришел он", - сообщило ведомство.
Ранее Порошенко не пришел на допрос 5 и 7 ноября.
Ранее Труба сообщал, что ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Экс-президента не могут принудительно допросить до января 2020 года. Все производства находятся на разных стадиях, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый. 11.11.2019
"ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый..."
"Экс-президента не могут принудительно допросить до января 2020 года."
Были бы доказательства вины, Труба сделал бы запрос в Раду и зепутаты, имеющие значительно больше, чем 226 голосов, легко сняли бы прикосновенность уже сегодня.
Значит, доказательств вины нет.
"Скоти", тільки "скоти" и ніяких "Кіборгів", "Додому".
Не ті часи ...
Да ладно, трындеть.))
Невозможно посмотреть все. Хотя бы десяток названий украинских фильмов, снятых в последние 5 лет, Смытский может написать, которые посмотрел?
Гигант мысли и отец демократии. ))
То вам не політичне мило - сріяльчик слуга народу.
Які там Бунюелі та Фелліні... Ай-Кью зелених олігофренів дозволяє лише маніфестацію рефлекторної копролалії (та й копрофагії) у відповідь на друковане сполучення літер "Порошенко"
Таким образом, этот Порохатый кино-рецензист и себе в укор ставит?
Источник: https://censor.net.ua/b3158808
Это фэнтези.
Теперь ясно откуда растут ноги у 5-летней политики Поросенко по отношению к Крыму.