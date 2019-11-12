 Позашляховик в'їхав у вантажівку на трасі Київ-Чоп, загинув один із пасажирів, двоє травмовані, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Аварія сталася поблизу с. Копилів Макарівського району Київської області.

"Водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся з припаркованою вантажівкою. В результаті – один з пасажирів загинув на місці пригоди", - повідомили в Нацполіції.

Водій позашляховика зазнав травм грудної клітки, живота, множинних забоїх тіла та черепно-мозкової травми.

Ще одна 15-річна пасажирка зазнала тілесних ушкоджень у вигляді травми живота, перелому ключиці і травми голови.

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