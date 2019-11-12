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Все про:ДТП (2613) Київська область (1058) Нацполіція (8492)

 Позашляховик в'їхав у вантажівку на трасі Київ-Чоп, загинув один із пасажирів, двоє травмовані, - Нацполіція. ФОТО

На трасі "Київ-Чоп" у Київській області сталася ДТП, унаслідок якоїх одна людина загинула, ще двоє зазнали травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Аварія сталася поблизу с. Копилів Макарівського району Київської області.

"Водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся з припаркованою вантажівкою. В результаті – один з пасажирів загинув на місці пригоди", - повідомили в Нацполіції.

Водій позашляховика зазнав травм грудної клітки, живота, множинних забоїх тіла та черепно-мозкової травми.

Ще одна 15-річна пасажирка зазнала тілесних ушкоджень у вигляді травми живота, перелому ключиці і травми голови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинуло двоє людей у Полтаві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Позашляховик вїхав у вантажівку на трасі Київ-Чоп, загинув один із пасажирів, двоє травмовані, - Нацполіція 01
Позашляховик вїхав у вантажівку на трасі Київ-Чоп, загинув один із пасажирів, двоє травмовані, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159159
 
 
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Пипец -- здоровья и еще раз здоровья и не садиться с аконавтами за рулем Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3271
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фура на проезжей части стоит. А водитель джипа гнал за 120..
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Травму той мудак отримав ще при народженні, родову...
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Это городской паркетник, а не внедорожник.
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Это даже не паркетник,а хэтч с увеличенным клиренсом.
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