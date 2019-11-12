 Партію нових патрульних автомобілів передано в підрозділи охорони держкордону, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що зі 114 одиниць автомобільної техніки, які надійдуть у прикордонні підрозділи в 2019 році, 95 - кросовери Renault Duster.

Серед додаткових опцій, якими оснащено автомобілі для служби на кордоні, - металевий захист двигуна, бамперів та оптики.

Також усі автомобілі дообладнано засобами радіозв'язку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні в Києві зупинили автомобіль з п'яним дипломатом за кермом: водій хотів втекти, але не зміг. ФОТОрепортаж

"Рішенням Голови Держприкордонслужби затверджено розподіл цієї техніки по органах охорони державного кордону. Автомобілі у найкоротший термін будуть доставлені до підрозділів, де найактивніше проявляється протиправна діяльність", - зазначив заступник директора департаменту – начальник управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби Сергій Букоємський.





Фото: пресслужба Держприкордонслужби