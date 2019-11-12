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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Партію нових патрульних автомобілів передано в підрозділи охорони держкордону, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чергова партія нових патрульних автомобілів вирушила в підрозділи охорони державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що зі 114 одиниць автомобільної техніки, які надійдуть у прикордонні підрозділи в 2019 році, 95 - кросовери Renault Duster.

Серед додаткових опцій, якими оснащено автомобілі для служби на кордоні, - металевий захист двигуна, бамперів та оптики.

Партію нових патрульних автомобілів передано в підрозділи охорони держкордону, - Держприкордонслужба 01

Також усі автомобілі дообладнано засобами радіозв'язку.

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Партію нових патрульних автомобілів передано в підрозділи охорони держкордону, - Держприкордонслужба 02

"Рішенням Голови Держприкордонслужби затверджено розподіл цієї техніки по органах охорони державного кордону. Автомобілі у найкоротший термін будуть доставлені до підрозділів, де найактивніше проявляється протиправна діяльність", - зазначив заступник директора департаменту – начальник управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби Сергій Букоємський.

Партію нових патрульних автомобілів передано в підрозділи охорони держкордону, - Держприкордонслужба 03
Партію нових патрульних автомобілів передано в підрозділи охорони держкордону, - Держприкордонслужба 04
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159150
 
   
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Нужно отвести войска от границы, что бы не дратувать соседей
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скоро ПОЛИЦИЯ тоже получит 800 НОВЕНЬКИХ авто иномарочек за ПОЛ-ЯРДА кровных это получается по 26 000 ЗЕленых , ((((( любят так полицию НЕХИЛО !!!
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главное на борта крестики нанести. я бы еще написал - "Снамебох, дэнги давай, давай дэнги".)
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надеюсь дУстеры были собраны где небудь в Румунии а не на параше.
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Наверное много ума надо,чтобы для охраны границы закупить автомобили белого цвета!!!
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