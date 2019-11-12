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Все про:Болівія (2) вибори (4582) Моралес (1)

 Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік. ФОТОрепортаж

Президент Болівії Ево Моралес пішов у відставку на тлі масових протестів у країні, які почалися після звинувачень влади у фальсифікації президентських виборів у жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС Україна.

Він обіймав президентську посаду в Болівії з 2006 року і був оголошений переможцем виборів у жовтні, результат яких не визнала опозиція.

За кілька годин до оголошення Моралеса про відставку командувач Збройних Сил Болівії Вільямс Каліман заявив, що відмова Моралеса від влади дозволить вийти з політичної кризи, в якій перебуває країна.

"Ми пропонуємо президенту держави відмовитися від свого президентського мандата, аби дозволити умиротворення і підтримання стабільності заради добробуту нашої Болівії", - сказав пан Каліман.

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 01

В армії назвали недостатніми ухвалене в неділю рішення уряду провести нові президентські вибори, після того як аудит голосування 20 жовтня з боку Організації американських держав виявив "порушення норм".

У суботу на бік демонстрантів почали переходити окремі загони поліції у столиці країни Ла-Пас. Армія у неділю попередила, що "нейтралізує" будь-кого, хто піде зі зброєю на опозиційних демонстрантів.

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 02

У телезверненні до нації Ево Моралес заявив що залишає посаду, аби захистити своїх прихильників, будинки яких почали спалювати. Він закликав опозиційних демонстрантів припинити "нападати на братів та сестер, припинити спалювати та нападати".

"Мій гріх - бути представником корінного народу", - зазначив Моралес, який був першим представником корінного народу на посаді президента Болівії.

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 03

Разом з Ево Моралесом склав повноваження і віцепрезидент Гарсія Лінера.

"Переворот досяг успіху", - заявив він.

Оскільки у відставку пішла і 30-річна очільниця Сенату Адріана Салватьєра, наразі посада президента Болівії залишається вакантною.

Супротивники Ево Моралеса святкують його відставку на вулицях, скандуючи "Так, ми змогли!"

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 04

Нагадаємо, 20 жовтня в Болівії пройшли президентські вибори.

Підрахунок голосів тривав досить швидко і досяг позначки у 83% порахованих бюлетенів, коли раптом зупинився. На той момент вважалося, що країну чекає другий тур виборів, у якому змагатимуться Ево Моралес та лідер ліберальної опозиції, історик та експрезидент Карлос Меса.

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 05

Наступного дня підрахунок голосів відновився вже з позначки 95% порахованих бюлетенів і стало зрозумілим, що другого туру не буде - Ево Моралес отримав 47% голосів, випередивши Карлоса Месу на понад 10% голосів. За болівійським законодавством, відриву у 10% голосів було достатньо, щоб оголосити переможця виборів.

Після цього прихильники Карлоса Меси почали масові протести, внаслідок яких загинули три людини.

Організація американських держав (ОАД) та ЄС закликали до проведення другого туру виборів.

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 06

Втім, Ево Моралес не погодився на це і закликав вийти на вулиці своїх прихильників з шахтарських профспілок та корінних народів, які складають більшість населення цієї країни у серці Південної Америки.

Доповідь ОАД, оприлюднена у неділю, визначила, що мали місце втручання у комп'ютерну систему підрахунку голосів на виборах 20 жовтня і сфальсифіковані підписи у виборчих комісіях.

Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік 07
Фото: сайт ВВС

У неділю влада оголосила про проведення нових виборів і зміну складу ЦВК, проте опозиції цього було замало, і вона закликала передати владу "раді достойних".

Після оголошення Ево Моралеса про відставку, Карлос Меса назвав цю подію "перемогою над тиранією" та закликав не дозволити йому знову виставити свою кандидатуру на виборах.

Союзники Ево Моралеса - Венесуела та Куба - засудили події у Болівії як "переворот". Мексика запропонувала Ево Моралесу політичний притулок.

Ево Моралес став президентом Болівії 2006 року і довгий час був союзником Венесуели та Куби у регіоні.

У 2016 році він організував референдум щодо зняття обмежень на термін перебування на посаді президента, який завершився для нього поразкою.

Втім, пізніше Конституційний суд зняв ці обмеження, що дозволило Ево Моралесу знову балотуватися на виборах 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159127
 
   
 Топ коментарі
 
шкода, що новина не про шимпанЗЕ
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Учитесь, Вова, как надо правильно делать. Если ты конечно не лох.
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коли вже "наш" аморалес вилетить до "ростова" ...але для цього потрібна Армія
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Я сначала не дочитал до конца бросилась в глаза первое предложение думаю ничего себе а оказалось то не ту страну назвали тут как гвоздями к месту приколачивают без гвоздодера никто не уходит
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Моралес в Мексику транзитом - дальше полетит в Ростов 100%!!!
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То какие проблемы?! Встал, отрусил крошки с пуза, взял бумажку в руки Ваво Пуйло и пошел подымать страну!
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Маю передчуття, що і в Україні військові ультиматум поставлять. І це звичайно поганий варіант, хоча і не найгірший. Найкращий - коли все робиться без ультиматумів.
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він на Теслі поїде..... по дорозі запише прощальне відео для зебілів Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік - Цензор.НЕТ 8712
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Учитесь, Вова, как надо правильно делать. Если ты конечно не лох.
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якби проффесор би здриснув у 2013 таким же чином, у нас би був Донбас, Крим і сильна економіка
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Якби янык не здриснус була би у нас Беларусь,тихо постепенно крым как бы был украинский но фактически как и вся Украина под управлением мордора,тебе этого хочется жить как мордоре со всеми прелестями запрет на протест например полицейское государство
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Праффєсар сдристнув тільки тоді, коли йому жопна чуйка підказала, що з його тушкою можуть зробити щось нехороше, причому дуже скоро. До того він планував сидіти на троні до самої смерті, і синку в спадок передати. А Крим з Донбасом і економікою українці профукали ще в 2010 році, коли це чудо вибрали.
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та ні. Все почалося набагато раніше в далекому 1997 році, коли Кучма призначив його головою Донецької державної адміністрації. Все йде звідти.
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Якби Юда не здав Яхве, то зараз не було б заражено половину світу христоїдством Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік - Цензор.НЕТ 5288
Якби в пащі росли гриби, то ліс можна було би продати.
Я до того що віглядає смішно оте "якби".
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Будут уплотнять, подумал "ростовский узник". И вздохнул.
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коли вже "наш" аморалес вилетить до "ростова" ...але для цього потрібна Армія
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Прочитал оглавление и сразу подумал в Украине. К сожалению не в Украине Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 8662
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Тебе из германии виднее Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 7496
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понравилось вот это "Армия в воскресенье предупредила, что "нейтрализует" любого, кто пойдет с оружием к оппозиционным демонстрантам" Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 7283
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Насколько я вижу из истории, в Латинской Америке судьба любой революции (или переворота, кто откуда смотрит) зависит от поддержки армии. В тех странах армия построена по прусскому образцу - безусловное подчинение командованию и выполнение любого приказа. В Украине (как и за поребриком) армия думающая, и солдаты часто идут против приказа, если считают его преступным.
Я к тому, что в этом случае армия вначале поддержала президента, но потом " командующий Вооруженных Сил Боливии Уильямс Калиман заявил, что отказ Моралеса от власти позволит выйти из политического кризиса, в котором находится страна", и президент сразу сбежал.
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возможно тут еще кое какой мотив . Моралес дружил с Кубой . а если вспомнить историю то выясним что пламенного кубинского революционера Че Гевару укокошили как раз боливийские военные . поэтому дружить с кубинцами потомкам тех военных наверное очень не хотелось
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Зеля, поставщик уже на ростове. Так что ты теперь вполне можешь тоже.
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а клован думает что он бессмертный у будет кошмарить армию и патриодов вечно.
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Если бы там были никапитулянты, дали бы президенту 10 часов и сами бы смылись. Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 3303 Повезло боливийцам.
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ЗЕля Амораліс вже повідомлений про цю подію?!)))
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Проблема в том, что конституционный суд разрешил ему балотироваться ещё на один срок. Все хотят быть, как пуйло.
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Дальше по накатанной схеме-Растёт курс доллара в 5 раз,марионеточное правительство,деньги в долг у МВФ,внешнее управление и экономический захват Боливии
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.....а унас президент написал ПИСЬМО путину : помохги , введи !!!! у нас президент ВААЩЕ что хош может !!!! торговать может с АГРЕССОРОМ например тоже (((( президенты ЛАДНО , у нас НАДЕЖДА на АРМИЮ !!!! а она слабенькая у нас ((((
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Зе, это тебе "тонкий" намек.

Ростов тебя ждет!!!
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Какая-то обезьяна йога какого-то на двух палках притащила

\\\\\\Союзники Эво Моралеса - Венесуэла и Куба - осудили события в Боливии как "переворот". Источник: https://censor.net.ua/p3159127\\\\\

б*же - дикари поддерживают дикаря, эканевидаль) Рашка, странно что не отправила достаточно ихтамнебылов чтобы разжечь войну. Вот это очень странно. Наверное еще будет продолжение.
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Чинганчгук уже не тот, да и ирокезы скальпы больше не снимают.
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обиженные закомплексованные порохоботы никак всё отрицают провальное поражение своего шефа.
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.....и я лечу туда , где ПРИНИМАЮТ !!!! (из песни :мацква -Одеса В. Высотского )
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Я ледве мову не проковтнув, коли прочитав заголовок. Але потім розчарування - начебто Моралеса у нас ніт, суцільні аморалеси - хто дрочить, хто про анал, хто під коксом гейщину затіває на пляжі в Одесі...
І дійсно - поки що не наше щастя Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік - Цензор.НЕТ 8380
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Тут треба розуміти специфіку країни.
Хитати el budco у них національний спорт:

Там постоянно происходят военные перевороты или мятежи.
Да. Боливия уверенно держит первое место по их количеству (за двести лет произошло двести переворотов, мятежей и народных восстаний и сменилось 80 правителей. Нетрудно подсчитать, что на одного диктатора приходилось в среднем два с половиной года нахождения у власти). В случае любого несогласия с действиями власти народ высыпает на улицы и протестует. Особенно отличаются шахтеры, имеющие милую привычку выражать свое недовольство, взрывая динамитные шашки. А президентский дворец получил в народе прозвище "Эль Кемадо" - "сожженная будка" "сожжённый".

Джерело (posmotre.li)
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Перше речення заголовку викликало бурю емоцій
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Моралес не Зеленский, ситуация в Боливии абсолютно другая, чем в Украине. Но! Прахоботская шпана дружно возбудилась и начала неистово фапать. Больные люди, что с них взять...
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