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 Події, Суспільство, Фоторепортаж
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 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У зв'язку з проведенням акцій з масовою участю громадян 12 листопада в центрі Києва працівники структурних підрозділів київської поліції та військовослужбовці Національної гвардії України несуть службу в посиленому режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля органів державної влади, кілька політичних партій та громадських організацій запланували проведення акцій з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко анонсував акцію протесту проти земельної реформи.

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Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 01
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 02
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 03
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159126
 
 
 Топ коментарі
 
А как же палатки в Мариининсков с вомбатом и Сулугуни Коксовичем?
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а щоб такого не було, Петро Олексійович перекривав його взагалі
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А как же палатки в Мариининсков с вомбатом и Сулугуни Коксовичем?
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понимаю что предпочитаем великого пе чем добровольцев а ещё стратега мужеложенка Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5324
понятно секте 9% солдатская правда и право на восстание сильно муляют ))
а кстати как там арестованый ни за что Гоменюк? а Торнадо? а убитый Сашко Билый с лесником? Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4893 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4893 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4893
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Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік. ФОТОрепортаж
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4142
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Якщо поліція служить народу, ґюякому присягу давала, то мала б оберігати народ від такого уряду. А вона уряд від народу оберігає. Кому ця поліція служить?
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тож може вони народ оберігають від скажених депутатів?
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например какому кудрявому? Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3007 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3007 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3007
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Ярослав Сус Ти , шо ? Так про Ігоря Валєріча ?!!!!!!! Я щас Баканову позвоню !!!!
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От же порохобот Аваков! У народного президента и его кАманды неимоверная поддержка, а он мусоров нагнал, чтоб типа картинку сделать мол воха и Ко боятся каких-то проплаченных порозоботов! Гад!
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Вас 8%. Это больше двух миллионов. Для страны в целом это незначительное меньшинство, но для провокации в правительственном квартале достаточно нескольких десятков мотивированных отморозков. При этом предмет мотивации (деньги или армовира) никакого значения не имеет.
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Воинствующее меньшинство? Чего уж там? Не стесняйся!
Говори как лидеры большинства.

Ушлёпки, которые мешают малороссам слиться в экстазе с руССкими братьями!
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менти , кого "охранять" будете ...ПАДЛО яке задумало ЗЕМЛЮ ваших батьків продати ?..."монсанті" стільки вертухаїв не потрібно ...у їх навіть трактори по GPS їздять...
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Активисты в балаклавах уже подтянулись?
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он организует только в италии)))
там приятнее и сытнее Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2458 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2458 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2458
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согласно ранее поданным заявкамИсточник: https://censor.net.ua/p3159126

Мля, как в рашке. Протестуют по талонам. Сашко Билый в гробу бы перевернулся.
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судя по фото это полиция протестует. наверное, аваков заявку подал.
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Вскоре будет сообщение - народ взял правительственный квартал под усиленную охрану. Президент Зеленский, уличенный в манипуляциях на выборах попытался сбежать в Израиль, но офицер ПВО "отработал" литерный на отлично. Израильские спасатели извлекают своих соотечественников, захвативших целую европейскую страну, с глубин Черного моря.
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Интересно, Зелю хоть за границу вывезли, чтоб не ранить шаткую психику уставшего "народного преЗедента"?
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Не зрозуміло:у нас же рахунок 73:25!!!??? Так це від своїх охороняти будуть?
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......начинается , .....ть ((((( поехать что ли ??? ХЛЕБАЛЬНИК кому то начистить (((((
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москали кажуть , ЗИМА буде ВИШНЕВОЙ , то-ли ТЕПЛОЙ , то-ли КРОВАВОЙ (((((
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@tZEinform

Вот интересное наблюдение. Когда приходили от Билецкого к ОПУ "Против капитуляции" полиции почти не было. Пришли крестьяне - полиции в два ряда с ограждениями Кто прочитал Вове историю Колийивщины ?




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@tZEinform

Вовочка успокойся... "Колийивщина" Мирчука - это конечно интересно, но восьмой автобус полиции против 100 человек - это перебор
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Скільки "корисних работнічків" на наші податки "працюють"...
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Я что то уже начал путать, где война вообще то? На дамбасе или в Киеве? На дамбасе мы войска отводим а Киев в оцепление берем?
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Какая то двуличная у нас власть. Чтобы поддерживать порядок и мир в Киеве сюда свезли все войска, а чтобы поддерживать порядок и мир на фронте оттуда все войска отвели. Чья ето властьзахватила Киев вообще то?
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народ , ТРЕБУЕТ отвести ВОЙСКА с правительственных КВАРТАЛОВ !!! пока на КИЛОМЕТР !!!
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.....ЙОЛОЧКА мне нравиться , ЙОЛОЧКА мне , ....ть , нравиться ???!!!
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