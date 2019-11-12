 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
"Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля органів державної влади, кілька політичних партій та громадських організацій запланували проведення акцій з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.
Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко анонсував акцію протесту проти земельної реформи.
понятно секте 9% солдатская правда и право на восстание сильно муляют ))
а кстати как там арестованый ни за что Гоменюк? а Торнадо? а убитый Сашко Билый с лесником?
Говори как лидеры большинства.
Ушлёпки, которые мешают малороссам слиться в экстазе с руССкими братьями!
там приятнее и сытнее
Мля, как в рашке. Протестуют по талонам. Сашко Билый в гробу бы перевернулся.
tZE inform
@tZEinform
Вот интересное наблюдение. Когда приходили от Билецкого к ОПУ "Против капитуляции" полиции почти не было. Пришли крестьяне - полиции в два ряда с ограждениями Кто прочитал Вове историю Колийивщины ?
tZE inform
@tZEinform
Вовочка успокойся... "Колийивщина" Мирчука - это конечно интересно, но восьмой автобус полиции против 100 человек - это перебор