 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля органів державної влади, кілька політичних партій та громадських організацій запланували проведення акцій з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко анонсував акцію протесту проти земельної реформи.

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