 Білецький показав позиції, з яких обстріляли машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомили в пресслужбі "Нацкорпусу".
10 листопада в зоні розведення військ найманці РФ здійснили жорстокий напад на 128-му бригаду ЗСУ. Машину з військовими обстріляли протитанковою керованою ракетою, внаслідок чого четверо українських бійців зазнали поранень.
"Незважаючи на те, що вели обстріл з околиць Петрівського, які входять в "сіру" зону, Зеленський продовжує відводити війська", - підкреслив Білецький.
Він переконаний, що відведення військ безпосередньо пов'язане з підготовкою до продажу української землі.
"Тут проглядаються інтереси всіх, крім українців: східного ворога, західних "партнерів", які потирають руки і вже ділять Україну в прямому сенсі слова на шматки. Ми не бачимо реакції влади на обстріл найманців РФ з боку "сірої" зони і своєю чергою спостерігаємо "розведення" військ і підготовку до продажу землі", - стверджує Білецький.
у нас сейчас новый тренд: кто не служил в "95 квартале", те автоматически начинают ходить на допросы в ГБР..
А хто більше всіх бігав з протестами за Порохом , і докладав багато зусиль щоб його не вибрали ??? То тепер КІСТЬМИ лягай зі своїм корпусом і бігай вже за клоуном !! Та щось не видно твоїх протестів проти клована !!
НА КАРТИНКЕ К СТАТЬЕ ПРИКРЕПЛЕНА НЕ КАРТА, А РИСУНОК.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - ЧТО ОТЛИЧАЕТ РИСУНОК ОТ КАРТЫ?????? 😂😅😂
И ГДЕ ЭТО МАЛЕНЬКОЕ, НО ВАЖНОЕ ,,ЧТО ТО"?????? ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ, БО я В УПОР НЕВИЖУ. 😂😅😂
БОЛЕЕ ТОГО, ДЛЯ ПУЩЕЙ МАНИПУЛЯЦИИ НЕСКАЗАНО ДАЖЕ НА СЛОВАХ О РАССТОЯНИИ ОТ МЕСТА ПОПАДАНИЯ, ДО НЫНЕШНЕЙ ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ. МАНИПУЛЯЦИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ, ОТБИВАЮЩАЯ И ПОСЛЕДНИЕ КАПЛИ ЖЕЛАНИЯ ВЕРИТЬ БИЛЕЦКОМУ. 😂😅😂