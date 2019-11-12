 Протипіхотна міна, гранати та 2000 набоїв: у Вінницькій області біля Будинку культури виявили рюкзак з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Як розповів начальник липовецької поліції Павло Дармограй, близько першої години дня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що, прибираючи територію біля будинку культури, в листі він виявив військовий рюкзак з боєприпасами.

Зазначається, що місцеві поліцейські здійснювали охорону небезпечної знахідки до приїзду вибухотехніків.

Спеціалісти вибухотехнічної служби з’ясували, що у рюкзаку міститься протипіхотна міна МОН 50 направленої дії, три гранати Ф1 із запалами до них та близько 2000 набоїв різного калібру.

Походження боєприпасів та особу, яка їх залишила, встановлюють слідчі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що передбачено до 7 років позбавлення волі.



Фото: сайт Нацполіції