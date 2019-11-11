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Все про:Луганщина (1885) наркотики (865) Нацполіція (8487) пошта (37)

 21-річного харків'янина затримано в поштовому відділенні Луганщини під час отримання посилки з наркотиками вартістю понад 100 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Наркотики, а саме особливо небезпечну психотропну речовину PVP, 21-річний житель Харківської області замовив через Інтернет і під час отримання посилки у відділенні пошти цей факт був задокументований співробітниками поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили та вилучили у чоловіка 10 пакунків з психотропною речовиною PVP приблизною вагою 100 г. Вартість психотропного зілля за цінами "чорного ринку" становить понад 100 тис. грн.

Цей факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Вилучене спрямовано на експертизу до НДЕКЦ. Триває слідство.

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21-річного харківянина затримано в поштовому відділенні Луганщини під час отримання посилки з наркотиками вартістю понад 100 тис. грн, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159012
 
 
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х.з. как они палят наркотики. по спектру шоле? ведь даже растворяли в краске - была тут новость, правда обосрались. хотя наши таможеники "почему-то" не проследили цепочку, а сразу раструбили: вот, вот, мы нашли тонну наркокраски, ко-ко-ко, мэдали давай, давай мэдали
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Так это же для филии зеко манды у в Харькове. Все нормуль, чувачки.
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