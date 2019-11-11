EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  1073  7
Все про:виставка (157) діти (1713) смерть (3623) Херсон (281) втрати (1496)

 "Мій тато - герой": в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

На виставці представлені 40 портретів дітей, батьки яких загинули в зоні АТО/ООС. Після Херсона виставка дістанеться до Києва і буде представлена в Міноборони.

Фотовиставка відкрилася в художньому музеї ім.О.Шовкуненка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тут представлено 40 портретів дітей - це перший етап. Спочатку була інша концепція, проте коли Олександр Корняков почав фотографувати і я отримав перші матеріали, то зрозумів, що не потрібно робити колаж з татами, треба просто дивитися на фото дітей, на їх обличчя", - розповів кореспонденту  в.о. директора комунального неприбуткового соціального підприємства "Оберіг" обласної ради Ігор Кравець.

За його словами, в області є 67 дітей, які втратили на війні тат. У проєкті взяли участь не всі діти, проте виставка поповнюватиметься новими роботами. Також є плани на її другий етап, де вже представлять портрети загиблих воїнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій. ФОТО

Виставка – пересувна, вона працюватиме в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова, у Херсонському державному аграрному університеті, поїде у Каховку. Організатори планують, що 6 грудня вона дістанеться Києва і буде представлена у Міноборони.

Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 01
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 02
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 03
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 04
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 05
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 06
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 07
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 08
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 09
Мій тато - герой: в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3159005
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сколько детей сиротами осталось из за проклятого ***** и тупорылой местной ваты....

Горите вы в аду!
Паскуды...
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсь клоуна туди не допустять,щоб не ганьбити пам'ять ГЕРОЇВ.
Вічна ВАМ ШАНА і ПОДЯКА від Українців!
 показати весь коментар
 
 
Вважаю Петра Олексійовича найбільшим українським героєм **********,тому щиро бажаю і його дітям вийти з портретами сивочолого тата разом з іншими дітьми полеглих героїв...
 показати весь коментар
 
Это пока герой. Идет все дело к тому, что они сами развязали войну и убивали невинных жителей Донбасса и туристов из РФ.
 показати весь коментар
 
ВИ,всі чудові дітки і ваші батьки справжні ГЕРОЇ
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору