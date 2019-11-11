 "Мій тато - герой": в Херсоні відкрилася виставка фотографій дітей загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Фотовиставка відкрилася в художньому музеї ім.О.Шовкуненка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тут представлено 40 портретів дітей - це перший етап. Спочатку була інша концепція, проте коли Олександр Корняков почав фотографувати і я отримав перші матеріали, то зрозумів, що не потрібно робити колаж з татами, треба просто дивитися на фото дітей, на їх обличчя", - розповів кореспонденту в.о. директора комунального неприбуткового соціального підприємства "Оберіг" обласної ради Ігор Кравець.

За його словами, в області є 67 дітей, які втратили на війні тат. У проєкті взяли участь не всі діти, проте виставка поповнюватиметься новими роботами. Також є плани на її другий етап, де вже представлять портрети загиблих воїнів.

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Виставка – пересувна, вона працюватиме в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова, у Херсонському державному аграрному університеті, поїде у Каховку. Організатори планують, що 6 грудня вона дістанеться Києва і буде представлена у Міноборони.



















